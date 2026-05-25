Ekkora botrány még nem volt a királyi palotában: nyilvánosan meztelenkedett a királyné

Az európai királyi udvarok etikettje a 21. századra sokat lazult, ám egy botrányos spanyol királyné még mai szemmel is polgárpukkasztó viselkedéssel borzolná a kedélyeket. Orléans-i Lujza Erzsébet spanyol királyné ugyan alig egy évig volt a francia király hitvese, de ez alatt a rövid idő alatt gyökeresen felforgatta az Escorial rendjét. Vajon mi vihet rá egy női uralkodót, hogy nyilvánosan meztelenkedjen? Ennek jártunk utána!

Orléans-i Lujza Erzsébet spanyol királyné botrányaitól zengett az Escorial.

Forrás: Getty Images

A botrányos spanyol királyné Az Orlaáns-i herceg 6. lányaként született a francia hercegnő.

1722-ben hozzáment a későbbi spanyol királyhoz, I. Lajoshoz.

Orléans-i Lujza Erzsébet spanyol királynét kiközösítette az udvar, ami botrányos viselkedésben nyilvánult meg.

Özvegyként halt meg 32 évesen.

Orléans-i hercegnő a spanyol udvarban: Lujza Erzsébet korai évei

Nem állíthatjuk, hogy az 1709-ben, Versaillesban született Lujza Erzsébet francia hercegnő királynénak született, hiszen „csak” dédapja, XIII. Lajos volt francia király. Édesapja az Orléans hercege címet örökölte, a kislány pedig a hatodik gyerek volt, így neveltetésére nem sokat adtak. A várakozások szerint egy alacsonyabb rangú német, vagy itáliai herceg felesége lett volna, ám 1715-ben gyökeres fordulatot vett élete.

Ugyanis ebben az évben hunyt el a Napkirály, örököse, XV. Lajos pedig még gyerek volt, így Lujza Erzsébet apja, Fülöp lett a régens. Az 1718-as Négyes szövetség háborújának békepaktumának egyik része volt, hogy a spanyol trónörökös feleségül vegye a régens egyik lányát. Erre a nemes és megtisztelő feladatra pedig Lujza Erzsébet tűnt a legalkalmasabbnak.

I. Lajos spanyol király portréja.

Forrás: Getty Images

1821-ben követeken keresztül formális házasságot kötött a spanyol trónörökössel, akivel egy évvel később álltak oltár elé. Mivel a menyasszony 12, a vőlegény pedig 14 éves volt ekkor, a házaséletre egy ideig még várni kellett.

Orléans-i Lujza Erzsébet spanyol királyné ámokfutása

Az ifjú francia hercegnőt már a spanyol udvarba érkeztekor is hűvösen fogadta férje mostohaanyja, ahol kiközösítették, olykor szekálták is az alulművelt, vadóc hercegnőt. Férje is semmibe vette, amit csak tetézett, hogy az őt kísérő nővére, Filippa viszont rendkívül népszerű volt az udvarban.