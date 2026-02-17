Jutta Leerdam egyetlen apró mozdulattal keresett milliókat: egy villantás sem ért még ennyit - Videó

A 27 éves holland korcsolyázó, Jutta Leerdam egy ezüstöt és egy aranyat nyert a téli olimpián. Hétfőn az 1000 méteres gyorskorcsolyában olimpiai rekorddal diadalmaskodott. A célba érés után pedig kinyitotta versenyruhája cipzárját, és megmutatta fehér melltartóját. A jelenet gyorsan bejárta a világsajtót, és Jake Paul barátnője ezzel még gazdagabb lett.

Jutta Leerdam 1 millió dollárt keresett azzal, hogy lehúzta a cipzárt

Forrás: Getty Images Europe

Jutta Leerdam villantása a téli olimpián: egy apró mozdulat, ami sok pénzt hozott

A Jutta Leerdamról készült képek rövid időn belül ellepték a közösségi médiát és a sportlapokat. Fredereique de Laat, a női sportolók marketingjére szakosodott Branthlete alapítója egy holland napilapnak azt mondta: a korcsolyázó Nike-vel kötött szerződéséből származó bevétel most „biztosan meghaladja az egymillió dollárt”.

Meindert Schut, a Quote üzleti magazin főszerkesztője arra hívta fel a figyelmet, hogy Leerdam 6,2 millió Instagram-követővel rendelkezik, és egy szponzorált bejegyzés követőnként körülbelül egy centet érhet. Ez egy ilyen poszt esetében tehát mintegy 62 000 eurós (kb. 23,3 millió ft) bevételt jelenthet.

Jutta Leerdam sikere azért számít nagyon különlegesnek, mert december végén kiesett a selejtezőből az 1000 méteres távon, amely a legerősebb száma. A holland olimpiai bizottság végül mégis ebben a versenyszámban indította, és a döntést aranyéremmel hálálta meg.

Jutta Leerdam YouTube-sztárból bokszolóvá vált vőlegénye, Jake Paul a lelátóról figyelte a versenyt. A győzelem után így nyilatkozott: „Ezt nem lehet szavakkal leírni. Őszintén, ez a legcsodálatosabb érzés, amit valaha átéltem. Annyi munka van mögötte, amit az emberek 99,9 százaléka soha nem fog megérteni. És ő megcsinálta, a legnagyobb nyomás alatt.” Később egy videót is megosztott, amelyen együtt ünnepelnek.

Az olimpia elején Jutta Leerdamot hazájában erősen bírálták, mert magánrepülőgéppel érkezett a milánó–cortinai játékokra. Az utazásról képeket is posztolt az Instagramra: a fedélzeten egyedi zászlókkal és személyre szabott cupcake-ekkel fogadták, a repülőgép képernyőjén narancssárga háttér előtt az ő arcképe jelent meg. Jake Paul a bejegyzéshez azt kommentelte: „Ideje, hogy ragyogj!”