Új hajszínnel nyitjuk az évet: íme a tejestea hajszín, amit a sztárok is imádnak

A bronde kifejezés a szőke és a barna árnyalatok közötti finom átmenetet jelöli. Ezek az árnyalatok éppen attól izgalmasak, hogy nehéz őket egyértelműen besorolni, ettől természetesek. Ennek a vonalnak a friss továbbgondolása a tejes tea fantázianevű árnyalat, amely a hamvas, hideg tónusú szőkés hajszínek közé tartozik. Mutatjuk, mit érdemes tudni erről az elegáns, visszafogott, mégis trendi hajszínről.

A tejestea hajszín uralja majd a 2026-os évet.

A legsikkesebb hajszín 2026-ban A szőkésbarna, hamvas tejes tea névre hallgató hajszín lesz az év legnagyobb trendje.

Lily-Rose Depp a trend arca.

Ez a szín mindenkinek jól áll.

Az elmúlt időszakban végigkövethettük, hogyan robbant be a Brontë-frizura, és tanúi lehettünk, hogyan tér vissza a 2000-es évek ikonikus Olsen-hajtrendje. A szakértők szerint ezzel párhuzamosan egyre nagyobb teret kaptak a soft ombre megoldások is, hiszen ezek inkább fenntarthatók, mint a klasszikus melírozott hajak. Mindez egy irányba mutat: a természetes hatású, visszafogott, praktikus, környezetkimélő módon és könnyen elkészíthető frizurák iránti igény erősödik. Ebbe a trendbe illeszkedik tökéletesen a tejestea hajszín.

A TikTokon ezt a videót több, mint 4 millióan látták. Nézd meg te is, milyen a tejestea hajszín:

Mint sok más hajtrend, ez is Katalin hercegnének köszönhető: Steven Picciano, a Goldwell National Artist és a Glass Beauty Bar tulajdonosa elmondta, hogy miután pár hónapja a walesi hercegnő világosabb hajszínre váltott, egyre több ügyfél kér hasonló frizurát. „A tejes tea a szőke haj iránti töretlen rajongás miatt vált divatossá, mivel sok bőrtónushoz a hűvösebb árnyalatok illenek" – mondja. „A tejes tea a bronde hajszíntrend hűvösebb árnyalatú testvére.” Tehát a trendet az angoloknak köszönhetjük, erre utal a frappáns fantázianév.

Minden, amit tudnod kell a tejestea hajszínről

A tejes tea árnyalat puha, krémes, bézsszőke, amelyet a teában feloldódó tej ihletett. A bézs szín arany és lila árnyalatok keverésével jön létre. Az arany színt ad a hajnak, egészséges megjelenést kölcsönözve neki, míg a lila finoman lágyítja a túlzott melegséget, így a végső szín semleges, selymes, mégis elegáns lesz. A kis mennyiségű lila nélkül nem lehet elérni az igazi tejestea árnyalatot. A hajszín pontosan a meleg és a hideg árnyalatok között helyezkedik el. „Gondoljunk a bézs, a szürkésbarna és a világos hamuszínű árnyalatokra, amelyek természetesek, nem jegesek és nem is sárgák“ – mondja Olivia Thompson szakértő. „Halvány, kevert hatású, könnyed és modern."