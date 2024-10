Ilyen a lazacsperma arckezelés, amit Jennifer Aniston is kipróbált

Jennifer Aniston korábban úgy nyilatkozott, hogy szinte bármit kipróbál egy alkalommal, ha az a fiatalosabb megjelenés ígéretével kecsegtet. Ilyen a lazacspermás arckezelés is. Lássuk, mit is jelent ez!

Jennifer Aniston a lazacspermás arckezeléstől sem riadt vissza.

Forrás: Shutterstock/Volodymyr

Mi az a lazacspermás arckezelés, amit Jennifer Aniston is kipróbált?

Ez az új szépségápolási trend a Rejuran nevű összetevő körül forog, amely a lazac DNS-éből származó polidezoxiribonukleotidok (PDRN) erejét használja fel, hogy „segítsen a bőr textúráján, hidratálálja és ragyogóvá tegye ezt” – mondta el Dendy Engelman, bőrgyógyász a Page Six Style-nak. „A DNS-t felbontják – vagyis kis részecskékre törik – és ez az, amit az arcra kenünk” – tette hozzá. „Miért lazac? Mert a DNS-ük 97 százalékban azonos a humán DNS-sel” – magyarázta a szakember.

Kim Kardashian is igénybe vette ez a kezelést

Nem csak Jennifer Aniston próbálta ki ezt az egyedi kezelést. Kim Kardashian is kísérletezett vele: a The Kardashians egyik epizódjában elárulta, hogy lazacspermát injektáltak az arcába. Kiderült, Kim lehet, hogy Dél-Koreában vette igénybe a kezelést, ahol annak már egy évtizedes hagyománya van. Ott a lazacból származó polinukleotidokat valóban injekció formájában adják be a bőrbe, hasonlóan a töltőanyagokhoz.