„Lovatics-rajongóim, nagyon izgatott vagyok, hogy idén visszatérhetek a színpadra, és több városban találkozhatok veletek. Amikor elkezdtem készülni a turnéra, rájöttem, hogy túlterheltem magam” – írta kedden Demi Lovato.

Demi Lovato lemondta koncertjeit

Forrás: Getty Images

Demi Lovato lemondta koncertjeit: átütemezte a turnéját

Az énekesnő hozzátette: „Az egészségem védelme érdekében, és hogy minden koncerten a legjobb formámat hozhassam, több időre van szükségem a pihenésre és a próbákra, és végül is olyan ütemtervet kell kialakítanom, amely több szabadidőt biztosít, hogy az egész turnét végig tudjam csinálni.”

A 33 éves énekesnő ennek megfelelően lemondta az áprilisra tervezett fellépéseit Charlotte-ban (Észak-Karolina), Nashville-ben, Atlantában, Las Vegasban és Denverben. Az eredeti menetrend szerint a turné április 8-án indult volna Charlotte-ban.

„Nagyon szomorú vagyok, hogy nem láthatlak titeket, és nagyon sajnálom azokat, akik el akartak jönni” – fogalmazott. Ugyanakkor azt is bejelentette: „Orlando – a koncertet április 13-ra halasztjuk, és ott kezdjük a turnét.”

Demi Lovato részletesen kitért arra is, hogy mi lesz a megvásárolt jegyekkel. Azok a rajongók, akik az AXS vagy a Ticketmaster oldalán vásároltak belépőt, automatikus visszatérítést kapnak. A harmadik féltől vásárlóknak a jegyértékesítőhöz kell fordulniuk. Az orlandói koncertre korábban megváltott jegyek az új időpontra is érvényesek maradnak.

„Nagyon izgatott vagyok a turné miatt, és alig várom, hogy velem együtt énekeljetek! Köszönöm a folyamatos támogatást. Szeretlek titeket, és alig várom, hogy hamarosan lássalak titeket” – zárta üzenetét Demi Lovato.

Az énekesnő már korábban, a 2022-es Holy Fvck című turnéja után is arról posztolt, hogy nem tervez több koncertsorozatot. „Annyira beteg vagyok, hogy nem tudok felkelni az ágyból. Nem bírom tovább. A következő turné lesz az utolsó” - írta akkor.

Lady Gaga is lemondta fellépéseit

Nem Demi Lovato az egyetlen előadó, aki egészségügyi okokból kényszerült változtatásra az utóbbi időben. Szeptemberben Lady Gaga mondta le váratlanul a Miami Mayhem Ball koncertjét, arra hivatkozva, hogy hangja „rendkívül megfáradt”. „Orvosom és énektanárom egyaránt azt tanácsolta, hogy ne folytassam, mert az kockázatos lenne” – írta akkor.