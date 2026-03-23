Így válaszd ki a legjobb önbarnítót, ha tavasszal már napsütötte bőrt szeretnél

tudatos bőrápolás szépségápolás önbarnító
Jónás Ágnes
2026.03.23.
Tartasz az önbarnítástól, mióta láttad a Jóbarátok Ross Gellerének bakiját? Nem kell, hiszen a mai önbarnítók modern formulával rendelkeznek és teljes biztonsággal használhatók. Összegyűjtöttük a legjobb önbarnítókat, hogy neked már ne kelljen keresgélned.

Nincs hol napfürdőznöd, a szoláriumra pedig kategorikusan – és okosan – nemet mondasz? Szerencsére a régi, narancssárgás árnyalatot adó barnítókrémeknek már rég leáldozott, ugyanis az önbarnítók az elmúlt években rengeteget fejlődtek összetételüket és hatékonyságukat illetően. A legjobb önbarnítók modern formulával fokozatosan építik a színt, természetes barnaságot biztosítanak és hidratáló összetevőket is tartalmaznak – garantált, hogy nem viszed velük vásárra a bőröd.

Legjobb önbarnító testápoló
A legjobb önbarnító már rég nem sárgít, nem hagy ragacsos érzést vagy foltokat a bőrön. 
Legjobb önbarnítók 2026-ban

  • A modern önbarnítók már nem hagynak narancssárga árnyalatot vagy foltokat, hanem fokozatosan építhető, természetes hatású barnaságot biztosítanak.
  • A legjobb önbarnító formulák hidratálnak is, valamint hialuronsavat és vitaminokat tartalmaznak.
  • Összegyűjtöttük a legjobbakat, hogy megtalálhasd a bőrtípusodhoz és rutinodhoz illőt.

Ezekre figyelj a legjobb önbarnítók kiválasztásánál

  • A legjobb önbarnítók nemcsak természetesen egységes barnás színt adnak, hanem hidratálnak is. Olyan önbarnítókat keress, amelyben a hialuronsav éppúgy megtalálható, mint az E- és C-vitamin. 
  • A habok és a vízbázisú önbarnítók gyorsabban száradnak, kevésbé hagynak nyomot a ruhán, és szuperegyenletes végeredményt adnak.
  • A test és az arc bőre némileg különbözik, ezért érdemes kifejezetten arcbőrre való önbarnító formulát keresni. Így elkerülheted az irritációt.
  • Mielőtt belevágnál az önbarnításba, végezz bőrradírozást. Ez segít, hogy a legjobb önbarnítók egyenletesen épüljenek a bőrödbe. 
  • A legnehezebb dolgod a könyök, a kéz, a térd, a lábfej és a hónalj területén lesz. Ügyelj arra, hogy mindenhová egyenletesen jusson az önbarnító termékből. 
  • Az önbarnítás nem jelent egyet a fényvédelemmel: továbbra is legyen a napi rutinod része a fényvédőkrém.
Legjobb önbarnító tavaszól
A legjobb önbarnítók titka, hogy egyszerre barnítanak, hidratálnak és feszesítenek. 
Ha érdekelnek a legjobb önbarnítók, inspirálódj termékes-áras összeállításunkból

Az alábbi önbarnítók használatával a foltosodást gyakorlatilag kizárhatod. Válogatásunkban egészen biztosan találsz olyat, amelyiket élmény lesz bevetni. 

1. Self Tan Radiance-Plus Golden Glow Booster önbarnító gél testre

Ez az önbarnító gél bármilyen hidratálóval keverhető. Tökéletes arra, hogy a tavaszi önbarnítás fokozatosan menjen végbe a teljes testfelületeden.

Legjobb önbarnító gél
Self Tan Radiance-Plus Golden Glow Booster önbarnító 18 590 Ft/30 ml
2. Q10 ápoló, bronzosító testápoló

Az önbarnító testápolók tökéletesek, ha nem feltűnő, hanem természetes hatású barnaságra vágysz. A Nivea Q10 bronz ráadásul feszesíti a bőröd és intenzíven hidratál. 

Testápoló Q10 Firming + Bronze legjobb önbarnító
NIVEA Testápoló Q10 Firming, Bronze 4 399 Ft
3. Bondi Sands Self Tanning Foam 1 Hour Express önbarnító hab

Különleges kényeztető textúra! Csak fújd a tenyeredbe és masszírozd az önbarnító habot a bőrödbe. Nem hagy ragacsos érzést és gyorsan felszívódik. A természetes barnaság is bekövetkezik, mindössze 1 órán belül. 

legjobb önbarnító hab
Bondi Sands Self Tanning Foam 1 Hour Express  8 950 Ft
4. Dior Solar önbarnító zselé arcra

Ennek az önbarnító zselének a hatása fokozatosan és egyenletesen napbarnítottá varázsolja a bőrödet. Már két egymást követő használat finom, napbarnított ragyogást kölcsönöz a bőrnek, csíkozódás és foltosodás nélkül. 

legjobb önbarnító arcra
Dior Solar The Self-Tanning Gel 21 770 Ft
5. Self Tan Purity Vitamins önbarnító permet testre

Aranybarna bőr önbarnító permettel. Ez a különleges termék olyan, 95%-ban természetes bőrápoló összetevőket tartalmaz, mint például a hialuronsav, a zöld mandarinvíz, valamint a C- és a D- vitaminok, amelyeknek köszönhetően garantált a napbarnított bőrhöz hasonló végeredmény. Méghozzá bőrkárosodás nélkül. 

legjobb önbarnító permet
St.Tropez Purity Vitamins Bronzing önbarnító permet 20 000 Ft
Kezdd a tavaszt ragyogó, egészséges, napcsókolta bőrrel, az irigyeidnek pedig nyugodtan füllentsd azt, hogy nyaralni voltál, vagy hogy olyan ételeket fogyasztasz, amelyek segítik az önbarnulást.

Ezek a szépségápolással kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

Ha így szárítod be a hajad, olyan tartása lesz, mintha profi fodrász csinálta volna − VIDEÓ

Könnyű a hírességeknek, akiknek rendszeresen szárítja be a hajkoronájukat a mesterfodrász! A halandó nő pedig örül, ha a hajszárítás után egy fokkal jobb lesz a frizurája, mint egy használt fülpiszkáló.

Vigyázz! Ez az apró hiba alvás közben öregítheti a bőröd

Reggel fakóbbnak, szárazabbnak látod a bőröd, pedig este még minden rendben volt? Ha a bőr öregedését nézzük, egy egészen apró alvási hiba is számíthat – például az, ha túl meleg a hálószobád.

3 jel ami megmutatja, hogy a bőrödnek azonnal méregtelenítésre van szüksége

A méregtelenítés néha nagyon is kell a bőrnek — lássuk, hogyan jelzi!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
