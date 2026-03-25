Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 25., szerda Irén, Írisz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hajápolás

2026 a hajszínező habok éve – Nem csak a huszonéveseknek kell a változás

hajszínező habok
Jónás Ágnes
2026.03.25.
Lezárult egy kapcsolatod, munkahelyet váltottál, vagy egyszerűen csak elmúlt egy korszak, és szeretnéd, ha ennek látható jele is lenne? Lehet, hogy csak a megfelelő hajszínező habokra van szükséged, amelyekkel olyan eredményt érhetsz el, mintha mesterfodrász vette volna kezelésbe a hajkoronád. Ismerd meg a hajszínező habok előnyeit, a legjobb termékeket és változtass.

Köztudott, hogy a nők akkor módosítanak valamit a hajukon, ha valamilyen változáson  – válás, költözés, új munka stb. – mennek keresztül. A hajszínező habokkal elérheted az áhított új külsőt, trendi színpalettákból válogathatsz és az eredmény megkülönböztethetetlen lesz a profi fodrász munkájától. Lássuk, miért váltak a hajszínező habok az új év legsikeresebb termékeivé!

Vörös haj hajszínező habokkal.
2026 a hajszínező habok éve.
Forrás: Shutterstock

A hajszínező habok a 2026-os év nagy meglepetései

  • Milyen előnyökkel rendkelkeznek a hajszínező hajhabok a hajfestékekkel szemben?
  • Miért népszerűek manapság a hajszínező habok?
  • Prémium minőségű hajszínező habok termékekkel, árakkal 

Miért van nagy kereslet manapság a hajszínező habok iránt? 

A hajszínező habok elsősorban kíméletességük miatt olyan közkedveltek az it girlök körében, de ne hidd, hogy csak a húszéveseké a világ! Hajszínező habokkal akkor is bátran kísérletezhetsz, ha már túl vagy a 30-on.

  • A tartós hajfestékekkel ellentétben nem hatolnak be a hajszálak belsejébe – a pigmentek a felszínen tapadnak meg, vagyis roncsolásmentesen érnek el változást a haj árnyalatában. Akárcsak a növényi hajfestékek.
  • Hajmosástól hajmosásig tartják a színt, így alkalmi hajszínezésre kiválóan alkalmasak. 
  • Használatuk rendkívül komfortos, hiszen nem folynak, így annak is kevés az esélye, hogy véletlenül a bőrödre vagy a szemedbe is kerül belőle. 
  • Amellett, hogy színt adnak, rendelkeznek a hajhabokra jellemző előnyökkel: dúsítják és vitaminokkal, keratinnal táplálják a hajad.
  • Felfrissítik a megkopott hajszínt és képesek semlegesíteni a nem kívánt sárgás tónusokat, akárcsak a kék pigmentes hajsamponok.

Amennyiben még csak a kíséretezési fázisban vagy, azaz még nem köteleződnél el egy bizonyos árnyalat mellett, a hajszínező hajhabok lehetnek a legideálisabbak számodra. 

hajszínező habokkal készült pink árnyalatú haj.
Hajszínező habok, nem csak a pink kedvelőiek.
Forrás: Shutterstock

Nem kell több hónapot várnod a festék lenövése miatt – dobd fel a megjelenésedet egyetlen alkalomra vagy csak egy hétre!

Ha a választott színt nem tudnád hosszú távon elviselni magadon, egyetlen hajmosással megszabadulhatsz tőle. 

Amit a hajszínező habokról feltétlenül tudnod kell 

A csalódás elkerülése végett egy dolgot muszáj tudnod: a hajszínező habok legtöbbje mentes az ammóniától és az oxidáló szerektől, ami egyfelől remek hír, ha allergiás vagy rájuk. De mivel a hajszínező habok nem tartalmazzák azt a két összetevőt (ammóniát és hidrogén-peroxidot), amelyek képesek kioldani a haj sötét pigmentjeit, a sötét hajadat egy szőke árnyalatú hajhab nem fogja világosítani. 

A színező csak a hajszál felszínén tapad meg, kémiai változást nem idéz elő a haj szerkezetében.

