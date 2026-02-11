Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 11., szerda Bertold, Marietta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szupersztár Demi Lovato turné
Horváth Angéla
2026.02.11.
Demi Lovato bejelentette, hogy egészségi állapota miatt több, korábban meghirdetett koncertjét is lemondja. Az énekesnő az Instagram-sztorijában tájékoztatta rajongóit a döntésről.

„Lovatics-rajongóim, nagyon izgatott vagyok, hogy idén visszatérhetek a színpadra, és több városban találkozhatok veletek. Amikor elkezdtem készülni a turnéra, rájöttem, hogy túlterheltem magam” – írta kedden Demi Lovato.

Demi Lovato lemondta koncertjeit
Demi Lovato lemondta koncertjeit
Forrás: Getty Images

Demi Lovato lemondta koncertjeit: átütemezte a turnéját

Az énekesnő hozzátette: „Az egészségem védelme érdekében, és hogy minden koncerten a legjobb formámat hozhassam, több időre van szükségem a pihenésre és a próbákra, és végül is olyan ütemtervet kell kialakítanom, amely több szabadidőt biztosít, hogy az egész turnét végig tudjam csinálni.”

A 33 éves énekesnő ennek megfelelően lemondta az áprilisra tervezett fellépéseit Charlotte-ban (Észak-Karolina), Nashville-ben, Atlantában, Las Vegasban és Denverben. Az eredeti menetrend szerint a turné április 8-án indult volna Charlotte-ban.

„Nagyon szomorú vagyok, hogy nem láthatlak titeket, és nagyon sajnálom azokat, akik el akartak jönni” – fogalmazott. Ugyanakkor azt is bejelentette: „Orlando – a koncertet április 13-ra halasztjuk, és ott kezdjük a turnét.”

Demi Lovato részletesen kitért arra is, hogy mi lesz a megvásárolt jegyekkel. Azok a rajongók, akik az AXS vagy a Ticketmaster oldalán vásároltak belépőt, automatikus visszatérítést kapnak. A harmadik féltől vásárlóknak a jegyértékesítőhöz kell fordulniuk. Az orlandói koncertre korábban megváltott jegyek az új időpontra is érvényesek maradnak.

„Nagyon izgatott vagyok a turné miatt, és alig várom, hogy velem együtt énekeljetek! Köszönöm a folyamatos támogatást. Szeretlek titeket, és alig várom, hogy hamarosan lássalak titeket” – zárta üzenetét Demi Lovato.

Az énekesnő már korábban, a 2022-es Holy Fvck című turnéja után is arról posztolt, hogy nem tervez több koncertsorozatot. „Annyira beteg vagyok, hogy nem tudok felkelni az ágyból. Nem bírom tovább. A következő turné lesz az utolsó” - írta akkor. 

Lady Gaga is lemondta fellépéseit

Nem Demi Lovato az egyetlen előadó, aki egészségügyi okokból kényszerült változtatásra az utóbbi időben. Szeptemberben Lady Gaga mondta le váratlanul a Miami Mayhem Ball koncertjét, arra hivatkozva, hogy hangja „rendkívül megfáradt”. „Orvosom és énektanárom egyaránt azt tanácsolta, hogy ne folytassam, mert az kockázatos lenne” – írta akkor.

Ugyanebben a hónapban Lola Young mentális egészségügyi okokra hivatkozva mondta le az egyik fellépését, majd egy nappal később összeesett az All Things Go Music Festival színpadán. Menedzsere, Nick Shymansky az Instagramon reagált: „Lola nagyon nyíltan beszél mentális egészségéről, és nagyon ritkán előfordul, hogy nekem és a csapatomnak védelmi intézkedéseket kell tennünk a biztonsága érdekében. Lola hihetetlen ember, aki mindig komolyan veszi a rajongóit, a karrierjét és a fellépéseit. Csak hatalmas bocsánatkéréssel tudok szolgálni a okozott kellemetlenségekért.”

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Nagy bajban lehet Britney Spears: eladta teljes zenei katalógusát

Új fejezet kezdődik Britney Spears karrierjében: a popsztár megvált teljes zenei katalógusától. Az üzlet több korszakos slágerét is érinti, köztük a Baby One More Time, a Circus és a Womanizer című dalokat.

Milánó-Cortina 2026: élő adásban vallotta be hűtlenségét az olimpiai bronz után a norvég biatlonos

Szokatlan pillanatoknak lehettek tanúi a nézők, miután Sturla Holm Lægreid megszerezte pályafutása első olimpiai érmét. A norvég sportoló a siker mámorában nemcsak az elért eredményről beszélt, hanem a magánéletéről is őszintén vallott.

Kiderült, kik a Bridgerton család legjobban fizetett szereplői: ennyit keresnek a Netflix sztárjai

A Bridgerton család sikere az évek során látványosan megdobta a szereplők gázsiját, miközben egyes mellékszereplők ma már többet keresnek, mint a főhősök.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu