Ha így szárítod be a hajad, olyan tartása lesz, mintha profi fodrász csinálta volna − VIDEÓ

Shutterstock - Volodymyr TVERDOKHLIB
praktika hajszárítás mesterfodrász
Jónás Ágnes
2026.03.04.
Könnyű a hírességeknek, akiknek rendszeresen szárítja be a hajkoronájukat a mesterfodrász! A halandó nő pedig örül, ha a hajszárítás után egy fokkal jobb lesz a frizurája, mint egy használt fülpiszkáló. Csakhogy mi tudunk néhány trükköt, amit, ha bevetsz, olyan professzionális tartása lesz a hajadnak, mintha fodrászszaonban jártál volna.

A szakemberek évekig tanulják a különféle hajszárítási technikákat, tehát egyáltalán nem kell ostoroznod magad, ha a hajad nem úgy omlik a válladra beszárítás után, mint Eva Longoriának a reklámokban. Némi gyakorlással a te kezedben is benne lehet a jó technika, és még az is lehet, hogy ügyesebb leszel, mint egy fodrász. Eláruljuk, mi az a bűvös 90 fok és miért nem haszontalan a hideg levegős hajszárítás. 

Fodrász hajat szárít.
A fodrász hosszú évekig tanulja és tökéletesíti a hajszárítási technikát. Neked nem kell, de ettől még megtanulhatsz néhány szuper trüköt.
Forrás: picture alliance

Fodrász nélkül is lehet szuper a hajad

  • Ne sokkold a vizes hajad rögtön a legmagasabb fokozattal, kezdd mindig a hajszárítást a legalacsonyabb fokozaton.
  • Ha nem a hajtőtől kezded a szárítást, hanem a hajvégektől a végeredmény sokkal szebb lesz.
  • Vesd be a mesterfodrászok titkos záróakkordját, a hideg levegős átszárítást.
  • A szőrből készült hengerkefe aranyat ér − cseréld le a tüskés változatot.

Lehet, hogy alap, de azért nem árt tudatosítani újra és újra: hajszárítás előtt töröld át a hajad törölközővel, de nehogy dörgöld, mert sikítófrászt kapnak a hajszálaid és seprűssé válnak. Csak finoman nyomkodd ki a hajadból a vizet, ennyi bőven elég. Ha teheted, használj mikroszálas törölközőt.  

Mindig a legalacsonyabb hőfokozaton

Rengetegen esnek neki a hajuknak a legmagasabb fokozattal, ami brutálisan rossz szokás. Te is sokkot kapsz, ha szó nélkül hideg vagy meleg vízzel leöntenek, nemhogy szegény hajtincseid. Mindig a legalacsonyabb hőfokon és sebességgel kezdd a szárítást, hogy ne melegedjen túl a haj. 

Tartsd a hajszárítót kb. 15 centiméterre a fejedtől. 

Alulról szárítsd felfelé

2-3 perccel később válaszd szét a hajad csatokkal 4–6 részre, hogy egyenként törődhess velük. Alulról szárítsd felfelé (sokan sajnos gyerekkoruk óta a tőtől kezdik és a hajvégek felé haladnak, ami szarvashiba), és körkefével dolgozz. A kefét húzd feszesen, miközben a hajszárító levegőjét felülről irányítod a tincsre – így záródik a hajszál külső rétege, amitől sima és fényes lesz a végeredmény.

A bűvös 90 fok

A tövekre ne lentről vagy fentről fújasd a levegőt. A fodrászok a hajtöveknél 90 fokos emeléssel dolgoznak, hogy elkerüljék a lelapulást. Ha neked könnyebb szivacsos, vastag hajcsavaróval dolgozni, csak nyugodtan. 

A mesterfodrászok titkos záróakkordja

Amikor már úgy érzed, megszáradt mindenhol a hajad, válts hűvös levegőre és fél percig fújd át vele. Ez egyrészt a hajszerkezetnek és a vékony szálú hajnak is jót tesz, másrészt biztosítja a frizura stabilitását. Olyan, mint egy fixáló, ami nem drámai merevséget, hanem természetes tartást biztosít. 

Az alábbi videó nem véletlenül ért el nagy nézettséget. A hölgy remekül bemutatja, hogyan érdemes hajat szárítani a profi eredmény érdekében. Ő nem tüskehengeres, hanem szőrből készült körkefét használ, próbáld ki te is hajkefe kisokosunk alapján!

