4 szemceruza-árnyalat, ami minden szemszínnel istenien működik

smink sminktippek szemceruza
Nagy Kata
2026.01.16.
A szemceruza nemcsak egy egyszerű sminktermék, hanem a hangulatod tökéletes lenyomata: megmutatja, mennyire vagy merész, fáradt, vagy éppen magabiztos – csak jól kell tudnod használni!

Vannak azok a reggelek, amikor bár még a tükörképedre ráférne egy reboot, a polcodon lévő szemceruza máris készen áll a bevetésre: egyetlen aprócska vonás és azonnal úgy nézel ki, mintha 10 órát aludtál volna és a legnagyobb gondod az lenne, hogy Aperolt vagy Hugot igyál. 

Egy jól megválasztott szemceruza azonnal felfrissíti az arcot.
Forrás:123rf.com

4 szemceruza-árnyalat, ami nem hiányozhat a neszesszeredből

  • A szemceruza az egyik leguniverzálisabb sminkeszköz. 
  • Bár sokan azt gondolják, csak a fekete árnyalat áll nekik jól, ez egyáltalán nincs így!
  • Mutatjuk azokat a színeket, amik minden szemhez passzolnak!

Mi nők pontosan tudjuk, hogy egy jól megválasztott smink teljesen új embert faraghat belőlünk: legyen szó egy élénk rúzsról vagy egy előnyös pirosítóról, ha jól használjuk, igazi önbizalomlöketet adhatnak.

Az egyik ilyen titkos fegyver a szemceruza is, ami évek óta a sminkkedvelők kedvence, bár tény, hogy legtöbben automatikusan a fekete verzióhoz nyúlnak, pedig a lehetőségek tárháza ennél jóval szélesebb. 

Ha eddig bizonytalan voltál abban, hogy milyen szín áll jól neked, akkor csekkold a listánkat a leguniverzálisabb árnyalatokról!

Bordó

Bár elsőre furának tűnhet, de egy igazán mély, bordó árnyalat tökéletesen kiemeli az összes szemszínt. Az egyetlen dolog, amire vigyáznod kell, hogy a szempilla tövekbe használj egy kis feketét is, hogy dimenziót adj a tekintetednek és ne úgy nézz ki, mint aki két hete álomba sírja magát. 

Olívazöld  

Ismét egy megosztó szín: a zöld különleges árnyalata messziről egyáltalán nem feltűnő, mégis olyan különlegessé varázsolja a tekintetet, hogy mindenképp érdemes próbát tenned vele! 

Hűvös bézs

Ha még csak ismerkedsz az extrább színekkel, kezdd a kísérletezést egy hűvös bézs árnyalattal, aminek hála kétszer akkorának tűnik a szemed, mintha fekete szemceruzát használnál. 

Bronz 

Ha igazi biztonsági játékos vagy, a meleg bronz szemceruza használata megfelelő lesz számodra: nem túl sötét, de nem is túl élénk, a kis csillogásával viszont megnyitja és élénkebbé varázsolja a tekintetedet. 

