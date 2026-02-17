Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 17., kedd Donát

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
brit királyi család

Vilmos hercegnek és Katalinnak nem fog hiányozni Eugénia és Beatrix: a hercegnők kegyvesztettek lehetnek

brit királyi család Beatrix hercegnő Eugénia hercegnő Vilmos herceg
Horváth Angéla
2026.02.17.
Az Epstein-ügyben nyilvánosságra hozott új dokumentumok ismét reflektorfénybe állították Beatrix hercegnőt és Eugénia hercegnőt. Királyi kommentátorok szerint Vilmos hercegnek a jövőben egyértelmű döntést kell hoznia unokatestvérei szerepéről a monarchiában.

A kiszivárgott iratok alapján Beatrix hercegnő és Eugénia hercegnő nem vádolható semmivel, ugyanakkor több olyan részlet került napvilágra, amely ismét érzékenyen érinti a királyi családot. A viszony pedig már korábban is feszült volt Vilmos herceg és András herceg lányai között.

Beatrix és Eugénia hercegnő kapcsolata egy ideje feszült Vilmos herceggel és Katalin hercegnével
Beatrix és Eugénia hercegnő kapcsolata egy ideje feszült Vilmos herceggel és Katalin hercegnével
Forrás: Getty Images

 

A The Mail on Sunday által ismertetett e-mailek szerint Jeffrey Epstein 2015-ben egy ismerősének azt írta: Beatrix kedveli őt. Korábbi iratokból az is kiderült, hogy Beatrix és Eugénia édesanyjukkal együtt Floridába utaztak, hogy meglátogassák Epsteint röviddel azután, hogy az házi őrizetből szabadult.

Richard Fitzwilliams királyi kommentátor azt mondta: „Riasztó, hogy Beatrix 20, Eugénia pedig 19 éves volt, amikor édesanyjukkal együtt felkeresték Epsteint. Tudniuk kellett, kit látogatnak meg, és hogy ez mennyire helytelen.” Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az aktákban való szereplés nem jelenti azt, hogy a nővérek bármilyen törvénysértést követtek volna el.

A kiszivárgott e-mailek szerint Sarah Ferguson egy 2011-es televíziós interjú után – amelyben pedofilnak nevezte Epsteint, és bocsánatot kért, amiért anyagi segítséget fogadott el tőle – alázatos hangvételű üzenetben próbálta helyreállítani kapcsolatát a bűnözővel.

A nővérekhez közel álló forrás azt mondta: „Megdöbbentek azon, amit olvastak. Megalázónak érzik édesanyjuk Epsteinnek küldött e-mailjeit. Rendkívül kínos számukra.” 

Vilmos herceg viszonya unokatestvéreivel: sosem álltak közel egymáshoz

Fitzwilliams szerint elképzelhető, hogy a jövőben Vilmos hercegnek kell döntenie Beatrix és Eugénia hivatalos szerepvállalásáról. „Úgy tűnik, egyikük sem áll különösebben közel Vilmos herceghez vagy Katalin hercegnéhez” – fogalmazott.

A kapcsolat korábban sem volt jó közöttük. Már 2011-ben feltűnést keltett, hogy Vilmos herceg nem hívta meg Beatrix akkori párját, Dave Clarkot az esküvőjére, noha korábban ő mutatta be őket egymásnak. Egy 2016-os forrás szerint Vilmos „nem volt különösebben jó véleménnyel” Clarkról, és megbízhatatlannak tartotta.

Vilmos herceg szívéhez az unokatestvérek közül Zara Tindall áll a legközelebb. Egy podcastbeszélgetésben azt mondta: „Az egyetlen alkalom, amikor sporteseményen sírtam, az volt, amikor Zara nyert az Európa-bajnokságon.” Vilmos számára a bizalom kulcskérdés, és Zara stabil támaszt jelentett neki Diana hercegné 1997-es halála után. Eugénia hercegnő ugyanilyen szoros kapcsolatot ápolt Harry herceggel és Meghan Markle-lel.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Kelly Osbourne nagyon megváltozott – A barátai szerint a valóság ijesztő

A Grammy-díjátadó In Memoriam-blokkjában Ozzy Osbourne előtt tisztelegtek, ám a közvetítés alatt sokak figyelmét Kelly Osbourne megjelenése ragadta meg. A családhoz közel állók szerint a látványos fogyás mögött komoly gondok állhatnak.

Válás után a toyboy karjaiban: így romantikázott fiatal szerelmével a strandon Jessica Alba - Fotó

Jessica Alba Miami Beachen romantikázott új párjával, a nála 11 évvel fiatalabb Danny Ramirezzel, néhány nappal azután, hogy hivatalosan is véglegesítették válását Cash Warrennel. A 44 éves színésznő és a 33 éves toyboy a tengerparton szenvedélyes csókokat váltott, egy pillanatra sem tudták elengendi egymást.

Gwyneth Paltrow lányát kirúghatták az egyetemről: Apple Martin most végre elmondta, mi történt

Apple Martin közösségi oldalán reagált azokra az állításokra, amelyek szerint zaklatás miatt kizárták volna az iskolájából. A 21 éves egyetemista határozottan cáfolta a híreszteléseket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu