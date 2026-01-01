Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 1., csütörtök Fruzsina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
frizura

Új hajszínnel nyitjuk az évet: íme a tejestea hajszín, amit a sztárok is imádnak

WireImage - Andrew Toth
frizura 2026 hajszín
A 2026-os év egyik legmeghatározóbb szépségtrendje a tejestea hajszín lesz, amely a hideg tónusú bronde árnyalatok kifinomultabb változata. Nem véletlen, hogy a sztárok körében is gyorsan népszerűvé vált: egyszerre elegáns, természetes és modern. Mutatjuk, mit érdemes tudni az új kedvencről.

A bronde kifejezés a szőke és a barna árnyalatok közötti finom átmenetet jelöli. Ezek az árnyalatok éppen attól izgalmasak, hogy nehéz őket egyértelműen besorolni, ettől természetesek. Ennek a vonalnak a friss továbbgondolása a tejes tea fantázianevű árnyalat, amely a hamvas, hideg tónusú szőkés hajszínek közé tartozik. Mutatjuk, mit érdemes tudni erről az elegáns, visszafogott, mégis trendi hajszínről.

szőke hajszín
A tejestea hajszín uralja majd a 2026-os évet.
Forrás: Instagram

A legsikkesebb hajszín 2026-ban

  • A szőkésbarna, hamvas tejes tea névre hallgató hajszín lesz az év legnagyobb trendje.
  • Lily-Rose Depp a trend arca.
  • Ez a szín mindenkinek jól áll.

Az elmúlt időszakban végigkövethettük, hogyan robbant be a Brontë-frizura, és tanúi lehettünk, hogyan tér vissza a 2000-es évek ikonikus Olsen-hajtrendje. A szakértők szerint ezzel párhuzamosan egyre nagyobb teret kaptak a soft ombre megoldások is, hiszen ezek inkább fenntarthatók, mint a klasszikus melírozott hajak. Mindez egy irányba mutat: a természetes hatású, visszafogott, praktikus, környezetkimélő módon és könnyen elkészíthető frizurák iránti igény erősödik. Ebbe a trendbe illeszkedik tökéletesen a tejestea hajszín.

A TikTokon ezt a videót több, mint 4 millióan látták. Nézd meg te is, milyen a tejestea hajszín:

@sukisupermama Forgot to bring our camera😩so here’s a iPhone filmed video😆 Milk tea blonde for my new client. - - - - - - - - - - - #hair #asianhairspecialist #blondespecialist #rootbleach #hairbleach #dubaihairdresser #uaehair #hairtutorial #qatar #usa #london #blonde #londonbleach #wella #sukisupermama #dubai #abudhabi#uaehairdresser #bleach#hairtransformation #hair #fyp ♬ original sound - Kylian Mbappé

Mint sok más hajtrend, ez is Katalin hercegnének köszönhető: Steven Picciano, a Goldwell National Artist és a Glass Beauty Bar tulajdonosa elmondta, hogy miután pár hónapja a walesi hercegnő világosabb hajszínre váltott, egyre több ügyfél kér hasonló frizurát. „A tejes tea a szőke haj iránti töretlen rajongás miatt vált divatossá, mivel sok bőrtónushoz a hűvösebb árnyalatok illenek" – mondja. „A tejes tea a bronde hajszíntrend hűvösebb árnyalatú testvére.” Tehát a trendet az angoloknak köszönhetjük, erre utal a frappáns fantázianév.

Minden, amit tudnod kell a tejestea hajszínről

A tejes tea árnyalat puha, krémes, bézsszőke, amelyet a teában feloldódó tej ihletett. A bézs szín arany és lila árnyalatok keverésével jön létre. Az arany színt ad a hajnak, egészséges megjelenést kölcsönözve neki, míg a lila finoman lágyítja a túlzott melegséget, így a végső szín semleges, selymes, mégis elegáns lesz. A kis mennyiségű lila nélkül nem lehet elérni az igazi tejestea árnyalatot. A hajszín pontosan a meleg és a hideg árnyalatok között helyezkedik el. „Gondoljunk a bézs, a szürkésbarna és a világos hamuszínű árnyalatokra, amelyek természetesek, nem jegesek és nem is sárgák“ – mondja Olivia Thompson szakértő. „Halvány, kevert hatású, könnyed és modern."

tejes tea hajszín
A tökéletes tejes tea hajszín.
Forrás: instagram

A lágy, visszafogott megjelenése tette kivételesen népszerűvé ezt a hajszínt. A tejes tea árnyalatnak köszönhetően a haj egészségesebbnek és fényesebbnek tűnik, különösen, ha a megfelelő ápolási rutinnal párosítjuk. Szakértők szerint ez egy olyan árnyalat, ami örökre divatos marad. A sztárvilágból Lily-Rose Depp lett a hajszín arca. A fiatal színésznő már évek óta viseli ezt a szőke hajszínt, és tökéletesen áll neki. A nemrégiben berobbant énekesnő, Tate McRae is ezt az árnyalatot viseli. 

szőkés barna hajszín
Tate McRae szőkés hajszíne. 
Forrás: Getty Images North America

Ha a tejes teára gondolunk, valami lágy és finom dolog jut eszünkbe, és természetesen mindannyian szeretnek olyan színeket viselni, amelyek ugyanezt az érzést keltik bennük. A legtöbben világosabb hajszínt szeretnének, és a tejes tea lehetővé teszi a szakembereknek, hogy teljesítsék a kérést anélkül, hogy a hajszín elütne a bőr tónusától. 

@sukisupermama Formula on @madebymayad Milk tea blonde🍨🧋one of my signature formulations💘 - - - - - - - - - #hair #asianhairspecialist #blondespecialist #rootbleach #hairbleach #trendhairstyle2025 #hairtutorial #mayfair #usa #london #blonde #londonbleach #wella #sukisupermama #uk #wellacolor #londonhairdresser #bleach #GlowUp #hairtransformation #hair #fyp ♬ The Way I Are - Timbaland

Nézd meg további hajtrendekkel foglalkozó cikkeinket is:

Az ombre hajfestés új formában hódít: mutatjuk a legjobb frizurákat

Ismét trendi a kontrasztos frizura. Eláruljuk, mi a különbség a balayage és az ombre hajfestés között, és mutatjuk a legjobb inspirációkat barna és szőke hajra.

A téli hideg titkos fegyvere az Olsen ikrek féle haj

A legújabb hajtrend 2025-ben nemcsak sikkes, de a téli hideg ellen is véd. Mutatjuk a TikTok kedvencét, az Olsen ikrek inspirálta frizurát.

Egyenesen a könyvek lapjairól: íme a trendi Brontë-frizura

Mutatjuk, hogyan lehetsz te is egy gótikus történet hősnője!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu