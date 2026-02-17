Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 17., kedd Donát

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
hagyomány

Próbáld ki te is a kínai holdújév szerencsehozó rituáléját: nem kell sokat tenned a bőségért

hagyomány kínai holdújév kínai újév rituálé
Rideg Léna
2026.02.17.
Egy marék citrus, egy tudatos mozdulat és egy kis hit a szimbólumok erejében. A feng shui szerint ennyi is elég lehet ahhoz, hogy szerencsésebben induljon az év. A holdújév napján sokan narancsot gurítanak be a bejáraton, hogy gazdagságot, jólétet és friss energiát hívjanak az otthonukba. Mutatjuk, mit jelent pontosan az aranyban gurulás, és hogyan csináld jól ezt a szerencsehozó rituálét!

Akár megünnepeljük a kínai holdújévet, akár nem, van egy kevésbé ismert, mégis látványos szokás, amely a feng shui hívei szerint gazdagságot és bőséget hozhat az otthonunkba. Az aranyban gurulásnak nevezett rituálé lényege egyszerű: a holdújév első napján – ami éppen ma van – kilenc narancsot kell begurítani a bejárati ajtón. Ha te is hiszel az ilyen szerencsehozó rituálékban, akkor irány a bolt, vagy a legközelebbi zöldséges!

Aranyban gurulás: a holdújév szerencsehozó rituáléja a gazdagságért
Aranyban gurulás: a holdújév szerencsehozó rituáléja a gazdagságért
Forrás: Moment RF
  • Ma van a kínai holdújév első napja, ekkor kell elvégezni a szerencsehozó rituálét: kilenc citrusfélét kell átgurítani a küszöbön.
  • A narancs az arany és a szerencse jelképe a kínai hagyományban.
  • A bejárat a feng shui szerint a lehetőségek kapuja.
  • A gyümölcsöt a rituálé után együtt eszik meg, hogy bent maradjon a jó energia.

Narancsok a küszöbön: a holdújév szerencsehozó rituáléja

Suzanne Roynon feng shui tanácsadó szerint ez a kedves, játékos hagyomány az ünnep első napján friss energiát hoz az otthonunkba. Mint mondja, egyes kínai dialektusokban a narancs kiejtése nagyon hasonlít az arany szóra, míg mandarin nyelven a gyümölcs hangzása a szerencse fogalmát idézi. 

A küszöbön nemcsak narancsot, hanem mandarint, tangerint, sőt apró kumkvatot is átgurítanak, néha egy marék kínai érmével együtt, hogy tovább erősítsék a szimbolikus hatást. Katie Brindle, kínai orvoslással foglalkozó szakember és kozmológus arra is felhívja a figyelmet, hogy a narancs élénk, aranyló árnyalata és telt formája a régi kínai aranytömbök szimbolikáját idézi, amelyek a jólét és a bőség hagyományos jelképei voltak.

Így csináld!

Suzanne Butler feng shui szakértő szerint a rituálé kulcsa a bejárat. A feng shuiban az ajtót a qi, vagyis az életerő szájaként tartják számon: itt lép be az otthonba minden lehetőség és jólét. 

Amikor befelé gurítjuk a gyümölcsöket, tudatosan hívjuk be az új, friss energiát az előttünk álló évre, és azt szimbolizáljuk, hogy a bőség nemcsak megérkezik, hanem marad is. A narancsokat ezután a családtagokkal, barátokkal közösen elfogyasztják, hogy a pozitív energiát megosszák egymással.

Ez hozhat még szerencsét a kínai holdújévben

A szerencse bevonzásának másik ismert eszköze a piros boríték. A kínai hagyományban ezekbe pénzt tesznek, és ajándékként adják át, hogy szerencsét és áldást közvetítsenek. Katie Brindle azonban egy személyesebb változatot követ: minden évben a holdújév előtt piros borítékokat vásárol, amelyeket gyermekeivel és közeli barátaival együtt töltenek meg – nem pénzzel, hanem egy-egy, a következő évre vonatkozó kívánsággal.

A megírt kívánságokat rejtő, lezárt borítékok egy mandarinnal megrakott gyümölcstál alá kerülnek, majd az újév első három napján a lakás egy hangsúlyos pontján kapnak helyet. A gyümölcsökből ez idő alatt akár minden nap lehet enni egyet-egyet. Amikor pedig közeledik a következő kínai újév, a borítékok ismét előkerülnek: ilyenkor bontják fel őket, hogy visszatekintsenek az elmúlt évre, és megnézzék, mi teljesült a leírt vágyakból.

Akár hiszünk a feng shui erejében, akár inkább szimbolikus, játékos hagyományként tekintünk rá, az biztos, hogy az aranyban gurulás rituáléja tudatosságra, közös ünneplésre és pozitív szándékra épül – márpedig ezekből sosem lehet túl sok egy új év kezdetén.

Ezek is érdekelhetnek:

Mit ígér a Tűz Ló éve? – Minden, amit a kínai holdújévről tudnod kell

A kínai horoszkóp szerint minden év más állatövi jegyhez kapcsolódik, így a 2026-os kínai újév is különleges jelentőséggel bír.

Miért éppen Tűz és miért éppen Ló? Így jönnek ki a kínai asztrológiában a különböző kombinációk

Ettől függ, hogy épp melyik állat, melyik elemmel kerül kombinációba.

A kínai horoszkóp titkai: a Tűz Ló éve felégeti a hidakat, és szétfeszíti a korlátokat

Készülj fel, mert a holdújév nem csak a tűzijátékról szól, hanem arról, hogyan ne rontsd el a szerencsédet már az első napon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu