Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 7., szerda Attila, Ramóna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
havazás

Így viseld a friss hó nyomát a szempilládon − Újra hódít a fehér spirál, amivel igazi jégkirálynő lehetsz

123rf.com -
havazás jeges legjobb szempillaspirál szempillaspirál smink
Jónás Ágnes
2026.01.07.
Kilépsz az utcára, a levegő csípős, a fehér hópelyhek megülnek a válladon és a hajkoronádon. Miért ne fokozhatnád a havas, jeges hatást fehér szempillaspirállal?!

Ezzel az aprócska, mégis kardinális sminkrészlettel kitűnhetsz a tömegből. Ha szeretnél kilépni a megszokott fekete pillák világából, és magadra öltenéd a tél különleges, jeges eleganciáját, nézd meg, mit tehet érted a fehér szempillaspirál. 

Fehér szempillaspirál hókirálynő modellen
Havas hatás, dérlepte tekintet: fókuszban a fehér szempillaspirál. 
Forrás: Shutterstock

Fehér szempillaspirál havas időben

  • Divat 2026-ban a fehér szempillaspirál? 
  • Milyen színű sminkekhez passzol? 
  • Melyek a legtrendibb fehér szempillaspirálok idén télen?

Divat 2026-ban a fehér szempillaspirál? 

A válasz egyértelműen igen. A fehér szempillaspirál megidézi a telet. Olyan, mintha a pilláidra finoman ráfagyott volna a dér, vagy mintha a friss hóesés nyomát viselnéd. Ez a „fagyott” hatás tökéletesen harmonizál a téli fényekkel, a pasztellsálakkal és a hozzád tökéletesen passzoló gyapjú télikabátokkal. A nemzetközi divatbemutatók is alátámasztják, hogy a fehér szempillaspirál mint főnixmadár támad fel idén. A fekete és barna klasszikusok mellett helyet követel magának, és milyen jól teszi, hogy a havas téli időszakra időzíti a „bevonulóját!” A fehér szempillaspirál egyaránt ajánlott a bátor és kísérletező hölgyekne, a visszafogott smink kedvelőinek, valamint azoknak, akik ragyogó pillákra vágynak

Modern, már-már futurisztikus, vagy épp avantgard hatást kelt, attól függően, milyen egyéb sminkekkel kombinálod. Az igéző fehér szempillák garantált sikert aratnak buliban, randin és a hétköznapokon is.

Miért érdemes egy nőnek fehér szempillaspirált viselnie?

Mert elképesztően markánsan, de korántsem közönségesen hangsúlyozza a tekintetet, optikailag nagyítja a szemet. Remekül mutat világos és sötétebb bőrtónusú hölgyeken is. Könnyű megidézni vele a jeges hatást.

Mit üzenünk a világnak, ha fehér szempillaspirált viselünk?

Azt, hogy nyitottak vagyunk az újdonságokra, és hogy nem félünk kilépni a komfortzónánkból. A fehér ugyanakkor a tisztaságot, a minimalizmusra való törekvést, egyúttal a távolságtartást is szimbolizálhatja.

Milyen sminkkel kombináld a fehér szempillaspirált a jeges téli look érdekében?

Használj BB krémet, mert télálló lesz általa a szépséged. Jöhet a folyékony alapozó, arccsontjaidra pedig vigyél fel rózsa- vagy barackszínű pirosítót. A hideg tónusó highlighter természetesen kötelező. Szemhéjon remekül működhet a szürke, a jeges kék, vagy akár a lila árnyalatai. Végül tedd fel két rétegben a fehér szempillaspirált, és már kész is a 2026-os it girl arcod. Ha van kedved, dalold el a Legyen hó című dalt is!

Fehér szempillaspirál, télies smink modellen
A fehér szempilla rejtett üzeneteket hordoz. 
Forrás:  123rf.com

Legtrendibb fehér szempillaspirálok és „szemrevalók" 2026-ban

Mindegyik fehér szempillaspirál tökéletesen tart, nem csomósodik és nem pereg le. Érdemes kipróbálnod a jégkirálynő-sminkhez is. 

blue christmas background with snowflakes
1. MAC Cosmetics Legit Lift Lash Primer, 13 500 Ft; 2. Fehér szempillaspirál-alap Boost Your Mascara, 1 299 Ft; 3. Dolce&Gabbana Thats my line szemceruza, 13 890 Ft; 4. Lola's Lashes műszempilla toll, 4 100 Ft;  5. Lancôme Cils Booster XL, 12 400 Ft 
Forrás: Marionnaud, DM, Notino, MAC

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Ezek a beautytémák is érdekelhetnek:

Varázsolj az ajkaiddal! Téli rúzsorgia és tippek a profitól

Most megtudod, mi áll jól neked!

Mintha csak a hideg csípte volna meg az orcáid: természetesen gyönyörű rózsakvarcsmink

Ezt a makeupot fogja viselni minden magára adó csajszi idén télen!

A téli smink 5 alapszabálya

Ezeket a szempontokat vedd figyelembe!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu