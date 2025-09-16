Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 16., kedd Edit

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
manikűr

A Beetlejuice-körömmel rémisztően trendi lehetsz idén ősszel

Collection ChristopheL via AFP - WARNER BROS. - PLAN B ENTERTAINM
manikűr körömtrend trend
Nagy Kata
2025.09.16.
Vészesen közeledik az ősz, ezzel pedig búcsút mondhatunk a neon, csillogós körmöknek, de aggodalomra semmi ok, mert az új évszak olyan frissítő manikűrtrendekkel vár, hogy öröm nézni! Kezdjük mindjárt a Beetlejuice-körömmel, amit mostanában minden it girl kér a körmösétől.

A Beetlejuice-köröm létjogosultságát mi sem mutatja jobban, hogy már Kylie Jenner kezein is láthattuk. 

Kylie Jenner és a Beetlejuice-köröm
Kylie Jenner is a Beetlejuice-körömre szavazott. 
Forrás: Profimedia

Beetlejuice-köröm az ősz legfrissebb trendje 

Francia egy kis extrával 

Szenvedélyesen szeretjük a francia körmöket, mert elegánsak, egyszerűek és mégis nagyon jól mutatnak. Ha viszont nem vagy az egyszerűség híve és szeretnéd kicsit feldobni a klasszikus megjelenést, akkor dőlj hátra, mert még melegében szervírozzuk az ősz legfrissebb körömtrendjét, a Beetlejuice-körmöket.

 Ennek a mintának is az alapja a klasszikus francia manikűr, de a fehér részt fekete-fehér, vagy akár színes csíkokkal dobjuk fel.

Az eredmény pedig játékos, különleges és elképesztően trendi. Az tuti, hogy atombiztos kezekre lesz szükséged ahhoz, hogy elkészítsd, úgyhogy ha nem veszett el benned egy agysebész pontossága, akkor inkább bízd profi szakemberre a kivitelezést. Valószínűleg így tett Kylie Jenner is, aki a sztárok közül elsőként villantotta meg ezt a különleges manikűrt.

 Ha pedig  további inspirációt szeretnél, mutatjuk a legmenőbb kivitelézését a Beetlejuice-körmöknek!

Dupla csíkos, színes francia 

Minimalista csíkos 

Díszített-csíkos

Zebra csíkos 

A matchamanikűr az idei nyár slágere: a zöld új árnyalata hódít a körmökön

Izgalmas, mégis elegáns körmökre vágysz? A matchamanikűr lesz a kedvenced!

Ez a retró körömtrend most visszatért – És a sztárok már rákattantak: Dua Lipa is ezt viseli

Az elmúlt egy hónapban olyan világsztárok, mint Dua Lipa és Hailey Biber is ugyanazt a manikűrt viselték, itt az ideje, hogy te is kipróbáld: a pöttyös körmök hódítanak.

Ezért a legjobb választás a nude köröm: idén nyáron is hódít

Sok nő gondolja úgy, hogy a nude köröm a lehető legjobb választás, és okkal.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu