Halle Berry kezdte, Kylie Jenner tökélyre fejlesztette: itt a régi-új frizurantrend, a dögös bixie

A ’80-as és ’90-es években még nem ezen a néven emlegettük, pedig Halle Berry, Natalie Imbruglia és Meg Ryan is pontosan ilyen frizurával hódított. A bob és a pixie szerelemgyerekeként született bixie frizuratrend 2026-ban újra készen áll arra, hogy meghódítsa a fodrászszalonokat.

A retró bixie Halle Berry-n.

Forrás: Getty Images

A modern, dögös bixie a '80-as és '90-es évekből inspirálódik

Mitől különleges a bixie frizura?

Kiknek ajánlott a bixie stílusú frizura, és kik azok a sztárok, szupermodellek, akik már rákattantak?

Hogyan ápold és fixáld?

Mi a bixie frizura jellegzetessége?

A bixie a bob és a pixie stílusjegyeit ötvözi. Lényegében egy kócosabb bobról van szó, amelyet a fodrászok rétegzéssel varázsolnak még izgalmasabbá. Nem elég rövid ahhoz, hogy pixie-nek nevezzük, de nem elég hosszú ahhoz, hogy bobnak hívjuk.

A kilencvenes évek közepén-végén a „sem ilyen, sem olyan” hossz volt a legmenőbb: Winona Ryder, Victoria Beckham, Meg Ryan, Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz és Halle Berry voltak az úttörői. Egyszerre voltak vele cukik és szexi dögök.

Natalie Imbruglia énekesnő 1998-ban. Kifejezetten jól állt neki a retró bixie.

Forrás: Cover

Újragondolt bixie 2026-ban

Kylie Jenner, Isabela Merced és Taylor Hill szupermodell már rákattantak, és Miley Cyrus kísérletező kedvét ismerve csak idő kérdése, hogy ő is olló alá feküdjön. A mostani fazon sokkal letisztultabb és személyre szabhatóbb, mint a bob vagy a pixie önmagában, ráadásul télen-nyáron komfortos viselet.

Fabrice Gilli mesterfodrász a nem túl vékony szálú hajjal rendelkezőknek ajánlja, habár hangsúlyozta, hogy senkinek nem kell megriadnia a bixie fazontól, mert a túl hosszú nyakkal megáldott hölgyeken kívül mindenkinek – még a göndör hajúaknak is – remekül áll, akárcsak a bob.

Taylor Hill szupermodell sem tipródott sokat. A hosszú haj ment, a bixie jött!

Forrás: Mondadori Portfolio Editorial

Hogyan formázd és ápold a bixie-t?

Mivel a bixie frizura dúsító réteges hajvágási technikával készül, nem árt, ha minden hajmosás után adunk neki egy kis tartást hajformázó hajzselével, wax-szal, hajlakkal vagy épp textúrázó spray-vel. A Transformers sztárja, Isabela Merced a legkomfortosabb hajviseletnek nevezte a bixie-t, és bánja, hogy nem előbb talált rá, mert egy csomó időt megspórolhatott volna a készülődéssel.