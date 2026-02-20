Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 20., péntek Aladár, Álmos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
változás

Meghan Markle új frizurájáról beszél az internet népe – és mindenkinek ugyanaz a véleménye

változás frizura Meghan Markle Harry herceg
Virág Emília
2026.02.20.
Új külsővel jelent meg Meghan Markle, és a rajongók egyszerre kapták fel a fejüket. A sussexi hercegné a férjével, Harry herceggel együtt vett részt a 75. NBA All-Star Game rendezvényen az ingelwoodi Intuit Dome arénában, Kaliforniában, ahol Meghan legalább akkora figyelmet kapott, mint a sztárjátékosok.

Meghan Markle laza, visszafogott szettben nézte meg a kosármeccset: sötétkék nadrágot, hozzá illő kötött pulóvert és fekete csizmát viselt. A közösségi médiában azonban nem az outfitje, hanem a frizurája lett a beszédtéma.

Meghan Markle és Harry herceg a kosármeccsen - A hercegné új frizurát villantott
Meghan Markle és Harry herceg a kosármeccsen - A hercegné új frizurát villantott
Forrás: Getty Images

Meghan Markle új frizurája: mindenki odáig van érte

A hercegné sötétebb barnára festette a haját, mint azt eddig megszokhattuk, és új, lépcsőzetes vágással frissítette fel a fazont. A változás nem drasztikus, mégis szembetűnő – és a jelek szerint elnyerte a többség tetszését.

A kommentelők sorra méltatták Meghan Markle új frizuráját. „Imádom Meghan új haját!!!!”írta az egyik rajongó. Akadt, aki kíváncsian kérdezte: „Várjunk csak! Meghan levágatta a haját, vagy csak sötétebbre festette?” Erre egy felhasználó így reagált: „Mindkettő! Új frizura, réteges vágás és fekete szín!” Voltak ilyen lelkes hozzászólók is: „Meghan haja egyszerűen fantasztikus! Meg, kérlek, oszd meg velünk a hajápolási rutinodat!!!” Egy másik kommentelő a hosszú frufrut dicsérte: „Az a hosszú frufru gyönyörű! Meghan haja olyan fényes és egészséges!” Volt, aki tömören ennyit írt: „Meghan haja TÖKÉLETES”.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Harry herceg és Meghan Markle Valentin-napi randija: kosármeccsen romantikáztak - Fotó

Valentin-napi randevú egy kosármeccsen? Meghan Markle és Harry herceg ezt választották - az első sorból élvezték az NBA All-Star Game-et.

Az Epstein-akták tovább mélyíthetik Katalin hercegné és a yorki hercegnők közti szakadékot

Úgy tudni, Katalin hercegné már régóta tudatosan távolságot tart Beatrixtől és Eugéniától. Királyi források szerint a frissen nyilvánosságra került Epstein-akták még fagyosabbá tehetik a brit királyi család tagjai közötti kapcsolatot.

Súlyos vádakkal illették Kamilla királynét: részegen alázza Károlyt felesége

A bennfentesek szerinte teljesen kifordult magából Károly király betegsége óta a felsége. Azt suttogják, Kamilla királyné keményen iszik, a brit uralkodót pedig többnyire a szobájába parancsolja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu