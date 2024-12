Szépségfogadalmak az új évre – Így biztosan sikerül!

Ezeket a szépségfogadalmakat tartsd be az új évben, hogy szép, fiatalos és egészséges bőröd lehessen!

Ha valamit megfogadsz az új évre, ezek a szépségfogadalmak legyenek!

Forrás: Shutterstock

Szépségfogadalmak az új évre!

„Megismerem a bőröm”

Sokan az idő múlása ellenére is ragaszkodnak egy-egy termékhez, pedig a bőr igényei közben megváltozhattak. Mások azt gondolják, hogy ami a barátnőjüknek működik, nekik is fog. Vannak, akik elcsábulnak a vonzó csomagolás láttán, és olyanok is, akiknek szinte teljesen mindegy, milyen krémet kennek este az arcukra...

A megoldás: Csak akkor lesz hatékony az ápolás, ha a megfelelő készítményt használod, ezért pontosan tudnod kell, mire is vágyik a bőröd. Amennyiben bizonytalan vagy, kérd kozmetikus segítségét a választáshoz, és bízz az általa ajánlott termékekben. A látványos eredmény eléréséhez általában több hónapnyi használat szükséges.

A testemre is koncentrálok

Tény, hogy az arc van leginkább szem előtt, ám ettől még az egész test vágyik a kényeztetésre, nem beszélve arról, hogy a nyak, a dekoltázs és a kézfej bőre például hamar elárulja az ember valós életkorát.

A megoldás: Ne csak az arcod szabadítsd meg rendszeresen az elhalt hámrétegtől, hanem az egész tested! A testápolók, -radírok, -vajak és -olajok gondoskodnak róla, hogy a bőr sokáig rugalmas maradjon. Ne feledkezz meg a szárazságra hajlamos könyök és sarok ápolásáról sem.

Sosem alszom sminkben

Ha lefekvés előtt nem távolítod el, az arcfesték eldugítja a pórusokat, ami bőrproblémákhoz, például pattanások megjelenéséhez, illetve idő előtti öregedéshez vezethet. A szemhéj- és szempillafesték pedig irritációt okozhat alvás közben, így vörös, gyulladt szemmel ébredhetsz.

A megoldás: Sokszor fáradt vagy és türelmetlen az esti macerához? Tarts az éjjeliszekrényen sminkeltávolító törlőkendőt, így kényelmesen, akár az ágyban fekve is leszedheted a festéket.

Nem nyomom ki a pattanást

Az ember azt hiszi, egy gyors mozdulattal megszabadulhat a fránya dudortól, holott ezzel csak ront a helyzeten. Az ujjakon található baktériumok miatt a bőr még jobban begyullad, de akkor is maradhat vissza sebhely, ha egy tiszta zsebkendővel végzed el a műveletet.

A megoldás: Tisztítsd meg az arcod antibakteriális hatású, szalicilsav-tartalmú arcápoló készítménnyel. Érdemes naponta speciális, pattanásecsetelő gélt is használni. A nyomkodást pedig bízd kozmetikusra, aki gondosan előkészíti a művelethez a területet.

Figyelek az UV-védelemre

Az UV-sugarak hozzásegítik a bőrt a korai öregedéshez, ráadásul bőrrákot okozhatnak. Annak, aki nem védekezik ellenük, pigmentfoltok megjelenésével is számolnia kell.

A megoldás: Nappalra használj olyan terméket, amely az évszaknak megfelelő UV-szűrővel védi a bőrt. Az enzimeket és antioxidánsokat tartalmazó éjszakai krémek támogatják a bőr önregeneráló folyamatait, és minimalizálják a sugárzás okozta károsodást.

Kidobom a lejárt terméket

Nem véletlenül tüntetik fel a készítmények csomagolásán a szavatosságot. Az avas, romlott kozmetikumok kifejezetten ronthatnak a bőr állapotán: kiütés, gyulladás jelentkezhet.

A megoldás: Ha ragaszkodsz is egy-egy színhez, illathoz, krémhez, nem éri meg vállalni a kockázatot. Búcsúzz el a régi darabtól, és szerezz be egy új kedvencet!

Nem hagyom, hogy eluralkodjon rajtam a stressz

Aki folyamatos nyomás alatt van, annak a teste több kortizolt termel. Emiatt a bőr természetes védőrétege elvékonyodik, a feszesítő kollagénrostok bomlani kezdenek. Ettől a bőr megereszkedik, és ráncok alakulnak ki.

A megoldás: Ha nem szállhatsz ki a mókuskerékből, sajátíts el olyan meditációs technikákat, amelyekkel oldhatod a stresszt. A rendszeres testmozgás szintén csodákra képes!

Kipróbálok valami újat

Az persze nem baj, ha kitartunk a bevált dolgok mellett, ám olykor érdemes esélyt adni másnak is. Próbáltad már például az arcolajat? Talán azt hiheted, hogy zsírossá teszi a bőrt, így pattanások esetén nem is alkalmazható, és sokáig tart, amíg felszívódik, de ez nem így van, csak meg kell találnia a bőrtípusodhoz illő keveréket!