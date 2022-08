Az oroszlánok mindig is megkülönböztetett figyelemben részesültek a filmesek részéről a különlegességük miatt, noha oroszlánnal forgatni, de akár oroszlánt megrajzolni is igazi kihívást jelentett. A frissen mozikba kerülő Fenevad című film kapcsán összegyűjtöttük a mozivászon legemlékezetesebb példányait.

Az MGM oroszlánja (1917- )

Egyetlen más oroszlán sem bukkant fel annyiszor a mozivásznon, mint az MGM oroszlánja – annak ellenére, hogy egyetlen filmben sem szerepelt. A filmek előtt viszont annál többször, hisz a legendás Metro-Goldwyn-Mayer stúdió és elődei már több mint 100 éve egy oroszlánt használnak a logójukban. Pontosabban több oroszlánt: a kezdetektől máig összesen 11 példány volt látható a filmek előtti néhány képkockán, 2021 óta pedig már egy digitálisan animált állat vette át a helyüket.

Óz, a csodák csodája (1939)

Az oroszlán az állatok királya, a legnemesebb fenevad, akinek felbukkanásától mindenkinek inába száll a bátorsága – de nem ebben a filmben. Itt az oroszlán egy gyáva mimóza, egy meglehetősen kezdetleges jelmezbe bújt színész által megformálva, mégis lehetetlen nem megszeretni a Dorothyval közös kalandjai során.

Üvöltés (1981)

Minden idők legveszélyesebb forgatásának tartják az Üvöltés felvételeit, amelyek éveken át tartottak egy félig-meddig idomított vadállatokkal teli farmon, és a stáb tagjai közül 70-en sérültek meg. A mai biztonsági előírások mellett elképzelhetetlen lenne, hogy ilyen veszélyes ragadozókkal ennyire testközelbe kerülhessenek színészek, köztük a tinédzser Melanie Griffith, aki maga is sebészeti beavatkozást igénylő sérülést szenvedett az egyik akciójelenetben.

Az oroszlánkirály (1994)

Ha azt mondjuk, hogy oroszlán és mozifilm, akkor vélhetően elsőre mindenkinek Az oroszlánkirály ugrik be, méghozzá inkább az eredeti, rajzfilmes verzióban. A nagybátyja által a trónöröklésből kifúrt Simba kalandjai a mesefilmek világát keverik a királydrámák fordulataival, míg mindenki meg nem tanulja, hogy az élet az úr.

Narnia krónikái: Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény (2005)

Uralkodó, sőt beszélő oroszlánból is több akad a listánkon, de közülük is kiemelkedik Aslan, aki nem rajzfilmfiguraként, és nem csak a vadállatok között számít fenségnek. Sőt, Narnia fantasyvilágában nem is olyan oroszlánnak számít ő, mint amit mi értünk ezen a fogalmon – de hát többek között épp az ilyen csavarokért szeretjük a fantasykat, nem igaz?

Madagaszkár (2005)

Az utóbbi évek egyik legsikeresebb animációs filmszériájának is oroszlán az egyik oszlopos tagja: Alex állatkerti henyélést cserél vad kalandokra, Madagaszkár szigetén pedig nem csak riszálja úgyis-úgyis, hanem a vadállati ösztönei is felélednek, amit meg kell tanulnia kezelni, ha történetesen a legjobb barátai is az elfogyasztásra ingerlő fajok egyedei.

Fenevad (2022)

Augusztus 11-étől látható a mozikban a Fenevad, melynek címszereplője természetesen egy félelmetes oroszlán, aki Idris Elbára és két lányára vadászik a dél-afrikai szavannákon. Mondjuk, minden oka megvan rá: ő is az életéért küzd az orvvadászok elől menekülve, így nem csoda, hogy kicsit általánosító a véleménye, ha az emberekről van szó.