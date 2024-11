Sminkben ágyba bújni? Mutatjuk miért rossz, ha fennmarad az alapozó

Sminkben ágyba bújni a legnagyobb bűn, amit elkövethetsz a bőröd ellen. Bizonyára veled is megesett már, hogy egy hosszú és fárasztó nap végén inkább átugrottad az esti bőrápolási rutinod, és sminkkel az arcodon ugortál fejest a puha ágyikódba. Ám, nem kell bőrgyógyász végzettség ahhoz, hogy rájöjj, ezzel mennyi rosszat is teszel a bőrödnek. Mutatjuk mi történik a bőröddel, ha kihagyod az esti rutint!

Sminkben alvás a bőr korai öregedéséhez vezethet

Sminkben ágyba bújni ezért annyira rossz ötlet:

Korai öregedés

A sminkben alvás könnyen a mély ráncok kialakulásához vezethet. Ennek oka, hogy amikor az arcbőrt smink fedi, a bőr nem tud rendesen lélegezni és önmagát regenerálni. Tehát ha szeretnéd megakadályozni a bőr korai öregedését, mindenképp szánj időt a smink alapos eltávolítására, mielőtt ágyba kerülnél. Ehhez használhatsz enyhébb arctisztítót vagy olajos sminklemosót. Ezután vigyél fel hidratáló krémet, hogy arcbőröd ne száradjon ki az éjszaka folyamán.



Undok kis pattanások

Ha nem mosod le a sminket elalvás előtt, pórusaid eltömődnek, amitől valószínűleg a bőröd is ki fog pattogni. A smink a szó szoros értelmében magába szívja a szennyeződéseket, ami egyenes út a mitesszerekhez és a pattanásokhoz. Hogy ezt jó messzire elkerüld, esténként alaposan tisztítsd meg az arcbőröd.

Pandaszemek és egyéb szembajok

Mindig jusson eszedbe, ha sminkben fekszel le, azt nemcsak a bőröd sínyli meg, de bizony a szemeid is. Ha csak egy estéről is van szó, amikor fennmarad a spirál, szemceruza, már abból számos komoly probléma adódhat. Például szemirritáció alakulhat ki, ami hosszú távon károsíthatja a látásodat. De amennyiben ez még nem lenne elég aggasztó, a szemeden felejtett smink akár árpát is előidézhet.