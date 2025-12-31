Flippy lob: Hailey Bieber prezentálta 2026 igazi it girl frizuráját

Megszokhattuk már, hogyha Hailey Bieber új körmöt vagy frizurát villant, az egész világ a tetejére áll és minden csaj azonnal rohan a szépségszalonba rohan, hogy ugyanazt kérje, ami Haileynek van. Most sincs ez másképp: a szupermodell levágatta a haját és a világ összes fodrászának szíve egyszerre dobbant meg.

Hailey Bieber ismét elképesztően menő bobot vágatott magának.

Forrás: WireImage

Miért rajong most mindenki Hailey Bieber hajáért?

Justin Bieber felesége a napokban levágatta a haját.

A tiktokerek azonnal egy emberként hördültek fel és kikiáltották a flippy lobot 2026 új hajtrendjének.

A könnyen kezelhető és elegáns frizura magabiztosságot és jó stílusérzéket sugároz.

Mindenki Hailey Bieber új frizuráját akarja

Justin Bieber világszép felesége egyszerűen képtelen tévedni, ha divatról van szó: akár különleges mintájú ruhát vesz fel, akár üvegmanikűrt készíttet a körmeire, mi büszkén követjük, hiszen tökéletesen tisztában vagyunk vele, hogy perceken belül a legnagyobb trendek között emlegetik majd.

Hailey Bieber frizurája pedig évek óta etalonnak számít: akár a bronzbarna színt, akár a változatos fazonokat nézzük, mindig találunk inspirációt, ha valami újdonságra vágyunk, pár napja pedig elhozta számunkra 2026 legtrendibb frizuráját, a flippy lobot.

Ez a rövid, réteges frizura igazi megváltás lehet a hosszú haj után, ugyanis sokkal könnyebb kezelni és formázni, ugyanakkor jóval látványosabb. A középen elválasztott long bob végét Hailey fodrásza elől befelé, hátul pedig kifelé szárította, ezzel egy játékos, dús hatást elérve.

Hailey Bieber flippy lobja.

Forrás: Instagram / @haileybieber

Ez a frizura tökéletes azoknak is, akik vékony szálú hajkoronával rendelkeznek, ugyanis kevés hajból is istenien mutat, ráadásul pont az a hossz, amit még könnyedén felfoghatunk anélkül, hogy bosszankodnunk kellene az alul kilógó tincsek miatt.

Az biztos, hogy még a legelkötelezettebb hosszú haj pártiakat is kísértésbe viszi ez az igazi it girl frizura, Hailey pedig egy ollóvágással elintézte, hogy a lapok ne a megromlott házasságáról, vagy a jegygyűrűje hiányáról cikkezzenek, hanem a csodás külsejéről.

