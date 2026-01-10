Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A kék pigmentes sampon varázsereje nem csak legenda

csodaszer sampon Hamvas hajszín barna haj
Jónás Ágnes
2026.01.10.
Szép hamvas szőkét vagy barnát akartál, de rezes-narancsos árnyalatú lett néhány tincsed? Ha szeretnél tökéletes színű, ragyogó szőke vagy barna hajat sárga, narancssárga és rezes árnyalatok nélkül, a kék sampon nélkülözhetetlen társad lesz a fürdőszobában. Most eláruljuk, melyik a legmegfelelőbb számodra.

Egyes samponok speciális pigmenteket tartalmaznak, melyek révén segítenek korrigálni a barna és a szőke haj nem kívánt árnyalatait. A lila és a kék sampon képes kihozni hajszínedből a maximumot, már csak meg kell találnod, melyik lesz a számodra legjobb. 

Kék sampon szőkésbarna hajra is ajánlott
Kék sampon: hozd ki vele a barna és szőkés hajadból a maximumot! 
Forrás: Shutterstock

 

A kék sampon titka

  • Miért használjunk kék sampont, ha barna melírozott, ombre vagy balayage hajjal rendelkezünk?
  • Hogyan hat a kék sampon?
  • Mi a különbség a lila és a kék sampon között? 

Amennyiben sötétebb hajról váltasz szőkére vagy világosabb barnára, vagy ha a fodrászod elrontotta a hajszíned, nem árt tisztában lenned azzal, hogy ilyen esetben a hajkoronád sokkal több törődést és speciális ápolást kíván, mint azelőtt. Mivel egyetlen lépésből csak nagyon ritkán lesz szőkés a barna haj, szinte biztos, hogy felfedezel az első tónusváltoztatások után némi rezes, vöröses vagy narancsos árnyalatot. Ez a haj színének pigmentjei miatt természetes – kell idő, amíg eléred a tökéletes vágyott hajszínt. 

Szerencsére ma már itt a szupersamponnak is nevezett kék és lila sampon, amely segít semlegesíteni a nem kívánt tónusokat, ráadásul még ápolja és ragyogóvá is teszik a világosított, festett hajat. 

Apropó, tudtad, hogy a hajszíned azt is elárulja a személyiségedről, amit titkolni próbálsz? 

Hogyan hat a kék sampon barna hajra és szőke hajra ? 

A kék pigmentes sampon úgynevezett hamvasító sampon. A barna hajat csillogóbbá, egészségesebbé teszi, használata selymes, krémes, különleges karamellás vagy mogyoróárnyalatot eredményez. Sötétebb szőkék is használhatják – ők sem fognak csalódni, ugyanis az egészséges haj titka a kék samponnál kezdődik. 

Kék sampon barna és szőke hajra
A kék pigmentnek varázsereje van, így tehát a kék sampon is csodát tesz a hajaddal. 
Forrás: Shutterstock

Lila és kék sampon – mi a hatásbeli különbség?

A lila sampon a sárga tónusok mestere, azokat semlegesíti. A színkörön a lila a sárga komplementere, ez röviden azt jelenti, hogy a két szín kioltja egymást. Ennek eredményeképp a haj hűvösebb, hamvasabb árnyalatúvá válik lila sampon használatát követően. 

 Elsősorban szőke, ezüst, ősz és világosított hajszínekhez ajánlott, mivel ezek hajlamosak leginkább a sárgulásra. 

A kék pigmentes sampon a narancssárga és a vörös tónusokat semlegesíti. A színkörön a kék áll a narancssárgával szemben, e kettő oltja ki egymást. 

Barna, világosbarna és sötétbarna hajúak számára remek választás, beleértve a melírozott, az ombre – ami újra divat − és a balayage stílusúakat is.

Számukra kifejezetten bosszantó lehet, ha a kívánt árnyalat a vöröses-narancssárga felé tolódik. 

Ombre hajra is jó a kék sampon.
Ombre vagy balayage? A kék sampon hamvasít és kihozza a tökéletes tónust. Forrás: Shutterstock

A kék sampon előnyei röviden

Ha kék sampont használsz barna hajra, búcsút inthetsz a narancsos és rezes tónusoknak. 

Ha kék sampont használsz sötétszőke hajra, a napozás miatt kialakult narancsos tónusokat árnyalhatod sokkal szebb, mézszőke színűre. 

Milyen rendszerességgel érdemes használni a tónusjavító kék sampont?

Fontos, hogy a kék pigmentes sampont ne használd minden hajmosáskor – bőven elég heti egyszer vagy kétszer. 

Melyek a legjobb kék samponok barna és szőke hajra? 

Minőségi kék pigmentes samponokat gyűjtöttünk össze, hogy biztosan megtaláld a számodra legmegfelelőbbet. 

TOP 5 kék sampon
1. JOICO Color Balance Blue hidratáló sampon melírozott hajra, 5360 Ft; 2. ALFAPARF Semi di Lino barna hajra tonizáló kék sampon, 3690 Ft; 3. BLUE MUSK sampon és tusfürdő, 3690 Ft; 4.  SWISS-O-PAR Silver hajkúra szőke és őszülő hajra, 999 Ft;  5. L'ORÉAL Blondifier Gloss Professional Shampoo Hajsampon, 6 006 Ft.
Forrás: notino.hu, the-body-shop.hu, dm.hu, douglas.hu

Akár barna, akár szőke hajkoronával rendelkezel, az biztos, hogy a lila és a kék samponok a hajápolás igazi jolly jokerei. A kék sampon minden barna hajú nő számára előnyös lehet, ugyanis kihozza a maximumot a barna tincsekből, sokkal szebbé, üdébbé teszi azt. 

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

