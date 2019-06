Tudtad, hogy van olyan élőlény a Földön, amely akár az űrben is túlélné a körülményeket? Akár testünkön, akár a kertünkben is találkozhatunk olyan, szabad szemmel nem látható lényekkel, amelyek több tízezres nagyításban most megszemlélhetők.

Rozmár, pók, furcsa zsírlény: ezeket vélhetjük felfedezni azokon a több tízezres nagyítással készült képeken, amelyeket egy háromdimenziós képet alkotó mikroszkóppal készítettek.

Ezek a lényeg a hátsókertünkben vagy akár a saját testünkön is élhetnek, némelyikük extrém tűrőképessége van. Akad köztük olyan, amely az űrben is gond nélkül megtelepedne, de olyan is, amely túlélné, ha 273 fokra lefagyasztanánk.

A nagyítással készült képeken elképesztő részletességgel figyelhetjük meg ezeket a hozzánk közel élő, mikroszkopikus élőlényeket. Ám nemcsak ilyen apróságok vannak köztük, egy szúnyog vagy akár egy tetű is rendkívül érdekes lehet, ha sokszoros nagyításban szemléljük. Némelyikük egyenesen aranyosnak tűnik, míg mások inkább ijesztőnek.

Ha kíváncsi vagy a fotókra, a képre kattintva lapozd végig galériánkat!