Baljós előjelek Valentin-nap előtt: 4 árulkodó jel, hogy a párod már másfelé kacsintgat

Szívecskék, készülődés, és örömmámor. A pároknak a Valentin-nap piros betűs ünnep. Vagy legalábbis annak kéne lennie. De miközben mindenki a rózsaszín lufikat fújja és asztalt foglal a legmenőbb étteremben, lehet, hogy nálatok valami megváltozott.
4 jel, hogy a párkapcslatod már Valentin-nap előtt meghalt
- Ha az ember, akivel megosztod az életed, még arra sem méltat, hogy megszervezzétek a Valentin-napot? Akkor valójában már nem is figyel rád.
- Amikor a kéréseid és az igényeid ellenére sem történik semmi, az nem feledékenység, hanem a fontossági sorrend hiánya.
- Aki minden jeles napot giccsnek és feleslegesnek titulál, az valójában a kapcsolatotok értékét kérdőjelezi meg.
- Amennyiben könyörögnöd kell a figyelemért vagy egy apró gesztusért, akkor a szerelmetek sajnos már régen kihűlt.
A február kegyetlen hónap. Aki kifelé kacsintgat, annak a Valentin-nap nem ünnep, hanem kínos kötelesség. Ha a párod viselkedése az utóbbi hetekben gyanússá vált, ne a tavaszi fáradtságra fogd. Ha ebből a 4 jelből legalább hármat tapasztalsz, kezdj gyanakodni, legalábbis a Woman magazin cikke és Dr. Terri Orbuch, az Oaklandi Egyetem professzora és párkapcsolati szakértő szerint.
A megcsalás jelei, amitől a Valentin-nap romantikus komédiából drámába fog fordulni
Mintha a tűz már nem égne köztetek úgy, mint régen és a telefonja is fontosabb lett mint te. A Valentin-nap közeledtével bukik ki, hogyha valaki már nincs jelen a kapcsolatban. Íme a jelek, hogy idén nem bonbont kapsz, hanem hideg zuhanyt.
1. A „majd lesz valami” taktika
Bekuckózás a TV elé vagy vacsi egy menő étteremben? Normális esetben ilyenkor már megy az egyeztetés, hogy mi is legyen a szerelem ünnepén. Csak az nem tervez, aki már nem szerelmes. Ha csak húzza az időt, akkor sanszos, hogy már nem akar pénzt és energiát fektetni egy haldokló kapcsolatba, vagy titokban reménykedik, hogy addigra megoldódik a helyzet (értsd: szakítotok).
2. A hirtelen jött „túlóra-mánia”
Az év eleje nem szokott olyan örülten pörgős időszak lenni a munkahelyeken. Ha a párod, aki eddig 5-kor otthon volt, hirtelen elkezd esténként túlórázni, kezdj el gyanakodni. A legárulkodóbb jel: ha a túlmunkából hazaérve furcsán feldobott hangulatban érkezik meg.
3. A telefonja hirtelen szent ereklyévé változott
Ha a kijelzőjét rejtegeti előled és hirtelen mindig lefelé van fordítva, ha felügyelet nélkül nem hagyja ott az okostelefonját, netalán megváltozott a jelkódja is, és még a vécére is viszi magával a mobilt, akkor baj van. Ez a bűntudat jele. Nem akarja, hogy egy véletlenül felvillanó, szívecskés üzenet lebuktassa. A titkolózás a megcsalás előszobája.
4. Mindenbe beleköt
Régen nevetett, ha odaégetted a pirítóst, most meg üvölt miatta? Minden apróságon felkapja a vizet? Ezt hívják projekciónak. Mivel bűntudata van (vagy unja a kapcsolatot), tudat alatt okot keres a veszekedésre. Ha sikerül felidegesítenie, és te kiabálsz, ő máris „áldozatnak” érezheti magát. Ezzel magának is igazolja, hogy miért keres vigaszt máshol. Ha pedig azon akad ki, hogy a Valentin-nap csak egy marketinges hülyeség és nem tartja tiszteletben, hogy neked fontos, akkor ott tényleg elveszett valami.
5. Újabban jobban ad magára
Hirtelen edzeni kezdett? Új parfümöt használ, márkás farmereket vett? Netalán új alsóneműket szerzett be, amiket te még sosem láttál rajta? Ha 10 év után hirtelen adni kezd a külsejére, valakit le akar nyűgözni. Ha a jelekből azt veszed le, hogy nem téged akar ágyba vinni az új szettjében, akkor sajnos valaki más lesz a célközönség.
Ha meglepően sok igaz rád, ne sírdogálj tétlenül!
Ülj le vele, és tedd fel a kérdést még az ünnep előtt. Jobb egy őszinte, fájdalmas beszélgetés február 10-én, mint egy őszintétlen romantikus vacsora február 14-én.
