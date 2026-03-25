2026 a hajszínező habok éve – Nem csak a huszonéveseknek kell a változás

Köztudott, hogy a nők akkor módosítanak valamit a hajukon, ha valamilyen változáson – válás, költözés, új munka stb. – mennek keresztül. A hajszínező habokkal elérheted az áhított új külsőt, trendi színpalettákból válogathatsz és az eredmény megkülönböztethetetlen lesz a profi fodrász munkájától. Lássuk, miért váltak a hajszínező habok az új év legsikeresebb termékeivé!
A hajszínező habok a 2026-os év nagy meglepetései
Miért van nagy kereslet manapság a hajszínező habok iránt?
A hajszínező habok elsősorban kíméletességük miatt olyan közkedveltek az it girlök körében, de ne hidd, hogy csak a húszéveseké a világ! Hajszínező habokkal akkor is bátran kísérletezhetsz, ha már túl vagy a 30-on.
- A tartós hajfestékekkel ellentétben nem hatolnak be a hajszálak belsejébe – a pigmentek a felszínen tapadnak meg, vagyis roncsolásmentesen érnek el változást a haj árnyalatában. Akárcsak a növényi hajfestékek.
- Hajmosástól hajmosásig tartják a színt, így alkalmi hajszínezésre kiválóan alkalmasak.
- Használatuk rendkívül komfortos, hiszen nem folynak, így annak is kevés az esélye, hogy véletlenül a bőrödre vagy a szemedbe is kerül belőle.
- Amellett, hogy színt adnak, rendelkeznek a hajhabokra jellemző előnyökkel: dúsítják és vitaminokkal, keratinnal táplálják a hajad.
- Felfrissítik a megkopott hajszínt és képesek semlegesíteni a nem kívánt sárgás tónusokat, akárcsak a kék pigmentes hajsamponok.
Amennyiben még csak a kíséretezési fázisban vagy, azaz még nem köteleződnél el egy bizonyos árnyalat mellett, a hajszínező hajhabok lehetnek a legideálisabbak számodra.
Nem kell több hónapot várnod a festék lenövése miatt – dobd fel a megjelenésedet egyetlen alkalomra vagy csak egy hétre!
Ha a választott színt nem tudnád hosszú távon elviselni magadon, egyetlen hajmosással megszabadulhatsz tőle.
Amit a hajszínező habokról feltétlenül tudnod kell
A csalódás elkerülése végett egy dolgot muszáj tudnod: a hajszínező habok legtöbbje mentes az ammóniától és az oxidáló szerektől, ami egyfelől remek hír, ha allergiás vagy rájuk. De mivel a hajszínező habok nem tartalmazzák azt a két összetevőt (ammóniát és hidrogén-peroxidot), amelyek képesek kioldani a haj sötét pigmentjeit, a sötét hajadat egy szőke árnyalatú hajhab nem fogja világosítani.
A színező csak a hajszál felszínén tapad meg, kémiai változást nem idéz elő a haj szerkezetében.
Tehát, ha szőke a hajad, és csak az árnyalatán szeretnél finomítani, a szőke/hamvasító habok kifejezetten erre lettek kitalálva. Ha szőkésbarna a hajad, de kipróbálnád a rézvörös árnyalatot, működni fog. Sötétítésre és szőke haj árnyalására is kiváló választás a hajszínező hab.
Sötét hajszínt világosítani azonban nem lehet vele.
Így alkalmazd a hajszínező hajhabokat!
Míg a hajfestéket és a hajszínezőt száraz hajra visszük fel, a hajszínező hajhab és a pigmentek a nedves hajszálakon tapadnak a legjobban. Mosd meg a hajad, ahogy szoktad, itasd fel a felesleges vizet törölközővel, vidd fel a hajszínező habot a hajtövektől a hajvégekig. Fésüld ki a hajad, majd jöhet a hajszárítás. Ennyire egyszerű!
Kismamák számára is biztonságos a használatuk, de azért mindenképpen várd ki a 12-13-14. hetet, vagy ha igazán biztosra akarsz menni, konzultálj szakorvosoddal.
A legjobb hajszínező habok 2026-ban
És most következzenek a forgalomban lévő hajszínező habok legjobbjai. Tonizálj, lilulj, szőkülj, formázz!
Color Control Purple tinizáló és formázó hajszínező hab szőke hajra
Ez a szőke hajra kifejesztett hajszínező hab a szőkék titkos fegyvere. Felszámolja a sárga árnyalatokat, puha, rugalmas textúrát kölcsönöz a hajadnak, szárítás közben kedvedre formázhatod. A szőkített hajad ápolása ezzel meg is oldva.
Milk Shake Colour Whipped Cream hajszínező hajhab
Természetesen nem csak rózsaszínben, hanem gyakorlatilag minden színárnyalatban kapható. Színezi a világos hajat, helyreállítja annak szerkezetét a tejfehérjének, az antioxidánsoknak és a polifenoloknak köszönhetően. Élvezd, hogy bárki lehetsz általa!
Tinted Lace Mousse hajszínező hajhab
Magas pigmentációjú barna árnyalatok, ha a cél a barna hajszíned tökéletesítése, élénkítése, vagy a világos árnyalatú hajad sötétítése. És képzeld, még parókákat is gond nélkül lehet színezni vele.
Indola hajszínező hajhabok
Ha meguntad a szőkét, és szívesen lennél dögös vörös vagy bulisan lilahajú egy időre, akkor ezt a terméket neked találták ki. Az Indola hajszínező hajhab festékpigmentjei akár 4 mosáson át is tartanak, dús hatást biztosítanak tincseidnek, valamint védenek a hajszárítás és az UV okozta károsodás ellen.
Schwarzkopf Perfect Mousse hajszínező hab
Ez az ammóniamentes hajszínező hab pont olyan egyszerűen használható, mint a sampon hajmosáskor. Könnyedén elérhető vele a kívánt szín, a speciális applikátor pedig lehetővé teszi, hogy közvetlenül a tenyeredbe fújhasd a habot és onnan oszlasd el a hajadra.
A hajszíned a személyiségedről és a lelkiállapotodról is árulkodik. Támogasd új hajszínnel életed új fejezetét. Kísérletezz bátran, fejezd ki önmagad, és élvezd, hogy mindenki utánad fordul!
