Vilmos herceg kitüntette a Harry Potter színészét: a trónörökös tette többet ért minden szónál

Vilmos herceg a kitüntetés átadásakor lehajolt Warwick Davishez, hogy szemmagasságban beszélhessenek egymással. A színész úgy fogalmazott, ez a pillanat többet jelentett számára bármilyen hivatalos elismerésnél.

Warwick David és Vilmos herceg: a színész szerint a trónörökös tette többet ért bármilyen kitüntetésnél

Forrás: Profimedia

Vilmos herceg tette meghatotta Warwick Davist

„Nagyon kedves volt tőle, hogy lehajolt az én szintemre, ahelyett, hogy fölém magasodott volna” – mondta a színész.

A windsori kastélyban március 11-én tartott ünnepsége ezúttal nem csak a kitüntetések átadásáról szólt, hanem valami sokkal fontosabbról is: olyan emberi pillanatnak lehettünk tanúi, amely a tisztelet és az egyenrangúság fontosságának üzenetét hordozta, és megmutatja azt is, milyen uralkodó lesz Vilmos hercegből.

Warwick Davis több mint négy évtizedes pályafutása során számos ikonikus produkcióban szerepelt. A nagyközönség a Star Wars-filmekből, a Willow című fantasyből, valamint a Harry Potter-sorozatból is ismerheti. A most átadott elismerést a kimagasló művészetéért, valamint jótékonysági tevékenységéért kapta.

