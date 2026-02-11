Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Halle Berry kezdte, Kylie Jenner tökélyre fejlesztette: itt a régi-új frizurantrend, a dögös bixie

frizuradivat kombináció pixie frizura Halle Berry bob
Jónás Ágnes
2026.02.11.
Szinte még fel sem fogtuk, hogy kezdetét vette egy új év, máris berobbant egy régi-új hajtrend, ami alaposan felkavarta a fodrászszalonok állóvizét. Az új frizuratrend nem más, mint a bixie, ami néhány évtizeddel ezelőtt már beírta magát a köztudatba, most azonban újra hódít, de modern formában. Halle Berry kezdte, Kylie Jenner fejlesztette tökélyre, és most mindenki ilyen hajért ostromolja a fodrászát.

A ’80-as és ’90-es években még nem ezen a néven emlegettük, pedig Halle Berry, Natalie Imbruglia és Meg Ryan is pontosan ilyen frizurával hódított. A bob és a pixie szerelemgyerekeként született bixie frizuratrend 2026-ban újra készen áll arra, hogy meghódítsa a fodrászszalonokat.

Halle Berry a 90-es években, imádtuk bixie frizurával.
A retró bixie Halle Berry-n. 
Forrás:  Getty Images

A modern, dögös bixie a '80-as és '90-es évekből inspirálódik

  • Mitől különleges a bixie frizura?
  • Kiknek ajánlott a bixie stílusú frizura, és kik azok a sztárok, szupermodellek, akik már rákattantak?
  • Hogyan ápold és fixáld?

Mi a bixie frizura jellegzetessége?

A bixie a bob és a pixie stílusjegyeit ötvözi. Lényegében egy kócosabb bobról van szó, amelyet a fodrászok rétegzéssel varázsolnak még izgalmasabbá. Nem elég rövid ahhoz, hogy pixie-nek nevezzük, de nem elég hosszú ahhoz, hogy bobnak hívjuk.

A kilencvenes évek közepén-végén a „sem ilyen, sem olyan” hossz volt a legmenőbb: Winona Ryder, Victoria Beckham, Meg Ryan, Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz és Halle Berry voltak az úttörői. Egyszerre voltak vele cukik és szexi dögök.

Natalie Imbruglia énekesnő bixie frizurával 1998-ban
Natalie Imbruglia énekesnő 1998-ban. Kifejezetten jól állt neki a retró bixie.
Forrás: Cover

Újragondolt bixie 2026-ban

Kylie Jenner, Isabela Merced és Taylor Hill szupermodell már rákattantak, és Miley Cyrus kísérletező kedvét ismerve csak idő kérdése, hogy ő is olló alá feküdjön. A mostani fazon sokkal letisztultabb és személyre szabhatóbb, mint a bob vagy a pixie önmagában, ráadásul télen-nyáron komfortos viselet. 

Fabrice Gilli mesterfodrász a nem túl vékony szálú hajjal rendelkezőknek ajánlja, habár hangsúlyozta, hogy senkinek nem kell megriadnia a bixie fazontól, mert a túl hosszú nyakkal megáldott hölgyeken kívül mindenkinek – még a göndör hajúaknak is – remekül áll, akárcsak a bob.

Taylor Hill szupermodell Cannes-ban, bixie frizurával.
Taylor Hill szupermodell sem tipródott sokat. A hosszú haj ment, a bixie jött!
Forrás: Mondadori Portfolio Editorial

Hogyan formázd és ápold a bixie-t?

Mivel a bixie frizura dúsító réteges hajvágási technikával készül, nem árt, ha minden hajmosás után adunk neki egy kis tartást hajformázó hajzselével, wax-szal, hajlakkal vagy épp textúrázó spray-vel. A Transformers sztárja, Isabela Merced a legkomfortosabb hajviseletnek nevezte a bixie-t, és bánja, hogy nem előbb talált rá, mert egy csomó időt megspórolhatott volna a készülődéssel.

Isabela Merced már 2025 végén felfedezte magának a bixie-t.
Isabela Merced már 2025 végén felfedezte magának a bixie-t, és egyáltalán nem bánta, hogy levágatta érte hosszú tincseit.
Forrás: FilmMagic

Szerencsére a bixie-nek számos fajtája létezik, tehát megtalálni az arcformádhoz legmegfelelőbbet nem lesz ördöngösség. Nézd meg tüzetesen cikkünk fotóit a klasszikus, az oldalválasztékos, a tépett/kifelé álló bixie-ről és a letisztult/hátrafésült fazonról.

Akik a lehető legkevesebb karbantartásra vágynak, azoknak a Cara Delevingne által népszerűsített tépett-bozontos bixie wolfcut lesz a befutó. Csak beletúrsz, és már indulhatsz is a randira vagy a munkába. 

Cara Delevingne 2023 -ban a Met Galán, bixie frizurával.
Cara Delevingne bohém bixie wolfcut frizurával.
Forrás:  Getty Images

 

