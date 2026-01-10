A kék pigmentes sampon varázsereje nem csak legenda

Egyes samponok speciális pigmenteket tartalmaznak, melyek révén segítenek korrigálni a barna és a szőke haj nem kívánt árnyalatait. A lila és a kék sampon képes kihozni hajszínedből a maximumot, már csak meg kell találnod, melyik lesz a számodra legjobb.

Kék sampon: hozd ki vele a barna és szőkés hajadból a maximumot!

A kék sampon titka Miért használjunk kék sampont, ha barna melírozott, ombre vagy balayage hajjal rendelkezünk?

Hogyan hat a kék sampon?

Mi a különbség a lila és a kék sampon között?

Amennyiben sötétebb hajról váltasz szőkére vagy világosabb barnára, vagy ha a fodrászod elrontotta a hajszíned, nem árt tisztában lenned azzal, hogy ilyen esetben a hajkoronád sokkal több törődést és speciális ápolást kíván, mint azelőtt. Mivel egyetlen lépésből csak nagyon ritkán lesz szőkés a barna haj, szinte biztos, hogy felfedezel az első tónusváltoztatások után némi rezes, vöröses vagy narancsos árnyalatot. Ez a haj színének pigmentjei miatt természetes – kell idő, amíg eléred a tökéletes vágyott hajszínt.

Szerencsére ma már itt a szupersamponnak is nevezett kék és lila sampon, amely segít semlegesíteni a nem kívánt tónusokat, ráadásul még ápolja és ragyogóvá is teszik a világosított, festett hajat.

Hogyan hat a kék sampon barna hajra és szőke hajra ?

A kék pigmentes sampon úgynevezett hamvasító sampon. A barna hajat csillogóbbá, egészségesebbé teszi, használata selymes, krémes, különleges karamellás vagy mogyoróárnyalatot eredményez. Sötétebb szőkék is használhatják – ők sem fognak csalódni, ugyanis az egészséges haj titka a kék samponnál kezdődik.

A kék pigmentnek varázsereje van, így tehát a kék sampon is csodát tesz a hajaddal.

Lila és kék sampon – mi a hatásbeli különbség?

A lila sampon a sárga tónusok mestere, azokat semlegesíti. A színkörön a lila a sárga komplementere, ez röviden azt jelenti, hogy a két szín kioltja egymást. Ennek eredményeképp a haj hűvösebb, hamvasabb árnyalatúvá válik lila sampon használatát követően.

Elsősorban szőke, ezüst, ősz és világosított hajszínekhez ajánlott, mivel ezek hajlamosak leginkább a sárgulásra.

A kék pigmentes sampon a narancssárga és a vörös tónusokat semlegesíti. A színkörön a kék áll a narancssárgával szemben, e kettő oltja ki egymást.

Barna, világosbarna és sötétbarna hajúak számára remek választás, beleértve a melírozott, az ombre – ami újra divat − és a balayage stílusúakat is.

Számukra kifejezetten bosszantó lehet, ha a kívánt árnyalat a vöröses-narancssárga felé tolódik.