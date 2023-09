Stonehenge a világ egyik legismertebb ókori csodája. Létrejöttének módja és célja mindig is érdekelte az emberiséget. Lehet, hogy most végre a kutatók rájöttek a hatalmas kőépítmény titkára vagy legalábbis annak egy kis szeletére.

Az Egyesült Királyságban több mint 1000 kőkör létezik, abból csak Skóciában 508. Közülük a Stonehenge, amely vélhetően a késő neolitikumból és a kora bronzkorból származik, számos legenda tárgya, létrejötte okát azonban még nem tárták fel, de folyamatosan kutatják. Egy időben még olyan képtelen teória is felmerült, hogy ufók építhették.

A monumentális kőépítményekről többnyire úgy tartják, hogy vallási, rituális céllal hozták létre őket, de ezt a legtöbb esetben, így a Stonehenge-nél is bizonyítani kell.

Egy víz alatti település segítheti a régészeket

Egy korábbi, Izrael partjainál történt felfedezés most némiképp megmagyarázhatja a Stonhenge rejtélyét. Az izraeli Atlit kisváros mellett ugyanis egy ősi, elsüllyedt településre bukkant Ehud Galili tengerészeti régész, aki rutinszerű merülést hajtott végre körülbelül 400 méterre a parttól.

Ilyenkor általában hajóroncsok maradványait, például horgonyt, fémet, szögeket, mindenféle műtárgyat találunk, de itt más volt a helyzet, találtunk egy falat – idézi a régészt a Daily Star.

Kőkört is találtak a mélyben fekvő faluban

A szakemberek arra jutottak, a fal egykor egy ház része volt, ezért tovább kutattak és pár nap múlva újabb házmaradványokat találtak a közelben, sőt megtalálták azoknak az embereknek a csontvázait is, akik egykor ott lakhattak. Kormeghatározással feltárták, hogy a helyszín csaknem 9000 éves, így a Föld egyik legrégebbi emberi települése. Az egykori falu közepén egy titokzatos - a Stonehenge-hez hasonlatos - kőkör állt, szinte tökéletes állapotban.

Becsléseink szerint egyszerre 70-150 ember lakott itt. A falakat, lakásokat, építményeket úgy találtuk, ahogy otthagyták őket. Lassanként rájöttünk, hogy ez az egész egy hatalmas, 40 000 négyzetméteres telek - magyarázta Ehud Galili.

Felmerül a kérdés, mi köze mindennek a Stonehenge-hez?

A kutatók szerint a víz alatt talált elhagyott település egyedülálló betekintést nyújt annak megértéséhez, hogy miért is készült a kőkör, amelynek köveibe csészenyomokat véstek. A régészek úgy vélik, hogy ezek a nyomok valaha pohártartóként működtek, ami arra utal, hogy az építményt valamilyen vízi rituáléhoz használták. Ezen kívül a kövekben antropomorf barázdákra is figyelmesek lettek, amelyekről úgy vélik, kis istenfigurák, így a vallási cél is igazolva látszik.