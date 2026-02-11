Halle Berry kezdte, Kylie Jenner tökélyre fejlesztette: itt a régi-új frizurantrend, a dögös bixie

A ’80-as és ’90-es években még nem ezen a néven emlegettük, pedig Halle Berry, Natalie Imbruglia és Meg Ryan is pontosan ilyen frizurával hódított. A bob és a pixie szerelemgyerekeként született bixie frizuratrend 2026-ban újra készen áll arra, hogy meghódítsa a fodrászszalonokat.
A modern, dögös bixie a '80-as és '90-es évekből inspirálódik
- Mitől különleges a bixie frizura?
- Kiknek ajánlott a bixie stílusú frizura, és kik azok a sztárok, szupermodellek, akik már rákattantak?
- Hogyan ápold és fixáld?
Mi a bixie frizura jellegzetessége?
A bixie a bob és a pixie stílusjegyeit ötvözi. Lényegében egy kócosabb bobról van szó, amelyet a fodrászok rétegzéssel varázsolnak még izgalmasabbá. Nem elég rövid ahhoz, hogy pixie-nek nevezzük, de nem elég hosszú ahhoz, hogy bobnak hívjuk.
A kilencvenes évek közepén-végén a „sem ilyen, sem olyan” hossz volt a legmenőbb: Winona Ryder, Victoria Beckham, Meg Ryan, Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz és Halle Berry voltak az úttörői. Egyszerre voltak vele cukik és szexi dögök.
Újragondolt bixie 2026-ban
Kylie Jenner, Isabela Merced és Taylor Hill szupermodell már rákattantak, és Miley Cyrus kísérletező kedvét ismerve csak idő kérdése, hogy ő is olló alá feküdjön. A mostani fazon sokkal letisztultabb és személyre szabhatóbb, mint a bob vagy a pixie önmagában, ráadásul télen-nyáron komfortos viselet.
Fabrice Gilli mesterfodrász a nem túl vékony szálú hajjal rendelkezőknek ajánlja, habár hangsúlyozta, hogy senkinek nem kell megriadnia a bixie fazontól, mert a túl hosszú nyakkal megáldott hölgyeken kívül mindenkinek – még a göndör hajúaknak is – remekül áll, akárcsak a bob.
Hogyan formázd és ápold a bixie-t?
Mivel a bixie frizura dúsító réteges hajvágási technikával készül, nem árt, ha minden hajmosás után adunk neki egy kis tartást hajformázó hajzselével, wax-szal, hajlakkal vagy épp textúrázó spray-vel. A Transformers sztárja, Isabela Merced a legkomfortosabb hajviseletnek nevezte a bixie-t, és bánja, hogy nem előbb talált rá, mert egy csomó időt megspórolhatott volna a készülődéssel.
Szerencsére a bixie-nek számos fajtája létezik, tehát megtalálni az arcformádhoz legmegfelelőbbet nem lesz ördöngösség. Nézd meg tüzetesen cikkünk fotóit a klasszikus, az oldalválasztékos, a tépett/kifelé álló bixie-ről és a letisztult/hátrafésült fazonról.
Akik a lehető legkevesebb karbantartásra vágynak, azoknak a Cara Delevingne által népszerűsített tépett-bozontos bixie wolfcut lesz a befutó. Csak beletúrsz, és már indulhatsz is a randira vagy a munkába.
