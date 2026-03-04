Ha így szárítod be a hajad, olyan tartása lesz, mintha profi fodrász csinálta volna − VIDEÓ

A szakemberek évekig tanulják a különféle hajszárítási technikákat, tehát egyáltalán nem kell ostoroznod magad, ha a hajad nem úgy omlik a válladra beszárítás után, mint Eva Longoriának a reklámokban. Némi gyakorlással a te kezedben is benne lehet a jó technika, és még az is lehet, hogy ügyesebb leszel, mint egy fodrász. Eláruljuk, mi az a bűvös 90 fok és miért nem haszontalan a hideg levegős hajszárítás.

A fodrász hosszú évekig tanulja és tökéletesíti a hajszárítási technikát. Neked nem kell, de ettől még megtanulhatsz néhány szuper trüköt.

Forrás: picture alliance

Fodrász nélkül is lehet szuper a hajad Ne sokkold a vizes hajad rögtön a legmagasabb fokozattal, kezdd mindig a hajszárítást a legalacsonyabb fokozaton.

Ha nem a hajtőtől kezded a szárítást, hanem a hajvégektől a végeredmény sokkal szebb lesz.

Vesd be a mesterfodrászok titkos záróakkordját, a hideg levegős átszárítást.

A szőrből készült hengerkefe aranyat ér − cseréld le a tüskés változatot.

Lehet, hogy alap, de azért nem árt tudatosítani újra és újra: hajszárítás előtt töröld át a hajad törölközővel, de nehogy dörgöld, mert sikítófrászt kapnak a hajszálaid és seprűssé válnak. Csak finoman nyomkodd ki a hajadból a vizet, ennyi bőven elég. Ha teheted, használj mikroszálas törölközőt.

Mindig a legalacsonyabb hőfokozaton

Rengetegen esnek neki a hajuknak a legmagasabb fokozattal, ami brutálisan rossz szokás. Te is sokkot kapsz, ha szó nélkül hideg vagy meleg vízzel leöntenek, nemhogy szegény hajtincseid. Mindig a legalacsonyabb hőfokon és sebességgel kezdd a szárítást, hogy ne melegedjen túl a haj.

Tartsd a hajszárítót kb. 15 centiméterre a fejedtől.

Alulról szárítsd felfelé

2-3 perccel később válaszd szét a hajad csatokkal 4–6 részre, hogy egyenként törődhess velük. Alulról szárítsd felfelé (sokan sajnos gyerekkoruk óta a tőtől kezdik és a hajvégek felé haladnak, ami szarvashiba), és körkefével dolgozz. A kefét húzd feszesen, miközben a hajszárító levegőjét felülről irányítod a tincsre – így záródik a hajszál külső rétege, amitől sima és fényes lesz a végeredmény.

A bűvös 90 fok

A tövekre ne lentről vagy fentről fújasd a levegőt. A fodrászok a hajtöveknél 90 fokos emeléssel dolgoznak, hogy elkerüljék a lelapulást. Ha neked könnyebb szivacsos, vastag hajcsavaróval dolgozni, csak nyugodtan.