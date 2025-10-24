Pumpkin spice power – Ez az 5 sütőtökalapú kozmetikum lesz a szépségterapeutád idén ősszel

Az igazán jó pumpkin spice latte kozmetikum nem túl édes, mégis magával ragadó, nosztalgikus aromát áraszt, kellemes érzést kelt és professzionális szinten ápol. Egy biztos: jobb, ha sütőtök és pumkin spice latte nélkül nem vágsz neki az ősznek, pláne nem a szépségápolásnak.

Kívül-belül sütőtök – (Pumpkin) spice up your life!

Forrás: Shutterstock

Pumpkin spice power – Emeld magasabb szintre a beauty rutinod!

A sütőtök magas A-, B-, C- és E-vitamin tartalmának köszönhetően az egyik legjobb immunerősítő és gyulladáscsökkentő, emellett hozzájárul az ápolt, egészséges bőr, haj és köröm fenntartásához. A sütőtök hatóanyagai külsőleg is csodát művelnek, éppen ezért érdemes reggel-este alkalmaznod valamilyen sütőtökkivonatot tartalmazó arckrémet vagy testvajat.

Termékajánlónkkal segítünk megtalálni a legjobb pumpkin spice latte kozmetikumokat, melyekkel magasabb szintre emelheted a szépségápolási rutinod a hűvösebb évszakban.

A pletykákkal ellentétben a sütőtökös és pumpkin spice lattés parfümök és kozmetikumok egyáltalán nem fojtogatóan édesek. Ha mégis soknak érzed az illatukat, inkább szó szerint tökölj el a körömlakkok között, dekoráld az otthonod, egyél egy fűszeres, meleg sütőtökkrémlevest vagy sütőtökös amerikai palacsintát.

És most következzen 5 pumpkin spice termék, amelyre a száraz bőröd már nagyon régóta vágyik

Sugar pumpkin testvaj

Az első számú favorit a Sugar Pumpkin testvaj, vitaminos, tápláló formulával. Gyorsan beszívódik, nem színezi el a bőrt és 96 órás hidratálást biztosít. A krémes textúra a száraz bőrnek valóságos elsősegély, amihez vidám őszi illat is társul.

Sugar pumpkin testvaj, 7 690 Ft / 200 ml

Forrás: the-body-shop.com

I LOVE Pumpkin Spice pite illatú hab- és tusfürdő

Ez a fürdőkozmetikum az egyik legjobb dolog, ami a bőröddel ősszel történhet. Az I LOVE Pumpkin Spice Pie tus- és habfürdő krémes habja gyengéden tisztítja a bőrt. Relaxálj nyugodtan és élvezd, amint varázslatos illata körülölel. Legyen a szépségrutinod egyedi, emlékezetes és luxus fürdőszobai élmény.

Pumpkin spice pie hab- és tusfürdő, 1 565 Ft / 500 ml

Forrás: dm.hu

Pumpkin enzim arcradír

Enzimatikus hámlasztó kezelés, mely professzionális módon kezeli a fakó és kiszáradásra hajlamos bőrt. A sütőtök enzimjeivel segít kiegyenlíteni a bőrszínt, csökkenti a ráncokat és tiszta, üde megjelenést biztosít. Az arcradír színe 16 százalékban tökpüréből származik.