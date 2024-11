Micellás víz szárazsampon helyett? A fura TikTok-trend nyomában

A micellás víz a szépségápolási rutinunk elengedhetetlen kelléke, felhasználása azonban messze túlmutat a bőrápoláson. Kevesen tudják, hogy kiválóan beválik például a velúr tisztítására is. Az elmúlt napokban pedig TikTokon terjedt el a trend, hogy a micellás vizet akár a zsíros hajtőre is permetezhetjük. Van annyira hatékony, mint a szárazsampon? Cikkünkben ennek jártuk utána.

A micellás víz szépségápolási rutinunk elengedhetetlen kelléke

Micellás víz használata hajra? A TikTok szerint igen!

A szóban forgó videókban lelkes tartalomkészítők vattakorong, vagy pumpa segítségével oszlatják szét a micellás vizet zsírosodó tincseiken, majd hajszárítás és formázás után frissen mosott megjelenéssel pompáznak. Mindegyikük esetén eltérő a zsírosodás mértéke, de közös bennük a látványos változás a micellás víz használata után.

Mi az a micellás víz?

A micellás víz egy olyan, jellemzően vízbázisú arclemosó, ami összetett molekulákat, úgynevezett micellákat tartalmaz, ami rendelkezik egy hidrofil és lipofil, azaz víz és zsírvonzó véggel is, ezáltal oldva mind a zsírban, mind a vízben oldódó szennyeződéseket.

A micellás víz használata azért előnyös, mert gyengéden tisztítja az arcot s helyreállítja természetes Ph értékét

A micellás víz használata azért előnyös, mert úgy tisztítja az arcot és állítja helyre annak természetes Ph értékét, hogy közben nem szárítja a bőrt.

Ezen előnyét pedig miért ne használhatnánk fel hajápolásra is?

Micellás víz hajra? Működhet!

Akinek megjelenését már több ízben mentette meg a szárazsampon, annak a fejszárazság és merev hajszálak ismerősek lehetnek. Mivel a legtöbb szárazsampon alkoholtartalmú, a fejszárazság nem megy meglepetésszámba, ahogy a megmerevedett tincsek sem. A szárazsampon további negatív hatása közé tartozik az is, hogy eltömíti a hajhagymákat. A micellás víz használata esetén ezek a problémák viszont nem állnak fenn.

A micellák gyengéden tisztítják a bőrt, és ahogy a fejbőrön, úgy a hajszálakon is magukhoz vonzzák a szennyeződéseket. Még a korpásodást is csökkentheti; mi pedig nyertünk egy-két napot a következő hajmosásig, fejszárazság nélkül. Ez a hajtisztító módszer olajmentes micellás vízzel működik leginkább.

A micellák gyengéden tisztítják a bőrt, s ahogy a fejbőrön, úgy a hajszálakon is magukhoz vonzzák a szennyeződéseket

Fontos leszögezni, hogy a micellás vizes „hajmosás” csak kevésbé előrehaladott zsírosodáson, mérsékeltebb szennyeződések esetén hozza a várt, frissen mosott hatást. Egyhetes haj esetén nem hoz frissen mosott megjelenést. Amennyiben a micellás víz bőrirritációt okoz, hajadra se használd!

Micellás samponok előnyei

A micellák hajtisztító tulajdonságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy a piacon már micellás samponok is elérhetők. Ezek rendelkeznek a micellás vizek minden pozitívumával, csak jóval hatékonyabban. Ha a micellás víz bevált neked hajra, érdemes lehet egy micellás sampont is kipróbálnod. Addig is, ha elfogyott a szárazsamponod, de nem tudsz hajat mosni, a micellás víz kihúzhat a csávából.