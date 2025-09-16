A Beetlejuice-körömmel rémisztően trendi lehetsz idén ősszel

A Beetlejuice-köröm létjogosultságát mi sem mutatja jobban, hogy már Kylie Jenner kezein is láthattuk.

Kylie Jenner is a Beetlejuice-körömre szavazott.

Forrás: Profimedia

Beetlejuice-köröm az ősz legfrissebb trendje

Francia egy kis extrával

Szenvedélyesen szeretjük a francia körmöket, mert elegánsak, egyszerűek és mégis nagyon jól mutatnak. Ha viszont nem vagy az egyszerűség híve és szeretnéd kicsit feldobni a klasszikus megjelenést, akkor dőlj hátra, mert még melegében szervírozzuk az ősz legfrissebb körömtrendjét, a Beetlejuice-körmöket.

Ennek a mintának is az alapja a klasszikus francia manikűr, de a fehér részt fekete-fehér, vagy akár színes csíkokkal dobjuk fel.

Az eredmény pedig játékos, különleges és elképesztően trendi. Az tuti, hogy atombiztos kezekre lesz szükséged ahhoz, hogy elkészítsd, úgyhogy ha nem veszett el benned egy agysebész pontossága, akkor inkább bízd profi szakemberre a kivitelezést. Valószínűleg így tett Kylie Jenner is, aki a sztárok közül elsőként villantotta meg ezt a különleges manikűrt.

Ha pedig további inspirációt szeretnél, mutatjuk a legmenőbb kivitelézését a Beetlejuice-körmöknek!

Dupla csíkos, színes francia

Minimalista csíkos

Díszített-csíkos

Zebra csíkos