Ne legyél a fodrászok réme! Nagyon ráfázhatsz, ha így érkezel

Sokan megmossák a hajukat, mielőtt fodrászhoz mennek, hogy ne tűnjenek ápolatlannak, mások úgy vannak vele, hogy ez teljesen felesleges. Egy fodrász elmondta, szükség van-e erre és kifejtette, mit ne csináljunk, ha fodrászhoz készülünk.

Már az időpontfoglalásnál szólj, hogy csak vágatsz vagy festetsz is

Forrás: Shutterstock

A garbó tiltólistás, ha fodrászhoz mész

Brittany a TikTokon mondta el, mi az, amit egy fodrász sem néz jó szemmel. Elsőként kiemelte, hogy soha ne viselj garbót, ha fodrászhoz mész. Egyrészt a hajvágást is nehezíti, másrészt nagy eséllyel festékes lesz, amiért őt hibáztatod majd. A legjobb, ha olyan pulcsit veszel fel, amit nem féltesz. A hajmosásról Brittany úgy vélekedik, hogy teljesen felesleges, főleg, ha festetünk, de szimpla vágás előtt sem szükséges, hiszen a szalonban úgyis megmossák.

Érkezz időben!

Hatalmas redflag a késés is. Gondoljunk csak bele, ha mindenki csak 10 percet csúszik, az ötödik vendég az időponjához képest már majdnem egy órával később kerül sorra. Az pedig egyenesen pofátlanság, ha nem mondod le az előre megbeszélt időpontodat. Fontos az is, hogy már az időpontegyeztetésnél elmond, mit szeretnél, ne a székben derüljön ki, hogy nem csak vágás, de festés is lesz ami szintén az időkalkuláció miatt fontos.