December 9-től ismét visszatérnek kedvenc amerikai díváink a képernyőre, ugyanis az HBO bemutatja a Szex és New York folytatását, And Just Like That..., azaz És egyszer csak címmel. A hír már önmagában robbant, de az még több okot ad az örömre, hogy plusz tíz epizódon keresztül élvezhetjük kedvenceink történetét.

Az előzetest megtekintve látjuk, ahogy az évek elszálltak, és az idő eljárt a főszereplők feje fölött; ugrunk egyet az időben, és ettől még inkább várjuk a folytatást. Azonban mindannyiunknak hiányérzetet okoz, hogy Samantha karakterében Kim Cattrallel többé nem találkozhatunk az epizódokban.