Életkora felét is letagadhatja a 62 éves nő: elárulta, mitől ragyog a bőre

A pozitív életszemlélet a bőrőn is látszik

„Rengeteg gyümölcsöt és zöldséget, és kevés szénhidrátot eszem, valamint ügyelek arra, hogy minden étkezésnél fehérjét is fogyasszak" - mondta Gym. Hozzátette, a pozitív gondolkodás is nagyon fontos. „Minden nap hálával ébredek, és kész vagyok arra, hogy valami újat tanuljak. Ez a pozitív életszemlélet látszik a bőrömön is!"