1. Az apja a maffia bérgyilkosa volt

Woody Harrelson édesapját, Charles Harrelsont 1979-ben tartóztatták le egy bíró meggyilkolásáért, és életfogytiglani börtönbüntetést kapott. 2007-ben hunyt el egy coloradói börtönben. Az idős Harrelson a maffia bérgyilkosaként dolgozott, és több összeesküvéselmélet kapcsolatba hozta a Kennedy-gyilkossággal is.

2. A testvérét is láthattad játszani

A két fivére, Jordan és Brett közül az utóbbi szintén színész lett. Sőt, a Larry Flint, a provokátor című filmben Woody és Bratt Harrelson játszották el a testvérpár Larry és Jimmy Flintet.

3. Pultosként lett híres

A befutását a Cheers című vígjátéksorozat hozta el, amely egy bostoni bár törzsvendégei körében játszódott, és a Woody nevű pultost nem kevesebb, mint 200 epizódon át játszó Harrelson mellett olyan színészeket tett híressé, mint Ted Danson vagy Kirstie Alley.

4. Többször is meggyűlt a baja a törvénnyel

1983. júniusában az ohiói Columbusban rendzavarásért tartóztatták le, miután az utcán táncolva feltartotta a forgalmat. Kiugrott az őt szállító rendőrautóból, miközben mániákusan nevetett, és a vele szemben eljáró rendőrökkel is verekedésbe keveredett. 1996-ban pedig Kentuckyban vették őrizetbe, amiért egy alaposan beharangozott akció keretében kendert ültetett, hogy így kampányoljon a marihuána legalizációjáért.

5. Sorozatgyilkosként hódította meg a mozikat

A Cheers miatt mindenki tévés vígjátékszínésznek könyvelte el egy jó darabig, és ez nem könnyítette meg a mozis befutását. A kultikussá vált Született gyilkosok változtatta meg végleg a róla kialakult képet, amiben Oliver Stone rendező szándékosan egy olyan színészt akart a főszerepre, akin mindenki meglepődik majd, ha kegyetlen ámokfutóként látja.

6. Az Oscar-gálára nemkívánatos vendéget vitt magával

Háromszor jelölték a legrangosabb mozis díjra, a Larry Flynt, a provokátor, A harcmező hírnökei és a Három óriásplakát Ebbing határában című filmekért. A legelső esetben magát Larry Flyntet vitte magával „plusz egyként" a gálára, akit botrányhős lévén annak ellenére sem hívtak meg az eseményre, hogy az egyik esélyes film róla szólt.

7. Poénból vette el egy híresség lányát

Az első házasságát 1985-ben a híres drámaíró Neil Simon (Furcsa pár, Mezítláb a parkban) lányával, Nancy Simonnal kötötte, és ezt egyikük sem gondolta komolyan. A tervük az volt, hogy a Mexikóban kötött poénházasság másnapján el is válnak, de mire visszamentek ezt elintézni, a hivatal már bezárt, így aztán a bürokrácia miatt végül 10 hónapon át házasok maradtak.

8. Hawaii-on él a feleségével és három lányával

A második házasságát már komolyan gondolta: 2008-ban vette el a korábban a személyi asszisztenseként dolgozó Laura Louie-t. Azóta is együtt vannak, három gyerekük született, és a Hawaii Maui szigeten élnek. Zoe nevű lányával pedig már egy közös klipben, a U2 együttes Song for Someone című dalához készült kisfilmben is együtt szerepelt.

9. Miatta lett zombi Bill Murray-ből

Óriási rajongója Bill Murray-nek, és a példaképként tisztelt veterán komikust neki sikerült rábeszélnie arra, hogy a Zombieland című horrorvígjátékában bukkanjon fel egy teljesen váratlan kis epizódszerepben, viccet csinálva saját magából, az egész film egyik legjobb poénját szállítva.

10. A nyers vegánságra esküszik

A vegán életmódot folytat már hosszú évek óta, és nem csak a húsok és tejtermékek fogyasztásától tartózkodik, de a cukrot és a lisztet is kerüli. Emellett igyekszik minden ételt hőkezelés nélkül, a lehető legtermészetesebb formájában fogyasztani.



