„Őrülten szerelmes volt belé” – újabb súlyos dolgok derültek ki Sarah Fergusonról az Epstein-aktákból

botrány Sarah Ferguson Jeffrey Epstein András herceg
Horváth Angéla
2026.02.11.
Ismét Sarah Fergusonról beszél egész Anglia az Epstein-akták újabb nyilvánosságra hozott dokumentumai miatt. Az amerikai igazságügyi minisztérium által közzétett iratok között olyan e-mailek és SMS-ek is szerepelnek, amelyeket a yorki hercegné az elítélt szexuális bűnözőnek, Jeffrey Epsteinnek küldött.

A királyi család történetével foglalkozó Andrew Lownie most azt állítja: Sarah Ferguson egy időben őrülten szerelmes volt Epsteinbe, és intim kapcsolat is volt közöttük. Lownie a podcastjéban beszélt a témáról, ahol úgy fogalmazott: „András herceg Ghislaine-nel, és Ghislaine Maxwell pedig Epsteinnel hált. Hallottam, hogy Jeffrey Epstein és Sarah Ferguson is lefeküdtek egymással. Ez nem lep meg”idézi a Mirror.

Sarah Ferguson őrülten szerelmes volt Jeffrey Epsteinbe
 Sarah Ferguson őrülten szerelmes volt Jeffrey Epsteinbe
Forrás: Getty Images

Sarah Ferguson és Jeffrey Epstein: a hercegné beleszeretett a milliárdos bűnözőbe

Andrew Lownie hozzátette: „Sarah Ferguson őrülten szerelmes volt Epsteinbe, és úgy tűnik, több éjszakát is vele töltött.”

Az ügy hátterében egy rendkívül összetett kapcsolati háló rajzolódik ki András herceg, Sarah Ferguson, Jeffrey Epstein és Ghislaine Maxwell között. Az Epstein-akták – amelyek több millió, online közzétett dokumentumból állnak – betekintést engednek a milliárdos bűnelkövető életébe és kapcsolatrendszerébe.

A frissen nyilvánosságra hozott iratok új megvilágításba helyezik Sarah Ferguson és Jeffrey Epstein kapcsolatát is. A dokumentumok szerint a pénzember állítólag 15 éven át anyagilag támogatta a hercegnét. Az e-mailek között találhatók olyan üzenetek is, amelyekben Sarah arra biztatta Epsteint, hogy „vegye feleségül”, illetve olyan indulatos sorok, amelyekben azzal vádolta, hogy eltűnt az életéből és kihasználta őt.

András herceg korábbi védelmi tisztje, Paul Page 2022-ben arról beszélt, hogy ő és kollégái azt gyanították: András és Ghislaine Maxwell intim kapcsolatban vannak. „Abból, ahogyan szabadon ki-be járhatott a palotába, gyanítottuk, hogy intim kapcsolata lehet András herceggel” – mondta. Hozzátette: „Szabadon ki-be járhatott a palotába éjjel-nappal.”

Jeffrey Epstein 2007-ben maga is úgy nyilatkozott, hogy ő és Andtás „ugyanazokon a nőkön osztoztak”, a herceget pedig „a világon a legközelebbi barátjának” nevezte.

Jeffrey Epsteinnek gyerekei is lehetnek

Egy 2011 szeptemberében írt üzenetben Sarah Ferguson gratulált Jeffrey Epsteinnek fiúgyermeke születéséhez – korábban nem volt ismert, hogy a pénzembernek gyermekei lennének.

„Nem tudom, hogy még mindig használod-e a BBM-et [BlackBerry Messenger], de hercegtől hallottam, hogy fiad született” – írta Epsteinnek.

Egy 2009-es levelezésben pedig így fejezte ki imádatát: „Te egy legenda vagy. Nincsenek szavak, amivel leírhatnám, mennyire szeretlek, mennyire hálás vagyok a nagylelkűségedért és kedvességedért... A rendelkezésedre állok. Csak vegyél el feleségül.”

