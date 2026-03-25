2026 a hajszínező habok éve – Nem csak a huszonéveseknek kell a változás

Köztudott, hogy a nők akkor módosítanak valamit a hajukon, ha valamilyen változáson – válás, költözés, új munka stb. – mennek keresztül. A hajszínező habokkal elérheted az áhított új külsőt, trendi színpalettákból válogathatsz és az eredmény megkülönböztethetetlen lesz a profi fodrász munkájától. Lássuk, miért váltak a hajszínező habok az új év legsikeresebb termékeivé!

2026 a hajszínező habok éve.

Forrás: Shutterstock

A hajszínező habok a 2026-os év nagy meglepetései Milyen előnyökkel rendkelkeznek a hajszínező hajhabok a hajfestékekkel szemben?

Miért népszerűek manapság a hajszínező habok?

Miért van nagy kereslet manapság a hajszínező habok iránt?

A hajszínező habok elsősorban kíméletességük miatt olyan közkedveltek az it girlök körében, de ne hidd, hogy csak a húszéveseké a világ! Hajszínező habokkal akkor is bátran kísérletezhetsz, ha már túl vagy a 30-on.

A tartós hajfestékekkel ellentétben nem hatolnak be a hajszálak belsejébe – a pigmentek a felszínen tapadnak meg, vagyis roncsolásmentesen érnek el változást a haj árnyalatában. Akárcsak a növényi hajfestékek.

Hajmosástól hajmosásig tartják a színt, így alkalmi hajszínezésre kiválóan alkalmasak.

Használatuk rendkívül komfortos, hiszen nem folynak, így annak is kevés az esélye, hogy véletlenül a bőrödre vagy a szemedbe is kerül belőle.

Amellett, hogy színt adnak, rendelkeznek a hajhabokra jellemző előnyökkel: dúsítják és vitaminokkal, keratinnal táplálják a hajad.

Felfrissítik a megkopott hajszínt és képesek semlegesíteni a nem kívánt sárgás tónusokat, akárcsak a kék pigmentes hajsamponok.

Amennyiben még csak a kíséretezési fázisban vagy, azaz még nem köteleződnél el egy bizonyos árnyalat mellett, a hajszínező hajhabok lehetnek a legideálisabbak számodra.

Hajszínező habok, nem csak a pink kedvelőiek.

Forrás: Shutterstock

Nem kell több hónapot várnod a festék lenövése miatt – dobd fel a megjelenésedet egyetlen alkalomra vagy csak egy hétre!

Ha a választott színt nem tudnád hosszú távon elviselni magadon, egyetlen hajmosással megszabadulhatsz tőle.

Amit a hajszínező habokról feltétlenül tudnod kell

A csalódás elkerülése végett egy dolgot muszáj tudnod: a hajszínező habok legtöbbje mentes az ammóniától és az oxidáló szerektől, ami egyfelől remek hír, ha allergiás vagy rájuk. De mivel a hajszínező habok nem tartalmazzák azt a két összetevőt (ammóniát és hidrogén-peroxidot), amelyek képesek kioldani a haj sötét pigmentjeit, a sötét hajadat egy szőke árnyalatú hajhab nem fogja világosítani.

A színező csak a hajszál felszínén tapad meg, kémiai változást nem idéz elő a haj szerkezetében.

Tehát, ha szőke a hajad, és csak az árnyalatán szeretnél finomítani, a szőke/hamvasító habok kifejezetten erre lettek kitalálva. Ha szőkésbarna a hajad, de kipróbálnád a rézvörös árnyalatot, működni fog. Sötétítésre és szőke haj árnyalására is kiváló választás a hajszínező hab.

Sötét hajszínt világosítani azonban nem lehet vele.

Így alkalmazd a hajszínező hajhabokat!

Míg a hajfestéket és a hajszínezőt száraz hajra visszük fel, a hajszínező hajhab és a pigmentek a nedves hajszálakon tapadnak a legjobban. Mosd meg a hajad, ahogy szoktad, itasd fel a felesleges vizet törölközővel, vidd fel a hajszínező habot a hajtövektől a hajvégekig. Fésüld ki a hajad, majd jöhet a hajszárítás. Ennyire egyszerű!