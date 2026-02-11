Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A csoki és a plüss lejárt lemez: ezek a Valentin-napi ajándékok összehoznak

123rf.com - G-STOCK STUDIO
szerelem párkapcsolat ajándék Valentin-nap
Idén ne ragadj le a virágcsokroknál! Összegyűjtöttük azokat az izgalmas Valentin-napi ajándékokat, amelyekkel minőségi időt tölthettek el. Randizz és ajándékozz egyetlen dobozzal!

Itt a szerelem ünnepe, de a legtöbben csilivili drágakövek helyett csak egy kis minőségi időre vágyunk. Segítségképpen összegyűjtöttük azokat a Valentin-napi ajándékokat, amelyek elkészítésével otthonotok kényelmében randizhattok. Legyen szó kirakósokról vagy kerámiafestésről, így kreatív energiákkal fűszerezhetitek meg a szerelem ünnepét.

valentin-napi ajándékok
Valentin-napi ajándékötletek különleges pároknak.
Forrás:  123rf.com

Minőségi idő, mint Valentin-napi ajándék

  • Bár mind imádjuk a romantikus virágcsokrokat és bonbonos dobozokat, egy közös otthon eltöltött programnál sosincs jobb. 
  • Idén ajándékozz szerelmednek olyan kreatív dolgot, amelyet közösen, beszélgetve elkészíthettek. 
  • A minőségi idő a legszebb ajándék, és hogy könnyű legyen választanod, összegyűjtöttük a legjobb ötleteket.

A szerelem ünnepén hajlamosak vagyunk bedőlni a kliséknek. Bár nincs klasszikusabb egy Valentin-napi ékszernél, idén a legtöbben csak egy kis nyugalmas, minőségi időre vágyunk. Talán nincs is intimebb egy otthon töltött esténél, a kedvenc filmetekkel vagy zenelejátszási listátokkal a háttérben. A legtöbb modern párkapcsolatból a kommunikáció, az egymásra való odafigyelés és a minőségi idő hiányzik. Ünnepeljétek szerelmeteket egy olyan páros ajándékkal, amelynek elkészítése közös randiprogram lehet. 

Készítsetek vagy rendeljetek egy finom vacsorát, válasszatok egy kellemes háttérzajt és merüljetek el a romantikus kreativitásban. Ezekben az ajándékötletekben az a legjobb, hogy a végeredmény egy örök dekorációs elem lesz, amely mindig emlékeztetni fog titeket a Valentin-napi randitokra. 

Nézd meg a legkreatívabb és legjobb Valentin-napi ajándékokat!

legjobb valentin-napi ajándékok
1. 3D-s kirakó, Fa virágzó könyv ROWOOD, 522 darabos 19.426 Ft 2. DIY kerámia mágnesek - 3 db 1.699 Ft 3. The Botanical Collection Rózsaszín rózsacsokor 24.990 Ft 4. Book Nook - Az erdő bája 18.990 Ft 5. Sweet Memory Kézszoborkészítő szett - Páros emlék 7.990 Ft 6. Saját fotós számfestő 12.990 Ft - 14.990 Ft
Forrás: 123RF, pepita, flyingtiger, lego, kreativhobby, sweetmemory, festede

Mindegy, hogy milyen kreatív ajándékot választasz, a Valentin-napon így együtt töltött idő biztosan emlékezetes lesz, hiszen a szerelem ünnepének lényege ebben rejlik, nem a klisés ajándékokban.  

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják. 

Tekintsd meg további Valentin-napos cikkeinket is:

Szikrázó Valentin-napi ékszerek, amelyektől egyszerűen elolvadunk

Érkezik a szerelem ünnepe, ami nem telhet el új csili-vili ékszer nélkül! Összegyűjtöttük az idei kollekciók legjobb tervezéseit, hogy különleges ajándékkal készülhess a Valentin-napra!

Epermáz, szívecskék és cuki pöttyök: a legtrendibb Valentin-napi körmök, amikbe azonnal szerelmes leszel

Jön az év legromantikusabb napja és vele a friss körömtrendek is, amik nem a giccsről, hanem a játékosságról és az eleganciáról szólnak. Kattints a legcsábítóbb Valentin-napi körmökért!

Gótikus lázálom a vásznon: így születtek az Üvöltő szelek extrém sminkjei és frizurái

Margot Robbie elképesztő átalakuláson esett át! Az Üvöltő szelek-film sminkese és fodrásza elárulta kulisszatitkait.

 

