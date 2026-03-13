Aranyozott átverés? Ennyit érne valójában az Oscar-díj a zaciban

Habár az Oscar-díj hatalmas elismerés, csak eszmei jelentősége van, az árából ugyanis egy sztár sem fog a Bahamákon koktélozni, miután túladott rajta. Az Oscar-díj ugyanis olyan jogi és anyagi csapdákat rejt, amikre egy átlagember még rémálmaiban sem gondolna.

Minden sztár hatalmas megbecsülésnek érzi az Oscar-díjat, de vajon mennyit ér valójában?

Forrás: Shutterstock

Mennyit ér valójában egy Oscar-díj? Az Akadémia visszakéri.

Miből van a igazából?

Az 1951 előtt kiosztott díjakért akár milliókat is fizethetnek a gyűjtők.

A beolvasztás nem hozná meg a várt gazdagságot.

Michael Jackson rekordösszeget költött egyetlen régi filmes relikviára.

Sokan azt hiszik, hogy az Oscar-díj egy életre szóló anyagi biztonságot is jelent a sztároknak, pedig a valóságban még egy sajttortát sem vehetnének a szobor árából. Ha szorulni kezdene a hurok és fogytán lenne a pénz, hiába kopogtatnának a zálogházban az aranyszoborral, a szigorú szabályok és a szobor anyagára miatt ugyanis a filmvilág legnagyobb dicsősége nem igazán váltható aprópénzre. A sztároknak meg kell elégedniük a filmtörténelembe kerüléssel és az ezzel járó előnyökkel.

A hírhedt egydolláros szabály

Ha egy sztárnak odaítélnek egy Oscart, akkor azt nem dobhatja fel egy aukciós oldalra, ha esetleg megszorulna, mivel a szerződés értelmében az Akadémiának elővásárlási joga van. Vagyis, ha megválna tőle, először nekik kell felajánlani és ők készséggel visszaveszik, de mindössze csak egy dollárt adnak cserébe.

Nem minden arany, ami fénylik

Sokan azt hiszik, hogy az Oscar-szobor tömör aranyból van. A valóságban azonban a szobrocska bronzból készült, ami csak egy vékonyka réteg, 24 karátos arannyal van bevonva. Ez azt jelenti, hogy még a zaciba sem biztos, hogy bevennék.

Amikor mégis milliókat érhet

Van azonban egy kiskapu, amihez hatalmas mázli kell (vagy egy időgép, ha van otthon olyan). Az 1951 előtt kiosztott szobrokra ugyanis nem vonatkozik a visszavásárlási kötelezettség. Ezekért a darabokért a gyűjtők több millió dollárt is hajlandóak fizetni. Michael Jackson például másfél millió dollárt csengetett ki az Elfújta a szél legjobb filmnek járó díjáért.