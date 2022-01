Cikkünkben bemutatunk olyan TikTok trendeket, amelyek az idei év slágerei voltak. Rengeteg felhasználó kipróbálta: az eredmény magáért beszél.

1. Cseréljük meg a sorrendet!

Az első TikTok trend Danielle Marcan ötlete alapján terjedt el. A trend abból áll, hogy a smink alap felépítését teljesen felcseréli és először a kontúr, a pirosító és a highlighter kerül fel az arcra, s csak utána az alapozó. Ahogy eldolgozza az arcára felkerült termékeket, szép átmenet képződik a bőrön és szinte megegyező eredményt ér el, mintha sztenderd alapján dolgozott volna.

2. #soapbrows, azaz trend a tökéletes szemöldökért

Idén a kontúrozott, jól megformált irányvonal helyébe a természetes hatású szemöldök lépett, amellyel előszeretettel kísérleteznek a TikTokerek. Ez egy 2021-es trend, amely egy formázási technika: szappan segítségével válik rendezetté és stabil formájúvá a szemöldök. Speciális zselé helyett a szappanon húzz végig egy benedvesített spirálkefét, használd a szemöldöködön és fixáld így, és az eredmény egész nap kifogástalan marad.

3. Fordított cicaszem? Na még mit nem!

Önmagában sokaknak kihívást jelent a klasszikus cicaszem felrajzolása is, nemhogy fordítva?! A gyakorlatban jóval egyszerűbb a technika, mint ahogy elsőre hangzik. A TikTokon egy idei másik nagy trend a fordított cicaszem vagy tus rajzolása. Itt az alsó szempilla tövek mentén fekete szemceruzával dolgozunk, satírozzuk, így egy különleges, füstös hatást tudunk elérni, mely kevesebb precizitást igényel. Kim Kardashian vagy Kristen Stewart is gyakran viseli, próbáljátok ki ti is.

4. Önbarnítóval nagyobb ajkak?

Ez a trend azoknak szól, akik vágynak a teltebb ajkakra, ám mégsem adnák a fejüket – vagy szájukat – szépészeti beavatkozásra. Önbarnítóhabra és sminkecsetre lesz szükség az otthoni ajaknöveléshez: használj egy kevés terméket és vidd fel ecsettel az ajkaid peremére úgy, mintha túlkontúroznád szájceruzával. Adj időt, hogy a barnítóhab kifejtse a hatását és rögtön látszik a végeredmény: a hab árnyékot varázsol, így az ajkaid optikailag nagyobbnak tűnnek.

5. Hova használjunk még rúzst?

Korábban is divat volt, ám most visszatért TikTok trend formájában, hogy rúzst, az ajkakon túl, pirosítóként is használnak. Egyébként is nehéz az arcunkhoz színárnyalatában leginkább passzoló terméket megtalálni, így viszont garantált az összhang. Profi sminkesek is alkalmazzák ezt az eljárást a tökéletes alap érdekében. Csak egy neked szimpatikus rúzsra és ecsetre vagy sminkszivacsra van szükséged: vidd fel a terméket oda, ahova használnál pirosítót és dolgozd el. A lényeg, hogy minél krémesebb legyen a választott rúzsod.

A Kon-tour epizódjában Markó Rebeka influenszer szintén egy TikTok inspirálta, meleg árnyalatú sminket készített el. Érdekes technikát alkalmaz, melyben a rúzst keveri a szemhéjpúderével. Nézzétek meg a legújabb részt, hogy ti is megtudjátok, Rebeka hogyan készíti el lépésről lépésre a sminkjét.