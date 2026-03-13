Nem gonosz, csak kötelességtudó? Sean Bean megszólalt az új Robin Hood-sorozat seriffjéről

Ha valaki azt mondja, nottinghami seriff, a legtöbb embernek azonnal egy kapzsi, kegyetlen zsarnok jut eszébe, aki mindenáron el akarja kapni a legendás íjászt. Az új sorozat azonban egy merőben más megközelítést választ – és ebben kulcsszerepe van Sean Bean alakításának. A színész most először mesélt arról, hogyan látja a karaktert az új feldolgozásban, amely a legendás Robin Hood történetét mutatja be egy friss szemszögből.

Sean Bean új oldalát mutatja meg: így lesz a nottinghami seriff az új Robin Hood-sorozat legérdekesebb figurája

A karaktert a kötelességtudat és a rend fenntartása motiválja.

Bean szerint az ő seriffje egy normann lord, akit mindenekelőtt a kötelességtudat vezérel. Méghozzá egy olyan korszakban él, amikor az angol társadalom gyorsan átalakul: a normann hatalom megszilárdul, és a szász világ lassan eltűnik.

Nem gonosz, hanem felelősségteljes vezető

A hagyományos történetekkel ellentétben ez a változat nem egyszerűen gonoszként mutatja be a Sheriff of Nottingham figuráját. Inkább egy olyan vezetőt látunk, aki rendkívül nehéz feladatot kapott.

A seriff a keresztes hadjáratok veteránja, akit azzal bíznak meg, hogy Nottingham városát irányítsa. Feladatai egyszerre politikaiak és katonaiak: kormányoznia kell, beszedni az adókat, és ami talán a legnehezebb – fenntartani a békét.

Cserébe élvezheti a király nagylelkűségének előnyeit, de a pozíciója egyáltalán nem irigylésre méltó. Egyetlen rossz döntés, és a város könnyen káoszba fulladhat.

Sean Bean, a hős, aki nem visel köpenyt

A karaktert valójában az motiválja, hogy teljesítse a kötelességét az emberei iránt. Szabálykövető, szigorú, és nem tűri a törvényszegést – de nem kegyetlenkedésből, hanem mert úgy gondolja, a rend mindennél fontosabb.

A lázadás, ami mindent megváltoztat

A történet akkor válik igazán feszültté, amikor megjelenik Robin Hood és a hozzá kapcsolódó lázadás. A seriff ekkor egy olyan helyzetbe kerül, ahol már nem csupán törvényeket kell betartatnia, hanem egy forradalommal kell szembenéznie.