Aranyozott átverés? Ennyit érne valójában az Oscar-díj a zaciban

Habár az Oscar-díj hatalmas elismerés, csak eszmei jelentősége van, az árából ugyanis egy sztár sem fog a Bahamákon koktélozni, miután túladott rajta. Az Oscar-díj ugyanis olyan jogi és anyagi csapdákat rejt, amikre egy átlagember még rémálmaiban sem gondolna.
Mennyit ér valójában egy Oscar-díj?
- Az Akadémia visszakéri.
- Miből van a igazából?
- Az 1951 előtt kiosztott díjakért akár milliókat is fizethetnek a gyűjtők.
- A beolvasztás nem hozná meg a várt gazdagságot.
- Michael Jackson rekordösszeget költött egyetlen régi filmes relikviára.
Sokan azt hiszik, hogy az Oscar-díj egy életre szóló anyagi biztonságot is jelent a sztároknak, pedig a valóságban még egy sajttortát sem vehetnének a szobor árából. Ha szorulni kezdene a hurok és fogytán lenne a pénz, hiába kopogtatnának a zálogházban az aranyszoborral, a szigorú szabályok és a szobor anyagára miatt ugyanis a filmvilág legnagyobb dicsősége nem igazán váltható aprópénzre. A sztároknak meg kell elégedniük a filmtörténelembe kerüléssel és az ezzel járó előnyökkel.
A hírhedt egydolláros szabály
Ha egy sztárnak odaítélnek egy Oscart, akkor azt nem dobhatja fel egy aukciós oldalra, ha esetleg megszorulna, mivel a szerződés értelmében az Akadémiának elővásárlási joga van. Vagyis, ha megválna tőle, először nekik kell felajánlani és ők készséggel visszaveszik, de mindössze csak egy dollárt adnak cserébe.
Nem minden arany, ami fénylik
Sokan azt hiszik, hogy az Oscar-szobor tömör aranyból van. A valóságban azonban a szobrocska bronzból készült, ami csak egy vékonyka réteg, 24 karátos arannyal van bevonva. Ez azt jelenti, hogy még a zaciba sem biztos, hogy bevennék.
Amikor mégis milliókat érhet
Van azonban egy kiskapu, amihez hatalmas mázli kell (vagy egy időgép, ha van otthon olyan). Az 1951 előtt kiosztott szobrokra ugyanis nem vonatkozik a visszavásárlási kötelezettség. Ezekért a darabokért a gyűjtők több millió dollárt is hajlandóak fizetni. Michael Jackson például másfél millió dollárt csengetett ki az Elfújta a szél legjobb filmnek járó díjáért.
Mit kapnak a sztárok az Oscar-díj mellé?
Az Akadémia anyagi juttatást nem ad a díj mellé. Az alkotóknak meg kell elégedniük annyival, hogy az Oscar-díjas filmeket sokkal többen nézik meg, ami 15-20 millió dollár pluszbevételt jelent a mozipénztáraknál, és a gázsiuk az Oscar-díj hatására akár meg is tízszereződhet a jövőben. A gála támogatói jóvoltából minden jelölt kap egy ajándékcsomagot, amelynek értéke fejenként akár a 125 ezer dollárt (kb. 45 millió forintot) is elérheti. Az idei ajándékok között várhatóan egy csomag aranykristályos csokisperec, egy Kabuki-stílusú japán bőröndszett és egy hollywoodi mosolykezelés lesz egy Beverly Hills-i sztárfogorvostól a szokásos luxusutazások, plasztikai kezelések mellett.
