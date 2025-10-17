Az idei őszi divattrendektől téged is kiráz a hideg − Fotókon az idei street style

Az augusztusi divatheteken már megismerhettük a legfrissebb divattrendeket és előrejelzéseket az idei őszi-téli időszakra. Az első sokkot a koppenhágai divathét okozta, amelynek furcsábbnál furcsább szettjei nem sok jóval kecsegtettek. A dán divateseményt továbbiak követték szerte a világon, mi pedig összegyűjtöttük neked a legextrémebb street style-fotókat, hogy tudd, hogyan állítsd össze az outfitedet a hűvösebb napokon. Vigyázz, erre még te sem állsz készen!

Ezekre a divattrendekre számíthatunk az ősszel

Forrás: Getty Images Europe

Megdöbbentő őszi divattrend-előrejelzések

A Koppenhágában megrendezett divathéten mindenkit meglepett, hogy idén ősszel és télen rengeteg szín és minta keveréke lesz porondon. Az élénk színek és a csíkos minden verzióján kívül reflektorfénybe került a kötött holmik rétegezése, és a ruha és nadrág kombinációja is sokkolóan népszerű outfit volt.

Koppenhágai divathét street style fotói

Forrás: Getty Image

Idén ősszel felejtsd el az unalmas barna és bézs szettjeidet, és inkább válassz olyan összeállításokat, mint a rózsaszín/piros vagy burgundi/narancssárga kavalkádja. A hidegebb idő közelgettével az átmeneti lábbelik, mint a szőrmés papucsok vagy mamuszok a ruhatárad alapdarabjai lesznek. Ha pedig egy igazi átmeneti outfit-formulát keresel, akkor próbáld ki a miniszoknya és a kötött kardigán kombinációját.

Az idei őszre a színek kavalkádja lesz jellemző

Forrás: Getty Image

Ami a kiegészítőket és a táskákat illeti, itt sem kell visszafognod magad. A maximalizmus trendje tovább növekszik. Vedd elő a legfurább táskádat, és aggass rá mindenféle táska-charmokat, ékszereket, mert 2025-ben ez az ősz legmeghatározóbb trendje.

A maximalizmus trendje tovább növekszik

Forrás: Getty Images