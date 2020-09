Az Újszínház műsorára tűzi Zilahy Lajos Fatornyok című darabját, amelyben egyszerre van jelen a sziporkázó humor, egy házasság drámája, illetve a mérhetetlen hazaszeretet. A történet a két világháború közötti időszakban játszódik, egy család szétszakadását mutatja be, ahol a konfliktusokat a házastársak szülőföldjükre való visszavágyódása indítja el. Ezzel a művel zárták be anno 1944-ben a Nemzeti Színházat, majd az ostrom után 1945-ben, nagy sikere miatt, a Vígszínház a Fatornyok című darabbal nyitotta meg kapuit. A színmű rendezője, Csiszár Imre arról mesélt, mitől is lesz örökérvényű ez az alkotás.