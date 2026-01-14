Luxus-arcfiatalítás egyetlen üvegben: a legjobb szérumok 24 karátos arannyal

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A legjobb ránctalanító hatóanyagokat keresed? Ismerkedj meg a luxus-arcápolás legegyedibb formuláival, a 24 karátos arany szérumokkal.

Nem minden arany, ami fénylik, kivéve ha arcápoló szérumokról van szó. Az otthoni luxus arcápolás egyik legkülönlegesebb formulája a 24 karátos arany. A következőkben megtudhatod, miért is olyan hatásosak az aranyat tartalmazó készítmények az arcfiatalításban. Mutatjuk a legjobb 24 karátos arannyal készült kozmetikumokat!

24 karátos arany szérum arcápolás
Miért hatékony a 24 karátos arany arcápolási szérum? 
Forrás:  Getty Image

Arcápolás luxushatóanyaggal

  • A 24 karátos arany szérum az egyik legjobb ránctalanító formula.
  • Könnyen beépíthető a hétköznapi rutinodba. 
  • Istennői kényeztetést és feszességet ad az arcodnak. 

Mire jó a 24 karátos arannyal készült szérum?

A csiganyálkás termékekhez hasonlóan az arany is rendkívül hatásos ránctalanító hatóanyag, amely javíthatja a bőr feszességét és rugalmasságát, emellett növeli a kollagéntermelést és lassítja a kollagénvesztést is, így a bőr teltebb, fiatalosabb megjelenést kap, miközben az arcszín is ragyogóbbá válik. Az arany szinte elengedhetetlen ahhoz, hogy elérjük a ragyogó, feszes és fiatalos bőrt. 

A bőrápolási termékekben általában kétféle hatóanyagot használnak: 24 karátos és 23 karátos aranyat. A 24 karátos arany nem tartalmaz semmilyen további összetevőt (például rezet vagy ezüstöt), a vékony lapok felvitelkor nagyon puhák. Az aranyban található negatív ionok hasonlóak az emberi testben találhatóakhoz, ezáltal az arany újjáéleszti a sejtek bioelektromos áramát, amely az öregedés következtében gyengülhet. Mivel az arany hővezető fém, felvitelkor aktívan vonzza a hőt a bőr felszínére, így serkentve a véráramlást és a keringést. Tökéletes alternatívája lehet a hialuronsavnak vagy a retinolnak

 Dr. Corey L. Hartman bőrgyógyász szerint az arany egy antioxidáns, amely védelmet nyújt a bőr öregedését gyorsító szabad gyökök ellen. „Erős gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy segít megnyugtatni és csillapítani a pattanásos bőrt, valamint enyhíti a rosacea okozta bőrpírt” – mondta az Essence-nek. „Az arany a fényvisszaverő tulajdonságainak köszönhetően segíthet minimalizálni az öregedés jeleit, mint a finom vonalak és ráncok, javíthatja a bőr feszességét és világosabbá teheti a pigmentfoltokat.”

Nézd meg a legjobb aranyszérumokat!

legjobb 24 arany kozmetikumok
1. Farmstay Gold Escargot 5595 Ft / 2. Super Serum Univerzális Öregedésgátló 35190 Ft / 3.  GUERLAIN ABEILLE ROYALE Szérum Abeille Royale Youth Watery Oil 50 mé 39061 Ft / 4. BIOBALANCE Arcszérum 24 karátos arannyal, 30 ml 4999 Ft / 5. Darphin Éclat Sublime 8-Flower Golden Nectar Oil 55060 Ft
Forrás: NOTINO / DOUGLAS / MARIONNAUD PARIS / DM / 

A 24 karátos arannyal készült szérumok használata

Minden formula és termék más, így fontos, hogy a használati leírásban meghatározott módon használd őket. Általánosan egy hónap rendszeres használata hoz látható eredményeket. Fontos azonban, hogy a szérum mellett rendszeresen hidratáld a bőrödet. A jobb felszívódás, és fokozott hatást kedvéért használd gu sha masszírozóval. 

