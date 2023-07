Grazban sétálgatva látott meg először egy moziplakáton egy kigyúrt színészt, Reg Parkot, aki nagyon nagy hatással volt rá, ő lett a példaképe Miután egy magazinban megtalálta a férfi edzésprogramját, elkezdett otthon edzeni és közben az vizualizálta, hogyan lesz testépítő, hogyan jut el Amerikába és hogyan lesz milliókat kereső filmsztár. Az apja nem helyeselte a dolgot, az édesanyja pedig kiborult, hogy a szobájának a fala tele volt izmos férfiak posztereivel, de neki csak egy cél lebegett a szeme előtt, kitörni Ausztriából.

Láttam, hogy milyen karrier vár rám. Láttam magam a Mr. Universe színpadán. Csak ki kellett cserélnem Reg Park fejét. Odatettem a sajátomat. Ott álltam a serleggel és feszítettem."

18 éves korában jelentkezett katonának, ugyanis akkoriban csak a katonai szolgálat letöltése után adtak ki útlevelet. 1966-ban, 19 éves korában Londonba repült, hogy részt vegyen a Mr. Universe versenyen, ahol a második helyezést érte el, majd egy évvel később ő lett a győztes. Miután a következő évben is megnyerte a versenyt, levelet kapott Joe Weidertől, a testépítés keresztapjától, amiben meghívta a következő Mr. Universe versenyre Miamiba, így valósult meg az az álom, amiről gyerekkorától fogva álmodozott, Amerika tárt karokkal várta.

1970-ben megnyerte a Mr. Olympia címet és onnantól fogva nem volt megállás, egyik címet nyerte a másik után, a többieknek esélyük sem volt mellette. Ha valamit megnyert, mindig az járt a fejében, hogy mi legyen a következő cél, mindig is az vitte előre, hogy sokkal többre vágyott, mint mások.

Sosem voltam igazán elégedett a testemmel. Ahogy a tükörbe néztem, nem is értettem, hogy egy ennyire szar testtel hogy nyerhetnék versenyt. ... Amikor fényezem magam, az mind kamu. Az a másik énem, az az énem, amit másoknak szeretnék mutatni. De valójában, amikor egyedül vagyok, és végignézek magamon, azt mondom: „Kevés vagyok. Esélyem sincs." – mesélte Schwarzenegger a Netflix Arnold című dokumentumfilmben.

Miután összesen 13 testépítő-világbajnokságot nyert, már kezdte megunni a versenyeket, azért úgy döntött, hogy abbahagyja, s inkább kipróbálja magát a színészkedésben. Első filmje, a Hercules New Yorkban azonban bukás lett, Schwarzenegger pedig 5 évig egy megkeresést sem kapott. Őt azonban kemény fából faragták, színi leckéket vett, próbálta előhívni a rég elásott érzelmeit, angol tanult és igyekezett javítani a borzalmas akcentusán.

Nem a hatalmas gázsi lebegett a szeme előtt, a pénzét ingatlanokba fektette, így már akkor milliomos volt, mielőtt beindult volna a filmes karrierje, az ő célja az volt, hogy filmsztár legyen.

Az első nagy siker végül az Acélizom lett 1977-ben, majd kijött a Maradj éhen! és tovább fokozódott az őrület. A Golden Globe díjátadón övé lett az Év felfedezettjének járó díj és akkor már tudta, hogy jó irányba halad. A világhírt végül a Conan, a barbár című akciófilm hozta meg a számára, majd jött a Terminátor, s Arnold népszerűbb lett, mint valaha.

Közben a magánélete is jól alakult, 1977-ben mutatták be Maria Shrivernek, John F. Kennedy egykori amerikai elnök unokahúgának, akivel 1986-ben házasodtak össze. A párnak négy közös gyermeke született.

1983-ban pedig teljesült az álom, a színész amerikai állampolgár lett.

Schwarzenegger azonban nem csak akciófilmekben szeretett volna játszani, így jött az Ikrek című film ötlete, ahol Danny de Vito ikertestvérét játszotta. A film hatalmas siker lett, ez volt Schwarzenegger első filmje, amely elérte a 100 millió dolláros jegyeladást, ezután jött a Terminátor 2., ami már elérte a 200 milliót, s a megjelenés évében világszerte a legsikeresebb film lett.

Arnold hatása a 80-as évektől a 2000-es évekig elképesztő volt. Mivel szivarozott, megnőtt a szivar forgalma, divatba jöttek a nagy órák, a Hummer, s egy idő után maga Arnold is egy branddé vált.

1997-ben azonban egy szívműtét megálljt parancsolt a színész karrierjének. Az első műtét nem sikerült, az egyik szívbillentyű megadta magát, s vér gyülemlett fel Schwarzenegger tüdejében, ezért azonnal egy második műtétre volt szükség. Kétséges volt, hogy egyáltalán életben marad-e, de szerencsére 16 órával később újra felébredt. A műtét után egy évig nem dolgozott, attól tartott, hogy ez a karrierje végét jelenti majd. Végül úgy döntött, hogy mivel a színészetben is elérte a csúcsot, új kihívást keres, ez pedig nem volt más, mint a politika világa.

2003-ban éppen a Terminátor 3-at értékesítette, amikor jött a hír, hogy a nem túl közkedvelt kormányzót, Gray Davist visszahívják és időközi választást írnak elő. Schwarzenegger eleinte hezitált, elinduljon-e a kormányzói címért, mivel felesége nem rajongott az ötletért, de végül kötélnek állt. Bár sokan abszurdnak tartották az ötletet, ő ismét bebizonyította, hogy a lehetetlen lehetséges, s Kalifornia 38. kormányzója lett.

Megbízatása 7 évig tartott, 2011-ben, miután megtriplázta Kalifornia adósságállományát, úgy döntött, hogy lemond a posztról.

Kormányzása kemény időszak volt a házassága és a családja számára. Feleségével hetente egyszer párterápiára jártak, de ez sem mentette meg a kapcsolatukat, 25 év házasság után a válás mellett döntöttek. Az utolsó csepp az volt a pohárban, amikor kiderült, hogy a színésznek 1996-ban volt egy afférja a házvezetőnőjükkel, s született egy törvénytelen gyermeke, Joseph. Felesége ma már megbocsátott neki, s baráti kapcsolatot ápolnak, fiát pedig nyíltan felvállalja.

2023.07.30-án tölti be a 76. életévét, de Schwarzenegger ma is aktív életet él. Reggel ellátja az állatokat, kitakarítja az istállót, majd jön az elmaradhatatlan edzés.