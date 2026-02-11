Így néz ki ma Taylor Lautner: az Alkonyat szívtiprója 34 éves lett

Jacob Black rajongók, figyelem! Taylor Lautner már nem csak a filmvásznon domborít, a valós életben is nagy változások történtek – feleség, karrier és nosztalgikus pillanatok egy csomagban.

Taylor Lautner, az Alkonyat vérfarkasa 34 éves lett.

Forrás: Getty Images

Taylor Lautner és egy kis vérfarkasos nosztalgia Taylor Lautner, az Alkonyat legendás Jacob Blackje ma 34 éves

A szívtipró vérfarkas karrierje, modellkedése és harcművész múltja mellett a szerelmi életéről is pletykálnak

A rajongók nosztalgiázhatnak a Twilight-filmek világáról, miközben Lautner új projektjeit is bemutatjuk

Amikor 2008-ban megjelent az Alkonyat, mindenki arról beszélt, ki, melyik csapattal van: Team Edward vagy Team Jacob? Taylor Lautner, a fiatal amerikai színész, modell és harcművész pillanatok alatt a tinik kedvencévé vált, főleg a Jacob Black karakterének köszönhetően. Az évek során Lautner neve egyet jelentett a tónusos testtel, a sármmal és azzal a bizonyos „vérhold alatti dögösséggel” –hisz ő is Hollywood legszexibb farkasemberei közé tartozik.

De mi történt a fiatal szívtipróval azóta, hogy a Twilight őrület lecsengett?

Taylor Lautner élete a való életben is komoly fordulatot vett. A 34 éves sztár nemrég vette feleségül egyik rajongóját, akit állítólag sokan a Bella Swan hasonmásaként emlegetnek – igen, a Twilight-univerzum varázsa nem tűnt el teljesen az életéből. Valamint az sem, hogy az új hölgyemény keresztneve ugyanaz, mint Lautneré. Szóval Taylor Swift után egy újabb Taylort választott. Fétis vagy véletlen? Nem tudjuk, de legalább a tetkókat nem kell áthúzatni.

Az esküvő természetesen nem maradt titokban, és a fansite-ok már nosztalgiáznak a régi időkön, amikor Lautner és Kristen Stewart, valamint Robert Pattinson megalkotta a legendás hármast.

Taylor Lautner és a felesége.

Forrás: Getty Images

Taylor nemcsak a magánéletben volt aktív

Harcművész múltja és modellkedése mellett szinkronszínészként is kipróbálta magát, és több kisebb filmszerepben is feltűnt. Persze, a filmvilágban nehéz és talán lehetetlen kijönnie az Alkonyat-skatulyából, de nem kell aggódni, mert úgy tűnik, hogy a rajzfilmek világa már magába szippantotta. De ha még mindig hiányzik az a tipikus Alkonyat-érzés, próbáld ki az egyik tesztünket, amiből megtudhatod, hogy mennyire hasonlítasz Jacobra - és talán rájövünk arra is hogy, miért is volt Lautner a tinik szívének örökös favoritja.