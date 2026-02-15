Stana Alexandra: „Én vagyok a tetkós, orrkarikás lány, de van egy Pretty Women énem is”

Stana Alexandra számára a képernyő nemcsak a szereplés terepe, hanem az önkifejezésé is. Legyen szó akár táncról, divatról vagy karakterek megformálásáról, számára az a legfontosabb, hogy minél több oldalát megmutathassa.

Stana Alexandra Galambos Lajos mellett mutatja meg énektudását A Nagy Duett című műsorban.

Forrás: Szabolcs László

Sokszínűség, mint titkos fegyver − Stana Alexandra interjú

Alexandra szerint A Nagy Duett műsor igazi ereje abban rejlik, mennyi arcát engedik láttatni a benne szereplők.

„Szerintem ennek a műsornak (A Nagy Duettnek) az az egyik nagy titka, hogy segít megmutatni a szereplők még eddig nem ismert oldalait.”

Abban is bízik, hogy minél tovább jutnak, annál több lehetősége lesz erre – nemcsak emberileg, hanem vizuálisan is.

„Nyilván nagyon boldog lennék, ha minél több adáson túllennénk, több adásig eljuthatnánk, mert így például a divatban, amit képviselek, még jobban előjöhetnék. megjelenésben is egyre többet mutathatnék.”

Tetkós, orrkarikás, baggy nadrágos hétköznapok

A hétköznapokban Alexandra stílusa egyértelműen laza és vagány.

„Én inkább a lazább vonalat szeretem – mint a Dancingben is, itt is, én vagyok a tetkós, orrkarikás lány.”

A bővebb, lógósabb baggy nadrágok, a karakteres darabok és a határozott megjelenés állnak közel hozzá.

„Szeretem ezt a vagányabb, kicsit keményebb stílust.”

A fekete szín, a sok kiegészítő, a kövek és a bőrdzseki szinte alapdarabok nála – ezek tükrözik leginkább azt, ki is ő valójában.

Pretty Woman: elegancia egy esemény erejéig

Épp ezért is olyan izgalmas ez a kontraszt nála.

„Tök jó, amikor egy rendezvényen elő tudom hozni a kis elegáns, Pretty Woman énemet.”

Ilyenkor teljesen más oldala kerül elő: nőiesebb, kifinomultabb, kicsit talán filmesebb.

„Szeretem ezt az ellentétet: ahogy a hétköznapokban vagyok, majd egy eseményen megengedem magamnak, hogy a másik énem vagy stílusom legyen jelen.”

Divatos tudatosság

A divat nemcsak önkifejezés, hanem felelősség kérdése is – Alexandra erre is figyel.

„Nagyon sokszor eladományozom a már nem hordott ruháimat.”

Nemrég például egy újrahasznosított darabot is választott, ami számára külön nagy öröm volt. Ugyanakkor nem próbál tökéletesnek látszani.

„Figyelek a tudatosságra, de nem fogok hazudni: nem csak turkálókban vásárolok.”

Inkább az egyensúlyt keresi – ahol a stílus, a jó érzés és a felelősség együtt tudnak működni.