Melyik ujjadon viseled a gyűrűt? Elképesztő részleteket árul el személyiségedről

Az, hogy épp melyik ujjunkon viseljük kedvenc gyűrűnket, nem csak stílus kérdése. Egy ilyen döntés ugyanis többet fed fel személyiségünkről, mint gondolnánk, olykor olyan tulajdonságokat is a felszínre hozva, melyről nem is tudtunk. Ezért állítottuk össze ezt a személyiségtesztet – Induljon hát az önismeret!

Ez a személyiségteszt roppant egyszerű - Mindössze azt kell megmondanod, melyik ujjadon hordod a gyűrűt.

Forrás: Tetra images RF

Személyiségteszt: mutasd, melyik ujjadon hordod a gyűrűt!

Hüvelykujj

Jaj annak, aki egy olyan személy útjában áll, aki hüvelykujjára húz gyűrűt. Tudniillik a hüvelykujj az ambíciókat, változást, akaraterőt jelképezi, melyet az ékszer csak megerősít. Nem félsz harcolni az érdekeidért, az általad fontosnak tartott eszmékért, szókimondó, őszinte, mégis csupaszív ember vagy. Lételemed az állandó változás, jelenlegi terveid is jószerivel új irányokba szólítanak.

Mutatóujj

Független, önálló, mégis talpraesett lélek vagy, akibe bőséggel szorult kurázsi is. Igazi vezéregyéniség vagy, aki ha kell, kezébe veszi az irányítást, a kihívásokat nem akadálynak, hanem lehetőségnek látod. Jókora belső tartással, ugyanakkor önhittséggel, túlcsorduló önbizalommal is rendelkezel, nagy a valószínűsége, hogy vezető beosztásban dolgozol.

Pénz, anyagi javak iránti ambícióid, jó üzleti érzéked is kiolvasható a személyiségtesztből.

Középső ujj

Nyughatatlanul keresed helyedet a világban, rendkívül fontos számodra az önismeret, állandóan lelked bugyrait kutatod. Intuíciód, megérzéseid különösen élesek, igazságérzeted különösen érzékeny – ahol csak tisztességtelenséget szimatolsz, rögtön szóvá teszed. Tiszteletben tartod a szabályokat, lojálisan viszonyulsz az együttélés alapvető szabályaihoz, tetteidért mindig vállalod a felelősséget. A középső ujjon viselt gyűrű egyúttal a céltudatosságot is jelzi.

Gyűrűs ujj

Nem véletlen, hogy erre az ujjra kerül a jegygyűrű: az ókori rómaiak úgy tartották, hogy egy közvetlen ideg vezet gyűrűsujjból a szívbe. Emiatt, ha ezen az ujjadon viseled a gyűrűt, a szerelmet jelképezi, emellett szépség, harmónia, romantika iránti igényedről is bizonyságot tesz. Érzékeny, humoros lélek vagy, aki ugyanakkor elfogadásra, megértésre vágyik.

Emellett hűségedről, hagyományokhoz való ragaszkodásodról, jó szervező képességedről is lerántja a leplet.

Kisujj

Kivételes tehetséggel van megáldva, aki a kisujjára húzza a gyűrűt. Valósággal tombol benned a kreativitás, kifejezőkészség, intuíciód pedig különösen éles. Emellett olyan remek rábeszélő képességed van, hogy még egy hóembert is képes lennél meggyőzni egy karibi nyaralásról. Ha jobb kezedre húzod a bizsut, ékesszólásod, mások segítése az erőd, bal kézen viselve pedig művészi, alkotó vénád az erősebb.