Ezek a legbombabiztosabb sminklemosók a piacon − Termékekkel, árakkal

Shutterstock - Pixel-Shot
smink micella sminklemosás
Hajdú Viktória
2025.09.13.
Te is bűntudattal fekszel le, ha rajtad maradt a smink? Mutatjuk a legbombabiztosabb sminklemosókat, amik után a bőröd is hálás lesz.

Van az a pillanat, amikor egy hosszú nap után legszívesebben csak az ágyba zuhannánk, sminkestül, highlighterestül, szempillaspirállal együtt. A gond csak az, hogy ilyenkor másnap reggel a tükörből nem egy friss, ragyogó istennő néz majd vissza ránk, hanem egy pandamaci és a „miért tettem ezt magammal?” arckifejezés. Nem véletlenül mondja minden bőrgyógyász, szépségguru és a józan ész: a smink lemosása minden este kötelező, akkor is, ha épp csak egy kis BB-krémmel estünk neki a napnak. Ezért elhoztuk a legjobb sminklemosókat! 

sminklemosó
Összegyűjtöttük a legjobb sminklemosókat!
Forrás: Shutterstock

Ezek a sminklemosók tényleg mindent visznek – A sminkedet is!

A smink ugyanis nemcsak eltömíti a pórusokat, de egész éjszaka „bent tartja” azokat a szennyeződéseket és olajokat, amik egész nap rárakódtak az arcunkra. Ez pedig pattanásokhoz, irritációhoz és fakó bőrhöz vezet. Ez nem épp a ragyogó „clean girl” vibe. 

Szóval: sminklemosó, mindig, minden körülmények között.

És ha már itt tartunk, beszéljünk a micellás vízről. Ez a kis csoda a bőrápolás svájci bicskája - apró micellák „mágnesként” szippantják ki a bőrből a sminket, az olajat és a szennyeződést. Nem kell dörzsölni, nem szárít, és legtöbbször tonizál is egyben. Magyarán, három az egyben, és közben olyan kíméletes, hogy még a legnyűgösebb bőr is boldogan dorombol tőle.

Na de melyik micellás víz és sminklemosó az, amiben tényleg megbízhatsz? Teszteltük a piac kedvenceit!

alverde Szenzitív sminklemosó érzékeny bőrre 100ml 1699Ft, NIVEA Micellás víz MicellAir Expert Waterproof, 400 ml 2149Ft, Vichy Pureté Thermale 7770Ft, MÁDARA Micellar Water With Hyaluronic Acid 100ml 6790Ft,  YVES SAINT LAURENT 200ml 21600Ft
Forrás: MARIONNAUD PARIS / DOUGLAS / DM / NOTINO

És hogy melyik sminklemosóra érdemes beruházni? Ha érzékeny a bőröd, akkor az Alverde NATURKOSMETIK Szenzitív sminklemosó a te legjobb barátod, hiszen illatmentes és gyengéd, mégis hatékonyan tünteti el a sminket. A vízálló szempillaspirállal küzdők számára a NIVEA Micellás víz MicellAir Expert Waterproof az igazi aduász, ami tényleg mindent lehoz, anélkül, hogy zsíros vagy ragacsos érzetet hagyna maga után. Ha inkább a francia gyógyszertári elegancia híve vagy, akkor a Vichy Pureté Thermale lesz a befutó: könnyed, kíméletes és még a szemkörnyéken is használható. A trendkövetők és tudatos bőrápolók számára a MÁDARA Micellar Water With Hyaluronic Acid a kedvenc, hiszen nemcsak tisztít, hanem hialuronsavval hidratál is, így a bőr egyszerre lesz tiszta és puha. Ha pedig luxusélményre vágysz minden este, akkor a Yves Saint Laurent Top Secrets bőrápoló vonala az, amivel nemcsak a sminkedet törlöd le, de egy kicsit úgy is érezheted, mintha backstage-ben készítenének elő egy divatbemutatóra.

Valami furcsa dolog történik Katalin hercegné arcával – Elindultak a találgatások

A hercegné nem tudja elrejteni külsejének változását, hiszen mindenki árgus szemekkel figyeli. És bizony a rajongóknak feltűnt, hogy Katalin hercegné arca megváltozott, ennek eredményeképp pedig el is indultak a találgatások.

Selena Gomez új körömszíne a tökéletes átmenet a nyár és az ősz között

Selena Gomez egy igazi divatikon, aki a ruháival és a sminkmárkájával már teljesen levette a lábáról a divatvilágot. Most a körmeivel is meghódította az internetet: ez a piszkos rózsaszín körömlakk a tökéletes átmenet a nyárból az őszbe.

Dobd fel a nyár utolsó heteit a 4 legőrültebb TikTok-kajatrenddel!

Mangó formájú jégkrém, csípős-édes forró méz, színes joghurtbarkok és pikniktálak… 2025 augusztusára a TikTok a konyhába költözött és nem a diétás recepteket hozta magával, hanem a „fotózd le, mielőtt megennéd” típusú gasztroőrületeket. Nézzük, a legmenőbb kajatrendeket!

 

