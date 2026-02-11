Budapesten tűnt fel A nyár, amikor megszépültem szívtiprója: Christopher Briney a Halászbástyáról posztolt

Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mikor érkezett Christopher Briney Magyarországra, és az sem derült ki, hogy meddig marad.

Gavin Casalegno, Lola Tung és Christopher Briney, A nyár, amikor megszépültem című sorozat főszereplői

Forrás: Getty Images

Christopher Briney Budapestre érkezett

Christopher Briney nem egyedül jött Budapestre: barátnője, Isabel Machado is elkísérte a kiruccanásra. A páros több ikonikus helyszínt is felkeresett. Megfordultak a Halászbástyán, ahonnan lefotózták a Parlamentet, de a Mátyás-templomról is posztolt a színész. Úgy tűnik, a téli programok sem maradtak ki: korcsolyázni is elmentek.

Christopher Briney a Halászbástyáról posztolt - A többi fotóját itt tudod megnézni

Forrás: Instagram

A pihenés most rá is fér a színészre, Christopher Briney számára A nyár, amikor megszépültem meghozta a világsikert, így több új projektben is láthatja majd a közönség. Szerepelni fog többek között a Prime Video népszerű sorozatát lezáró egész estés filmben. A rajongóknak érdemes tehát figyelni a budapesti utcákon – könnyen lehet, hogy a népszerű tinisorozat sztárjába botlanak.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: