Stana Alexandra: „Én vagyok a tetkós, orrkarikás lány, de van egy Pretty Women énem is”

Stana Alexandra számára a képernyő nemcsak a szereplés terepe, hanem az önkifejezésé is. Legyen szó akár táncról, divatról vagy karakterek megformálásáról, számára az a legfontosabb, hogy minél több oldalát megmutathassa.
Sokszínűség, mint titkos fegyver − Stana Alexandra interjú
Alexandra szerint A Nagy Duett műsor igazi ereje abban rejlik, mennyi arcát engedik láttatni a benne szereplők.
„Szerintem ennek a műsornak (A Nagy Duettnek) az az egyik nagy titka, hogy segít megmutatni a szereplők még eddig nem ismert oldalait.”
Abban is bízik, hogy minél tovább jutnak, annál több lehetősége lesz erre – nemcsak emberileg, hanem vizuálisan is.
„Nyilván nagyon boldog lennék, ha minél több adáson túllennénk, több adásig eljuthatnánk, mert így például a divatban, amit képviselek, még jobban előjöhetnék. megjelenésben is egyre többet mutathatnék.”
Tetkós, orrkarikás, baggy nadrágos hétköznapok
A hétköznapokban Alexandra stílusa egyértelműen laza és vagány.
„Én inkább a lazább vonalat szeretem – mint a Dancingben is, itt is, én vagyok a tetkós, orrkarikás lány.”
A bővebb, lógósabb baggy nadrágok, a karakteres darabok és a határozott megjelenés állnak közel hozzá.
„Szeretem ezt a vagányabb, kicsit keményebb stílust.”
A fekete szín, a sok kiegészítő, a kövek és a bőrdzseki szinte alapdarabok nála – ezek tükrözik leginkább azt, ki is ő valójában.
Pretty Woman: elegancia egy esemény erejéig
Épp ezért is olyan izgalmas ez a kontraszt nála.
„Tök jó, amikor egy rendezvényen elő tudom hozni a kis elegáns, Pretty Woman énemet.”
Ilyenkor teljesen más oldala kerül elő: nőiesebb, kifinomultabb, kicsit talán filmesebb.
„Szeretem ezt az ellentétet: ahogy a hétköznapokban vagyok, majd egy eseményen megengedem magamnak, hogy a másik énem vagy stílusom legyen jelen.”
Divatos tudatosság
A divat nemcsak önkifejezés, hanem felelősség kérdése is – Alexandra erre is figyel.
„Nagyon sokszor eladományozom a már nem hordott ruháimat.”
Nemrég például egy újrahasznosított darabot is választott, ami számára külön nagy öröm volt. Ugyanakkor nem próbál tökéletesnek látszani.
„Figyelek a tudatosságra, de nem fogok hazudni: nem csak turkálókban vásárolok.”
Inkább az egyensúlyt keresi – ahol a stílus, a jó érzés és a felelősség együtt tudnak működni.
Vagányság, nőiesség, szabadság
Stana Alexandra stílusa pont olyan, mint ő maga: kontrasztos és egyedi. Nem akar egyetlen dobozba beleférni – és épp ettől olyan izgalmas a személyisége. A fekete bőrdzsekitől a finom eleganciáig minden belefér, ha az adott pillanatban önazonos tud lenni benne.
És talán ez a legnagyobb divattanácsa is, amit megfogadhatunk tőle: merjünk egy kicsit többek lenni.
Ezek is érdekelhetnek: