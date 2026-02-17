Próbáld ki te is a kínai holdújév szerencsehozó rituáléját: nem kell sokat tenned a bőségért

Akár megünnepeljük a kínai holdújévet, akár nem, van egy kevésbé ismert, mégis látványos szokás, amely a feng shui hívei szerint gazdagságot és bőséget hozhat az otthonunkba. Az aranyban gurulásnak nevezett rituálé lényege egyszerű: a holdújév első napján – ami éppen ma van – kilenc narancsot kell begurítani a bejárati ajtón. Ha te is hiszel az ilyen szerencsehozó rituálékban, akkor irány a bolt, vagy a legközelebbi zöldséges!

Aranyban gurulás: a holdújév szerencsehozó rituáléja a gazdagságért

Ma van a kínai holdújév első napja, ekkor kell elvégezni a szerencsehozó rituálét: kilenc citrusfélét kell átgurítani a küszöbön.

A narancs az arany és a szerencse jelképe a kínai hagyományban.

A bejárat a feng shui szerint a lehetőségek kapuja.

A gyümölcsöt a rituálé után együtt eszik meg, hogy bent maradjon a jó energia.

Narancsok a küszöbön: a holdújév szerencsehozó rituáléja

Suzanne Roynon feng shui tanácsadó szerint ez a kedves, játékos hagyomány az ünnep első napján friss energiát hoz az otthonunkba. Mint mondja, egyes kínai dialektusokban a narancs kiejtése nagyon hasonlít az arany szóra, míg mandarin nyelven a gyümölcs hangzása a szerencse fogalmát idézi.

A küszöbön nemcsak narancsot, hanem mandarint, tangerint, sőt apró kumkvatot is átgurítanak, néha egy marék kínai érmével együtt, hogy tovább erősítsék a szimbolikus hatást. Katie Brindle, kínai orvoslással foglalkozó szakember és kozmológus arra is felhívja a figyelmet, hogy a narancs élénk, aranyló árnyalata és telt formája a régi kínai aranytömbök szimbolikáját idézi, amelyek a jólét és a bőség hagyományos jelképei voltak.

Így csináld!

Suzanne Butler feng shui szakértő szerint a rituálé kulcsa a bejárat. A feng shuiban az ajtót a qi, vagyis az életerő szájaként tartják számon: itt lép be az otthonba minden lehetőség és jólét.

Amikor befelé gurítjuk a gyümölcsöket, tudatosan hívjuk be az új, friss energiát az előttünk álló évre, és azt szimbolizáljuk, hogy a bőség nemcsak megérkezik, hanem marad is. A narancsokat ezután a családtagokkal, barátokkal közösen elfogyasztják, hogy a pozitív energiát megosszák egymással.

Ez hozhat még szerencsét a kínai holdújévben

A szerencse bevonzásának másik ismert eszköze a piros boríték. A kínai hagyományban ezekbe pénzt tesznek, és ajándékként adják át, hogy szerencsét és áldást közvetítsenek. Katie Brindle azonban egy személyesebb változatot követ: minden évben a holdújév előtt piros borítékokat vásárol, amelyeket gyermekeivel és közeli barátaival együtt töltenek meg – nem pénzzel, hanem egy-egy, a következő évre vonatkozó kívánsággal.