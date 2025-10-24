Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Pumpkin spice power – Ez az 5 sütőtökalapú kozmetikum lesz a szépségterapeutád idén ősszel

kozmetikumok Pumpkin Spice Latte szépségápolás
Jónás Ágnes
2025.10.24.
Milyen számodra az igazi bekuckózós őszi illat? Ha neked is a sütőtök vagy a pumpkin spice latte ugrott be, akkor itt az ideje, hogy kipróbáld testápolóban, ajakbalzsamban és kézkrémben! Termékajánlónk segítségével magasabb szintre emelheted a szépségápolási rutinod.

Az igazán jó pumpkin spice latte kozmetikum nem túl édes, mégis magával ragadó, nosztalgikus aromát áraszt, kellemes érzést kelt és professzionális szinten ápol. Egy biztos: jobb, ha sütőtök és pumkin spice latte nélkül nem vágsz neki az ősznek, pláne nem a szépségápolásnak. 

pumpkin spice
Kívül-belül sütőtök – (Pumpkin) spice up your life! 
Forrás: Shutterstock

Pumpkin spice power – Emeld magasabb szintre a beauty rutinod!

A sütőtök magas A-, B-, C- és E-vitamin tartalmának köszönhetően az egyik legjobb immunerősítő és gyulladáscsökkentő, emellett hozzájárul az ápolt, egészséges bőr, haj és köröm fenntartásához. A sütőtök hatóanyagai külsőleg is csodát művelnek, éppen ezért érdemes reggel-este alkalmaznod valamilyen sütőtökkivonatot tartalmazó arckrémet vagy testvajat. 

Termékajánlónkkal segítünk megtalálni a legjobb pumpkin spice latte kozmetikumokat, melyekkel magasabb szintre emelheted a szépségápolási rutinod a hűvösebb évszakban. 

A pletykákkal ellentétben a sütőtökös és pumpkin spice lattés parfümök és kozmetikumok egyáltalán nem fojtogatóan édesek. Ha mégis soknak érzed az illatukat, inkább szó szerint tökölj el a körömlakkok között, dekoráld az otthonod, egyél egy fűszeres, meleg sütőtökkrémlevest vagy sütőtökös amerikai palacsintát

És most következzen 5 pumpkin spice termék, amelyre a száraz bőröd már nagyon régóta vágyik

Sugar pumpkin testvaj

Az első számú favorit a Sugar Pumpkin testvaj, vitaminos, tápláló formulával. Gyorsan beszívódik, nem színezi el a bőrt és 96 órás hidratálást biztosít. A krémes textúra a száraz bőrnek valóságos elsősegély, amihez vidám őszi illat is társul.

 

pumpkin spice
Sugar pumpkin testvaj,  7 690 Ft / 200 ml  
Forrás: the-body-shop.com

I LOVE Pumpkin Spice pite illatú hab- és tusfürdő

Ez a fürdőkozmetikum az egyik legjobb dolog, ami a bőröddel ősszel történhet. Az I LOVE Pumpkin Spice Pie tus- és habfürdő krémes habja gyengéden tisztítja a bőrt. Relaxálj nyugodtan és élvezd, amint varázslatos illata körülölel. Legyen a szépségrutinod egyedi, emlékezetes és luxus fürdőszobai élmény. 

pumpkin spice
Pumpkin spice pie hab- és tusfürdő, 1 565 Ft / 500 ml
Forrás: dm.hu

Pumpkin enzim arcradír

Enzimatikus hámlasztó kezelés, mely professzionális módon kezeli a fakó és kiszáradásra hajlamos bőrt. A sütőtök enzimjeivel segít kiegyenlíteni a bőrszínt, csökkenti a ráncokat és tiszta, üde megjelenést biztosít. Az arcradír színe 16 százalékban tökpüréből származik. 

pumpkin spice
Pumpkin enzim arcradír, 27 790 Ft / 150 ml 
Forrás: douglas.hu

Pumpkin spice ajakbalzsam

Ez a limitált kiadású illatos balzsam a sheavajnak és a jojobaolajnak köszönhetően puhává varázsolja az ajkakat, a fahéj, a szegfűszeg és a kardamom egyedi illata pedig kényezteti érzékeidet.

pumpkin spice
Pumpkin spice ajakbalzsam, 1 940 ft
Forrás: ecco-verde.hu

Sugar Pumpkin kézkrém

Kényeztesd a kezeidet is, méghozzá Sugar Pumpkin kézkrémmel! Akár 96 órán át hat, tápláló hidratálást nyújt, és már az első használattól segít enyhíteni a szárazságot a körömágyaknál is. Mandulaolaj, vanília, sheavaj, szója és mámorító sütőtök illat, hmmmm....!

pumpkin spice
Sugar Pumpkin kézkrém, 2 690 Ft 
Forrás: the-body-shop.com

Legyen szó sütőtökös testápolóról vagy arcradírról, pumpkin spice kézkrémről vagy ajakbalzsamról, a sütőtökös kozmetikumok amellett, hogy ellenállóvá teszik bőröd a hűvös őszi időjárással szemben, még egy kis boldogságot – és bolondságot – is csempésznek a mindennapjaidba. 

@mireyarios Halloween Face Masks 🎃 👻 🦇 #horrortok #youredone #facemasks #facemasktime #halloweenskincare #pumpkins #pumpkinpie #beautytipsbymireya ♬ original sound - Mireya Rios


 

Sütőtök ihlette lakberendezési tippek az őszi, bekuckózós hangulathoz

Ne kötelező rosszként tekints az őszre, hanem egy új lehetőségre, amikor otthonodat is szépítheted, csinosítgathatod és kísérletezhetsz a sütőtök árnyalataival.

A legfinomabb pumpkin spice latte torta, aminek még a bőröd is köszönetet fog mondani

Készítsd el és legyél te a házibulik sztárja!

Egy falatnyi napsugár: sütőtökös gofri recept borongós őszi reggelekre

Ünnepeld az ősz ízeit ezzel az ízletes desszerttel! Nem is indulhatna édesebben a nap, mint a kívül ropogós, belül puha sütőtökös gofrival. Ez a recept bármilyen alkalomra tökéletes választás.

 

