Ha így szárítod be a hajad, olyan tartása lesz, mintha profi fodrász csinálta volna − VIDEÓ

A szakemberek évekig tanulják a különféle hajszárítási technikákat, tehát egyáltalán nem kell ostoroznod magad, ha a hajad nem úgy omlik a válladra beszárítás után, mint Eva Longoriának a reklámokban. Némi gyakorlással a te kezedben is benne lehet a jó technika, és még az is lehet, hogy ügyesebb leszel, mint egy fodrász. Eláruljuk, mi az a bűvös 90 fok és miért nem haszontalan a hideg levegős hajszárítás.
Fodrász nélkül is lehet szuper a hajad
- Ne sokkold a vizes hajad rögtön a legmagasabb fokozattal, kezdd mindig a hajszárítást a legalacsonyabb fokozaton.
- Ha nem a hajtőtől kezded a szárítást, hanem a hajvégektől a végeredmény sokkal szebb lesz.
- Vesd be a mesterfodrászok titkos záróakkordját, a hideg levegős átszárítást.
- A szőrből készült hengerkefe aranyat ér − cseréld le a tüskés változatot.
Lehet, hogy alap, de azért nem árt tudatosítani újra és újra: hajszárítás előtt töröld át a hajad törölközővel, de nehogy dörgöld, mert sikítófrászt kapnak a hajszálaid és seprűssé válnak. Csak finoman nyomkodd ki a hajadból a vizet, ennyi bőven elég. Ha teheted, használj mikroszálas törölközőt.
Mindig a legalacsonyabb hőfokozaton
Rengetegen esnek neki a hajuknak a legmagasabb fokozattal, ami brutálisan rossz szokás. Te is sokkot kapsz, ha szó nélkül hideg vagy meleg vízzel leöntenek, nemhogy szegény hajtincseid. Mindig a legalacsonyabb hőfokon és sebességgel kezdd a szárítást, hogy ne melegedjen túl a haj.
Tartsd a hajszárítót kb. 15 centiméterre a fejedtől.
Alulról szárítsd felfelé
2-3 perccel később válaszd szét a hajad csatokkal 4–6 részre, hogy egyenként törődhess velük. Alulról szárítsd felfelé (sokan sajnos gyerekkoruk óta a tőtől kezdik és a hajvégek felé haladnak, ami szarvashiba), és körkefével dolgozz. A kefét húzd feszesen, miközben a hajszárító levegőjét felülről irányítod a tincsre – így záródik a hajszál külső rétege, amitől sima és fényes lesz a végeredmény.
A bűvös 90 fok
A tövekre ne lentről vagy fentről fújasd a levegőt. A fodrászok a hajtöveknél 90 fokos emeléssel dolgoznak, hogy elkerüljék a lelapulást. Ha neked könnyebb szivacsos, vastag hajcsavaróval dolgozni, csak nyugodtan.
A mesterfodrászok titkos záróakkordja
Amikor már úgy érzed, megszáradt mindenhol a hajad, válts hűvös levegőre és fél percig fújd át vele. Ez egyrészt a hajszerkezetnek és a vékony szálú hajnak is jót tesz, másrészt biztosítja a frizura stabilitását. Olyan, mint egy fixáló, ami nem drámai merevséget, hanem természetes tartást biztosít.
Az alábbi videó nem véletlenül ért el nagy nézettséget. A hölgy remekül bemutatja, hogyan érdemes hajat szárítani a profi eredmény érdekében. Ő nem tüskehengeres, hanem szőrből készült körkefét használ, próbáld ki te is hajkefe kisokosunk alapján!
