A kék pigmentes sampon varázsereje nem csak legenda

Egyes samponok speciális pigmenteket tartalmaznak, melyek révén segítenek korrigálni a barna és a szőke haj nem kívánt árnyalatait. A lila és a kék sampon képes kihozni hajszínedből a maximumot, már csak meg kell találnod, melyik lesz a számodra legjobb.
A kék sampon titka
- Miért használjunk kék sampont, ha barna melírozott, ombre vagy balayage hajjal rendelkezünk?
- Hogyan hat a kék sampon?
- Mi a különbség a lila és a kék sampon között?
Amennyiben sötétebb hajról váltasz szőkére vagy világosabb barnára, vagy ha a fodrászod elrontotta a hajszíned, nem árt tisztában lenned azzal, hogy ilyen esetben a hajkoronád sokkal több törődést és speciális ápolást kíván, mint azelőtt. Mivel egyetlen lépésből csak nagyon ritkán lesz szőkés a barna haj, szinte biztos, hogy felfedezel az első tónusváltoztatások után némi rezes, vöröses vagy narancsos árnyalatot. Ez a haj színének pigmentjei miatt természetes – kell idő, amíg eléred a tökéletes vágyott hajszínt.
Szerencsére ma már itt a szupersamponnak is nevezett kék és lila sampon, amely segít semlegesíteni a nem kívánt tónusokat, ráadásul még ápolja és ragyogóvá is teszik a világosított, festett hajat.
Hogyan hat a kék sampon barna hajra és szőke hajra ?
A kék pigmentes sampon úgynevezett hamvasító sampon. A barna hajat csillogóbbá, egészségesebbé teszi, használata selymes, krémes, különleges karamellás vagy mogyoróárnyalatot eredményez. Sötétebb szőkék is használhatják – ők sem fognak csalódni, ugyanis az egészséges haj titka a kék samponnál kezdődik.
Lila és kék sampon – mi a hatásbeli különbség?
A lila sampon a sárga tónusok mestere, azokat semlegesíti. A színkörön a lila a sárga komplementere, ez röviden azt jelenti, hogy a két szín kioltja egymást. Ennek eredményeképp a haj hűvösebb, hamvasabb árnyalatúvá válik lila sampon használatát követően.
Elsősorban szőke, ezüst, ősz és világosított hajszínekhez ajánlott, mivel ezek hajlamosak leginkább a sárgulásra.
A kék pigmentes sampon a narancssárga és a vörös tónusokat semlegesíti. A színkörön a kék áll a narancssárgával szemben, e kettő oltja ki egymást.
Barna, világosbarna és sötétbarna hajúak számára remek választás, beleértve a melírozott, az ombre – ami újra divat − és a balayage stílusúakat is.
Számukra kifejezetten bosszantó lehet, ha a kívánt árnyalat a vöröses-narancssárga felé tolódik.
A kék sampon előnyei röviden
Ha kék sampont használsz barna hajra, búcsút inthetsz a narancsos és rezes tónusoknak.
Ha kék sampont használsz sötétszőke hajra, a napozás miatt kialakult narancsos tónusokat árnyalhatod sokkal szebb, mézszőke színűre.
Milyen rendszerességgel érdemes használni a tónusjavító kék sampont?
Fontos, hogy a kék pigmentes sampont ne használd minden hajmosáskor – bőven elég heti egyszer vagy kétszer.
Minőségi kék pigmentes samponokat gyűjtöttünk össze, hogy biztosan megtaláld a számodra legmegfelelőbbet.
Akár barna, akár szőke hajkoronával rendelkezel, az biztos, hogy a lila és a kék samponok a hajápolás igazi jolly jokerei. A kék sampon minden barna hajú nő számára előnyös lehet, ugyanis kihozza a maximumot a barna tincsekből, sokkal szebbé, üdébbé teszi azt.
