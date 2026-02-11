„Nem éreztem magam biztonságban" – Az 57 éves lett Jennifer Aniston élete tele volt mélypontokkal

Ma tölti 57. születésnapját a '90-es és 2000-es évek egyik legnagyobb ikonja. Kívülről Jennifer Aniston életét ellepi a hollywoodi rózsaszín köd, pedig ha mélyebbre ásunk, láthatjuk, hogy bőven voltak mélypontjai. Tudj meg mindent a mindig vidám, szőke színésznőről!

Az 57 éves Jennifer Aniston élete korántsem volt egyszerű.

Forrás: Getty Image

Jennifer Aniston fiatalon és most is igazi ikon A Jóbarátok sztárja igazi példakép volt a '90-es és 2000-es években.

Jennifer Anistont mindig pozitív kisugárzása tette különlegessé, pedig élete szomorúbb volt, mint azt gondolnád.

A hollywoodi 57 éves színésznő több generáció számára igazi élő legenda.

Jennifer Aniston filmek és sorozatok garmadjában szerepelt, amik több generáció számára jelentenek kikapcsolódást.Ilyen például a Jóbarátok, amellyel elindult a karrierje. A vörös szőnyegek és a showbiz csillogása mögött azonban Aniston valódi élettörténete sok tekintetben tragikus. A megpróbáltatásokkal teli gyermekkor túlélésétől, a nyilvánosság előtt átélt szívfájdalmakon át egészen a róla kialakult állandó tévhitek kezeléséig, élete jelentős részben fájdalmas élmények sorozata. De siránkozás helyett a sztár rendíthetetlen kitartással és pozitivitással küzdötte végig mindezt, és ezért lett ő több ezer nő példaképe!

Jennifer Aniston életének hullámvasútja

Jennifer Aniston gyerekkorában, szüleivel.

Forrás: Getty Image

Jennifer Aniston szülei

John Aniston és Nancy Dow már komoly karriert építettek a showbizniszben, mire 1969-ben megszületett Jennifer. A színésznő felnőttként így emlékezett vissza a gyerekkorára: „instabil volt, és nem éreztem magam biztonságban, miközben láttam, ahogy kegyetlenek egymással.” Amikor Jennifer 9 éves volt, a szülei elváltak, így egy túlzottan irányító anyával és távolságtartó apával kellett megküzdenie az életben.

„Az én házam nem volt egy vidám hely"– mondta 2022-ben az Allure magazinnak.

Felnőttkorára vált számára igazán világossá, milyen mély hatással volt rá a gyermekkora. Édesanyja 2016-ban hunyt, édesapja, pedig 2022-ben, ami nagyon megviselte a színésznőt. Egy évvel később pedig elvesztette nagyon jó barátját és színésztársát, Matthew Perryt.