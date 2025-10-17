Az idei őszi divattrendektől téged is kiráz a hideg − Fotókon az idei street style

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Már az augusztusi koppenhágai divathetet is elárasztották a furcsa szettek és az extravagáns outfitek, majd az egymást sorra követő divatesemények is megmutatták, hogy az őszi divattrendek komoly változást hoznak a street style világába. Mutatjuk, mire számíthatsz az elkövetkezendő hónapokban!

Az augusztusi divatheteken már megismerhettük a legfrissebb divattrendeket és előrejelzéseket az idei őszi-téli időszakra. Az első sokkot a koppenhágai divathét okozta, amelynek furcsábbnál furcsább szettjei nem sok jóval kecsegtettek. A dán divateseményt továbbiak követték szerte a világon, mi pedig összegyűjtöttük neked a legextrémebb street style-fotókat, hogy tudd, hogyan állítsd össze az outfitedet a hűvösebb napokon. Vigyázz, erre még te sem állsz készen!

divattrend koppenhága
Ezekre a divattrendekre számíthatunk az ősszel
Forrás: Getty Images Europe

Megdöbbentő őszi divattrend-előrejelzések 

A Koppenhágában megrendezett divathéten mindenkit meglepett, hogy idén ősszel és télen rengeteg szín és minta keveréke lesz porondon. Az élénk színek és a csíkos minden verzióján kívül reflektorfénybe került a kötött holmik rétegezése, és a ruha és nadrág kombinációja is sokkolóan népszerű outfit volt.

divattrend koppenhága
Koppenhágai divathét street style fotói
Forrás:  Getty Image

Idén ősszel felejtsd el az unalmas barna és bézs szettjeidet, és inkább válassz olyan összeállításokat, mint a rózsaszín/piros vagy burgundi/narancssárga kavalkádja. A hidegebb idő közelgettével az átmeneti lábbelik, mint a szőrmés papucsok vagy mamuszok a ruhatárad alapdarabjai lesznek. Ha pedig egy igazi átmeneti outfit-formulát keresel, akkor próbáld ki a miniszoknya és a kötött kardigán kombinációját.

street style divat
Az idei őszre a színek kavalkádja lesz jellemző
Forrás:  Getty Image

Ami a kiegészítőket és a táskákat illeti, itt sem kell visszafognod magad. A maximalizmus trendje tovább növekszik. Vedd elő a legfurább táskádat, és aggass rá mindenféle táska-charmokat, ékszereket, mert 2025-ben ez az ősz legmeghatározóbb trendje. 

A maximalizmus trendje tovább növekszik
Forrás: Getty Images

Bár az egyéni stílusunk állandóan változik, néha pont olyan frissességre és vagányságra van szükségünk, mint a skandináv divat.

