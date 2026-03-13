Vilmos herceg kitüntette a Harry Potter színészét: a trónörökös tette többet ért minden szónál

Horváth Angéla
2026.03.13.
Warwick Davis, a Harry Potter-filmekből is ismert brit színész a windsori kastélyban vehette át a Brit Birodalom Rendjének tiszti fokozatát Vilmos hercegtől. Az esemény nem csak a kitüntetés miatt marad emlékezetes számára: a ceremónián a trónörökös apró, mégis sokatmondó gesztussal fejezte ki tiszteletét.

Vilmos herceg a kitüntetés átadásakor lehajolt Warwick Davishez, hogy szemmagasságban beszélhessenek egymással. A színész úgy fogalmazott, ez a pillanat többet jelentett számára bármilyen hivatalos elismerésnél.

Warwick David és Vilmos herceg: a színész szerint a trónörökös tette többet ért bármilyen kitüntetésnél
Vilmos herceg tette meghatotta Warwick Davist

„Nagyon kedves volt tőle, hogy lehajolt az én szintemre, ahelyett, hogy fölém magasodott volna”mondta a színész.

A windsori kastélyban március 11-én tartott ünnepsége ezúttal nem csak a kitüntetések átadásáról szólt, hanem valami sokkal fontosabbról is: olyan emberi pillanatnak lehettünk tanúi, amely a tisztelet és az egyenrangúság fontosságának üzenetét hordozta, és megmutatja azt is, milyen uralkodó lesz Vilmos hercegből.

Warwick Davis több mint négy évtizedes pályafutása során számos ikonikus produkcióban szerepelt. A nagyközönség a Star Wars-filmekből, a Willow című fantasyből, valamint a Harry Potter-sorozatból is ismerheti. A most átadott elismerést a kimagasló művészetéért, valamint jótékonysági tevékenységéért kapta.

