Így védd meg a lábaidat: 5 bevált módszer a comb kidörzsölődése ellen

A nyári hónapok alatt a comb kidörzsölődés rengeteg nő életét megkeseríti – nem számít, hogy vastag vagy épp vékony combok okozzák a súrlódást. Az összeérő combok ellen sokféle praktika bevethető, a speciális balzsamoktól kezdve a csúszásgátló szalagokig. Aki tartós megoldásra vágyik, annak a combedzés és a belső comb erősítése is segíthet, de persze gyors megoldások is léteznek: a comb kidörzsölődése ellen nőknek fejlesztett hintőporok, bambusz rövidnadrágok vagy akár a jó öreg hintőpor is beválhat. Ha pedig már megtörtént a baj, a kidörzsölt comb kezelése speciális krémekkel vagy hűsítő balzsamokkal gyorsítható.

A testalkat nem minden esetben függ össze a combok összeérésével és kidörzsölődésével

Forrás: Shutterstock

A legjobb praktikák a comb kidörzsölődése ellen

1. Púder, hintőpor és stiftek

Ha azonnali megoldásra van szükséged kidörzsölődés ellen, a babapúder, hintőpor vagy kukoricakeményítő igazi mentőöv lehet. Ezek nedvszívó hatásuk miatt csökkentik a súrlódást, és szárazon tartják a bőrt. Emellett drogériákban kaphatók speciális stiftek, amiket egyszerűen végighúzhatsz a combok belső oldalán, és már indulhatsz is!

2. Csúszásgátló combszalagok

Ha elegáns ruhát viselsz, de az összeérő combok miatt nem érzed komfortosan magad, próbáld ki a csúszásgátló combszalagot! Ezek a diszkrét kiegészítők rugalmas anyagból készülnek, belül szilikoncsíkkal, hogy ne csússzanak le. Nagy előnyük, hogy láthatatlanok, nem gyűrődnek a ruha alatt, és bármilyen méretű combokra illeszkednek, legyen szó vastag combokról vagy karcsúbb lábakról.

3. Biciklis vagy bambusz rövidnadrág

Ha hosszabb sétára, városnézésre vagy fesztiválra készülsz, a szoknya alá húzott vékony biciklis nadrág vagy bambusz anyagú rövidnadrág csodát tehet. Ezek a ruhadarabok légáteresztőek, rugalmasak, és hatékonyak kidörzsölődés ellen, ráadásul még formálják is az alakot. Pluszpont, hogy moshatóak, tartósak, és többször újrahasználhatók – igazi fenntartható női praktika.

4. Hidratálás és bőrnyugtatás

Ha a baj már megtörtént, jöhet a kidörzsölt comb kezelése. Fontos, hogy ilyenkor kerüld a további irritációt, és hűsítsd a bőrt. Használhatsz aloe verás gélt, panthenolos krémet vagy akár kifejezetten a comb kidörzsölődés ellen kapható hűsítő balzsamot. Ezek segítenek regenerálni a bőrt, csökkentik a pirosságot és elősegítik a gyors gyógyulást.