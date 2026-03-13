Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 13., péntek

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
íjász

Nem gonosz, csak kötelességtudó? Sean Bean megszólalt az új Robin Hood-sorozat seriffjéről

íjász sorozat Robin Hood Sean Bean
Hajdu Viktória
2026.03.13.
Mi történik, ha a történelem egyik legismertebb „gonoszát” végre emberként mutatják be? Sean Bean szerint a nottinghami seriff sokkal bonyolultabb figura, mint gondolnánk.

Ha valaki azt mondja, nottinghami seriff, a legtöbb embernek azonnal egy kapzsi, kegyetlen zsarnok jut eszébe, aki mindenáron el akarja kapni a legendás íjászt. Az új sorozat azonban egy merőben más megközelítést választ – és ebben kulcsszerepe van Sean Bean alakításának. A színész most először mesélt arról, hogyan látja a karaktert az új feldolgozásban, amely a legendás Robin Hood történetét mutatja be egy friss szemszögből.

Sean Bean a Robin Hood sorozatban minden hétfőn az Epic Drama műsorán látható.
Sean Bean a Robin Hood sorozatban minden hétfőn az Epic Drama műsorán látható.
Forrás: Lionsgate Ent

Sean Bean új oldalát mutatja meg: így lesz a nottinghami seriff az új Robin Hood-sorozat legérdekesebb figurája

  • Sean Bean szerint az új sorozatban a nottinghami seriff nem klasszikus gonosz.
  • A karaktert a kötelességtudat és a rend fenntartása motiválja.
  • A sorozat március 16-tól hétfőnként 21:00-kor látható az Epic Drama csatornán.

Bean szerint az ő seriffje egy normann lord, akit mindenekelőtt a kötelességtudat vezérel. Méghozzá egy olyan korszakban él, amikor az angol társadalom gyorsan átalakul: a normann hatalom megszilárdul, és a szász világ lassan eltűnik.

Nem gonosz, hanem felelősségteljes vezető

A hagyományos történetekkel ellentétben ez a változat nem egyszerűen gonoszként mutatja be a Sheriff of Nottingham figuráját. Inkább egy olyan vezetőt látunk, aki rendkívül nehéz feladatot kapott.

A seriff a keresztes hadjáratok veteránja, akit azzal bíznak meg, hogy Nottingham városát irányítsa. Feladatai egyszerre politikaiak és katonaiak: kormányoznia kell, beszedni az adókat, és ami talán a legnehezebb – fenntartani a békét.

Cserébe élvezheti a király nagylelkűségének előnyeit, de a pozíciója egyáltalán nem irigylésre méltó. Egyetlen rossz döntés, és a város könnyen káoszba fulladhat.

Sean Bean, a hős, aki nem visel köpenyt

A karaktert valójában az motiválja, hogy teljesítse a kötelességét az emberei iránt. Szabálykövető, szigorú, és nem tűri a törvényszegést – de nem kegyetlenkedésből, hanem mert úgy gondolja, a rend mindennél fontosabb.

A lázadás, ami mindent megváltoztat

A történet akkor válik igazán feszültté, amikor megjelenik Robin Hood és a hozzá kapcsolódó lázadás. A seriff ekkor egy olyan helyzetbe kerül, ahol már nem csupán törvényeket kell betartatnia, hanem egy forradalommal kell szembenéznie.

Bean szerint a karakter megszállottan próbálja elfogni Robin Hoodot – nem személyes bosszúból, hanem mert attól fél, hogy Nottingham, a város, amelyet annyira szeret, hamarosan csatatérré válik.

Ez a motiváció teljesen új árnyalatot ad a történetnek. A seriff nem egyszerű ellenfél, hanem valaki, aki a saját szemszögéből nézve éppúgy a rendet és a biztonságot védi, mint Robin Hood az igazságot.

És talán éppen ez teszi izgalmassá az új sorozatot: a jó és rossz határa sokkal elmosódottabb, mint korábban.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu