Egy nehéz nap éjszakája (1964)

A világ valaha volt egyik leghíresebb zenekara a The Beatles. lA liverpooli gombafejű srácokról pedig jó néhány film készült, sőt jó néhányban saját maguk is szerepeltek, megújítva nemcsak a könnyűzenét, de a zenés filmek műfaját is. Mind közül a legemlékezetesebb az Egy nehéz nap éjszakája, amiben John, Paul, George és Ringo saját magukat játszották. Egy fiktív sztoriban meséltek a zenekar körüli világméretű, sokszor igencsak terhes őrületről, méghozzá a brit free cinema jelenből nézve is üdítően szabad stílusában.

Kopaszkutya (1981)

A magyar filmtörténetnek is megvannak a maga kiemelkedő zenekaros filmjei, amikben a hatvanas évektől, a beatkorszak beköszöntétől kezdve maguk a könnyűzene sztárjai is gyakran felbukkantak. A Kopaszkutya egyszerre valós zenekari sztori és közben mégsem az: a címbeli Kopaszkutya együttes sosem létezett, de a tagjait játszó Hobó, Deák Bill Gyula, vagy épp Póka Egon félig saját magukat alakították a filmben, ami egy nagyon is létező zenei szubkultúra bemutatásán át generációs életérzést tudtak kifejezni a nyolcvanas évek elején.

The Doors (1991)

Persze sokkal inkább a karizmatikus frontember Jim Morrison, mint az együttes történetét mesélte el Oliver Stone rendező filmje, aki jó érzékkel ragadta meg egy híres-hírhedt karakter életútjának fontos pontjait, és egy nevezetes korszak hangulatát is. Közben a háttérben azért a zenekar sztorija is felvonult, az ifjú Val Kilmer pedig megdöbbentő módon hasonlított Jim Morrisonra, de nem csak ettől és a rengeteg Doors-számtól lett jó ez a film.

Control (2007)

A Joy Division zenekar történetét, középpontjában a fiatalon elhunyt, legendás frontember, Ian Curtis sorsával a szintén legendás fotóművész, kliprendező és filmrendező Anton Corbijn vitte mozivászonra, a maga egyedi stílusában: fekete-fehér, bravúrosan komponált karcos képeken, a hőseinek jelenlétére és kisugárzására koncentrálva a sztorimesélés helyett. Ami pont tökéletesen illik a Joy Division dalainak világához.

Made in Hungaria (2009)

Fenyő Miklós életének fiatalkori eseményein és ezeken keresztül a Hungária zenekar megalakulásának valós sztoriján alapul lazán a Made in Hungária. Először színpadi musicalként aratott nagy sikert idehaza, aztán a belőle készült, jó hangulatú és profin megvalósított mozifilm révén is: a magyar filmgyártás első ízig-vérig „jukebox musical"-jeként. Csavard fel a szőnyeget még ma éjjel!

Bohém rapszódia (2018)

Ebben a filmben is a fő fókusz a frontember, Freddy Mercury kacskaringós és tragikusan korán véget ért sorstörténetére került, de mégsem túlzás zenekari filmnek is nevezni a Bohém rapszódiát. Hiszen nemcsak a Queen együttes megalakulásának és felfutásának történetét ismerhetjük meg belőle, de magának a filmnek a készítésében is aktívan közreműködtek a zenekar életben lévő tagjai.

Buena Vista Social Club: Adios (2017)

December 16-tól játsszák a hazai mozik ezt a zenés dokumentumfilmet, amiben a világhírű Buena Vista Social Club tagjai tekintenek vissza a pályafutásuk elmúlt évtizedeire: arra a pályafutásra, amiben szintén meghatározó szerepet játszott egy film. Hiszen tudjuk, hogy a legendás német rendezőnek, Wim Wendersnek egy, a 90-es évek végén róluk forgatott alkotása tette őket igazán világhírűvé, és irányította rá a világ figyelmét a kubai zene csodáira.