Tehát, ha szőke a hajad, és csak az árnyalatán szeretnél finomítani, a szőke/hamvasító habok kifejezetten erre lettek kitalálva. Ha szőkésbarna a hajad, de kipróbálnád a rézvörös árnyalatot, működni fog. Sötétítésre és szőke haj árnyalására is kiváló választás a hajszínező hab. 

Sötét hajszínt világosítani azonban nem lehet vele.

Így alkalmazd a hajszínező hajhabokat!

Míg a hajfestéket és a hajszínezőt száraz hajra visszük fel, a hajszínező hajhab és a pigmentek a nedves hajszálakon tapadnak a legjobban. Mosd meg a hajad, ahogy szoktad, itasd fel a felesleges vizet törölközővel, vidd fel a hajszínező habot a hajtövektől a hajvégekig. Fésüld ki a hajad, majd jöhet a hajszárítás. Ennyire egyszerű! 

Kismamák számára is biztonságos a használatuk, de azért mindenképpen várd ki a 12-13-14. hetet, vagy ha igazán biztosra akarsz menni, konzultálj szakorvosoddal.

hajszínező habok használata szőke, nedves hajon
A hajszínező habok elképesztően egyszerűen felvihetők, és az allergia veszélyeivel sem kell számolnod. 
Forrás: Shutterstock

A legjobb hajszínező habok 2026-ban

És most következzenek a forgalomban lévő hajszínező habok legjobbjai. Tonizálj, lilulj, szőkülj, formázz! 

Color Control Purple tinizáló és formázó hajszínező hab szőke hajra

Ez a szőke hajra kifejesztett hajszínező hab a szőkék titkos fegyvere. Felszámolja a sárga árnyalatokat, puha, rugalmas textúrát kölcsönöz a hajadnak, szárítás közben kedvedre formázhatod. A szőkített hajad ápolása ezzel meg is oldva.

Hajszínező habok 2026-ban
Color Control Purple Toning and Styling hajszínező hajhab, 8 170 Ft
Forrás: DOUGLAS

Milk Shake Colour Whipped Cream hajszínező hajhab

Természetesen nem csak rózsaszínben, hanem gyakorlatilag minden színárnyalatban kapható. Színezi a világos hajat, helyreállítja annak szerkezetét a tejfehérjének, az antioxidánsoknak és a polifenoloknak köszönhetően. Élvezd, hogy bárki lehetsz általa!

Hajszínező habok, 2026 legjobbjai.
Milk Shake Colour Whipped Cream tonizáló hajszínező hajhab minden hajtípusra, 4600 Ft
Forrás: NOTINO

Tinted Lace Mousse hajszínező hajhab

Magas pigmentációjú barna árnyalatok, ha a cél a barna hajszíned tökéletesítése, élénkítése, vagy a világos árnyalatú hajad sötétítése. És képzeld, még parókákat is gond nélkül lehet színezni vele.

Hajszínező hajhabok rezes és barna árnyalatokban.
Tinted Lace Mousse, 2400 Ft
Forrás: ebinnewyork.com

Indola hajszínező hajhabok

Ha meguntad a szőkét, és szívesen lennél dögös vörös vagy bulisan lilahajú egy időre, akkor ezt a terméket neked találták ki. Az Indola hajszínező hajhab festékpigmentjei akár 4 mosáson át is tartanak, dús hatást biztosítanak tincseidnek, valamint védenek a hajszárítás és az UV okozta károsodás ellen. 

Hajszínező habok az Indola márkától.
Indola (rézvörös árnyalat), 12 190 Ft
Forrás: DOUGLAS

Schwarzkopf Perfect Mousse hajszínező hab

Ez az ammóniamentes hajszínező hab pont olyan egyszerűen használható, mint a sampon hajmosáskor. Könnyedén elérhető vele a kívánt szín, a speciális applikátor pedig lehetővé teszi, hogy közvetlenül a tenyeredbe fújhasd a habot és onnan oszlasd el a hajadra. 

Schwarzkopf Perfect Mousse hajszínező hab, 2 550 Ft
Forrás: NOTINO

A hajszíned a személyiségedről és a lelkiállapotodról is árulkodik. Támogasd új hajszínnel életed új fejezetét. Kísérletezz bátran, fejezd ki önmagad, és élvezd, hogy mindenki utánad fordul!

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu