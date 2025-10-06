Eltűnőben a szemöldök? A sztárok új beauty-őrülete kiveri a biztosítékot

Ha valaha is azt hitted, a szemöldökdivat csúcsát Cara Delevingne vastag, erőteljes ívei jelentették, akkor itt az ideje átírni a szabálykönyvet. 2025-ben ugyanis a kiszőkített szemöldök az új beauty-őrület. És nem, nem csak az avantgárd sminkmesterek kedvencéről van szó. Jenna Ortega, Miley Cyrus, de még Kim Kardashian és Lady Gaga is büszkén villantotta már meg a „láthatatlanszemöldök-lookot”.

Jenna Ortega is felszállt láthatatlan szemöldök vonatra.

Forrás: Getty Images North America

Szőkítés a szemöldökön: divatforradalom vagy szépségbaki?

A közösségi médiában minden második beauty-influenszer erre a trendhullámra pattan fel. A kérdés: ez a fazon tényleg mindenkinek jól áll, vagy inkább a „nézd, mit csináltam a buliban” kategóriája.

Kinek állhat jól a láthatatlan szemöldök?

A láthatatlanság trükkje, hogy teljesen átírja az arc karakterét. A hangsúly hirtelen a szemre, a szájra vagy épp a bőrszínre terelődik. Ezért nem mindegy, milyen arcformához párosítod.

Szív alakú arc: a finom, hegyes állhoz kifejezetten izgalmas párosítás, mert az arc többi vonása hangsúlyosabb lesz.

Ovális arc: az ovális forma mindent elbír – ideális kísérleti terep a kiszőkített szemöldökhöz.

Szögletes arc: a markáns vonásokat lágyítja, így egyfajta „high fashion” érzetet ad.

Kerek arc: itt már trükkösebbnek kell lenni, mert könnyen babaarc-hatása lehet, ami nem mindig előnyös.

Kim Kardashian például a szögletesebb arcvonásait balanszírozta a halvány szemöldökkel, míg Lady Gaga a performance-jellegű, drámai sminkjeiben használta ki a hatást.

Forrás: Getty Images North America

Így készítsd el lépésről lépésre!

Ha te is kipróbálnád, íme a kezdőknek szóló, túlélő útmutató:

1. Allergiateszt: soha ne ugorj neki anélkül, hogy kipróbálnád a szőkítő krémet egy kisebb bőrfelületen.

2. Előkészítés: alapos arctisztítás után kend be a szemöldök környékét vazelinnel, hogy védd a bőröd.

3. Krém felvitele: egy kis ecsettel vidd fel a szőkítőt a szálakra.

4. Várakozás: általában 5–10 perc elég. Figyelj, nehogy túl sokáig hagyd fent, különben a platinaszőke helyett inkább sárgás-narancsos retró lesz.

5. Lemosás: bő vízzel távolítsd el, majd nyugtasd a bőrt egy kis hidratálóval.