A csoki és a plüss lejárt lemez: ezek a Valentin-napi ajándékok összehoznak

Itt a szerelem ünnepe, de a legtöbben csilivili drágakövek helyett csak egy kis minőségi időre vágyunk. Segítségképpen összegyűjtöttük azokat a Valentin-napi ajándékokat, amelyek elkészítésével otthonotok kényelmében randizhattok. Legyen szó kirakósokról vagy kerámiafestésről, így kreatív energiákkal fűszerezhetitek meg a szerelem ünnepét.

Valentin-napi ajándékötletek különleges pároknak.

Minőségi idő, mint Valentin-napi ajándék Bár mind imádjuk a romantikus virágcsokrokat és bonbonos dobozokat, egy közös otthon eltöltött programnál sosincs jobb.

Idén ajándékozz szerelmednek olyan kreatív dolgot, amelyet közösen, beszélgetve elkészíthettek.

A minőségi idő a legszebb ajándék, és hogy könnyű legyen választanod, összegyűjtöttük a legjobb ötleteket.

A szerelem ünnepén hajlamosak vagyunk bedőlni a kliséknek. Bár nincs klasszikusabb egy Valentin-napi ékszernél, idén a legtöbben csak egy kis nyugalmas, minőségi időre vágyunk. Talán nincs is intimebb egy otthon töltött esténél, a kedvenc filmetekkel vagy zenelejátszási listátokkal a háttérben. A legtöbb modern párkapcsolatból a kommunikáció, az egymásra való odafigyelés és a minőségi idő hiányzik. Ünnepeljétek szerelmeteket egy olyan páros ajándékkal, amelynek elkészítése közös randiprogram lehet.

Készítsetek vagy rendeljetek egy finom vacsorát, válasszatok egy kellemes háttérzajt és merüljetek el a romantikus kreativitásban. Ezekben az ajándékötletekben az a legjobb, hogy a végeredmény egy örök dekorációs elem lesz, amely mindig emlékeztetni fog titeket a Valentin-napi randitokra.

Nézd meg a legkreatívabb és legjobb Valentin-napi ajándékokat!

1. 3D-s kirakó, Fa virágzó könyv ROWOOD, 522 darabos 19.426 Ft 2. DIY kerámia mágnesek - 3 db 1.699 Ft 3. The Botanical Collection Rózsaszín rózsacsokor 24.990 Ft 4. Book Nook - Az erdő bája 18.990 Ft 5. Sweet Memory Kézszoborkészítő szett - Páros emlék 7.990 Ft 6. Saját fotós számfestő 12.990 Ft - 14.990 Ft

Mindegy, hogy milyen kreatív ajándékot választasz, a Valentin-napon így együtt töltött idő biztosan emlékezetes lesz, hiszen a szerelem ünnepének lényege ebben rejlik, nem a klisés ajándékokban.

