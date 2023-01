Egyes színészek nem élhették meg az utolsó filmjük bemutatóját, míg mások még egyszer utoljára viszontláthatták magukat a filmvásznon.

Audrey Hepburn

A legnagyobb női ikonok egyike: olyan filmekkel alkotott maradandót, mint a Római vakáció, az Álom luxuskivitelben és a My Fair Lady; visszavonulása után pedig jószolgálati nagykövetként járta a Föld legszegényebb országait. Audrey Hepburn utolsó filmjét 1989-ben, négy évvel a halála előtt mutatták be a mozikban. Az Örökké címet viselő alkotásban a színésznő egy angyalt alakít, aki egy mennyei erdőben fogadja, majd pedig segíti a film főhősét.

Charlie Chaplin

A némafilmek koronázott királya szinte élete végéig alkotott, ám a kezdeti sikereit a hangosfilmkorszak beköszönte után már nem tudta megismételni. Legutolsó filmje A hongkongi grófnő, melyet halála előtt tíz évvel mutattak be a mozik. Az alkotásnak ő volt a rendezője, forgatókönyvírója és zeneszerzője is, sőt egy kis szerepben még a vásznon is feltűnt a történetben megjelenő hajó legénységének tagjaként.

Hiába játszottak benne olyan sztárok, mint Marlon Brando vagy Sophia Loren, a filmet nem szerették a kritikusok, és a nézők sem tolongtak, a bukás pedig megviselte az idősödő Chaplint. Kis szépségtapasz lehetett számára, hogy az 1967-es film egyik betétdala, melyet maga Chaplin írt és Petula Clark énekelt, világsiker lett.

Paul Walker

Idén novemberben lesz tíz éve, hogy autóbalesetben életét vesztette Paul Walker. A tragédia híre megrázta az egész világot, hiszen a Halálos iramban-filmeknek köszönhetően emberek milliói kedvelték a tehetséges színészt. Halála évében négy filmjét is bemutatták, ilyen sok premierje egy éven belül sosem volt Walkernek. Ezekből egynek a bemutatóját már nem élhette meg, ahogyan a 2014-es Veszélyzóna, és a 2015-ben mozikba küldött Halálos iramban 7. debütálását sem.

A film készítői egy megható zárójelenetben emlékeztek meg az időközben elhunyt sztárról, melyet még azok is ismerhetnek, akik nem látták a Halálos iramban hetedik részét.

River Phoenix

Már harminc éve nincs közöttünk jelen korunk egyik legtehetségesebb színészének, Joaquin Phoenixnek a testvére, River. A Joker sztárjának bátyja 1993-ban vesztette életét, miután Johnny Depp mulatójában többféle kábítószert is fogyasztott, melyektől rosszul lett. Kivitték a levegőre, ahol összeesett, és a mentő kiérkezése előtt meghalt öccse, Joaquin karjaiban. Nem sokkal halála előtt forgatta utolsó filmjét, a Dark Bloodot, melyet 19 évvel Phoenix halála után csak 2012-ben láthatott a fesztiválközönség. Ha nincs a tragédia, Leonardo DiCaprio helyett River kapta volna Jack szerepét a Titanicban, ugyanis a rendező, James Cameron vele képzelte el a filmet.

Robin Williams

Az egyik legnagyobb nevettető volt, akinek filmjein generációk nevelkedtek, az élete azonban mégsem volt olyan vidám, mint amilyenné tette másokét. Williams régóta küzdött már a depresszióval és a demenciával, míg végül 2014-ben nem látott más kiutat, csak az öngyilkosságot. Akárcsak Paul Walker, Robin Williams is számtalan premiert ünnepelhetett volna halálának évében, ugyanis négy filmjét is mozikba küldték 2014-ben, sőt még a tévében szerepelt az Eszementek című vígjátéksorozatban.

Legutolsó filmje, melyben láthatta őt a közönség, az Éjszaka a múzeumban filmsorozat harmadik része volt: ebben Theodore Rooseveltet alakította. Ezt követően volt még egy posztumusz bemutatója, a Megtehetek bármit, ám ebben csak a hangját hallhatta az angolszász közönség, mivel ő szólaltatta meg a filmben szereplő kutyát.