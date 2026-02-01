2026 körömtrendje: K-beauty kreatív ötletek a következő manikűrös időpontodra

Nagyon úgy tűnik, hogy a 2026-os körömtrendeket a K-beauty stílus fogja uralni, és mi egyszerűen imádjuk. Készülj fel a kreatív mintákra, új festési technikákra és végtelenül egyedi dizájnokra. Mindegy, hogy gél lakkot vagy műkörmöt szeretnél, ezek az ötletek tökéletesek minden manikűrre!

2026-os körömtrend: íme a K-beauty manikűr.

Forrás: Instagram / @mooinail___

K-beauty avagy a legvagányabb 2026-os körömtrend A koreai manikűr az év legnépszerűbb elképzelése.

Ez az új irányzat kreatív inspirációkat tartogat magában.

Ideális rövid gél lakkra vagy hosszú műkörömre is.

A K-beauty trend tulajdonképpen egy kreatív, egyedi és gyönyörű irányzat a körömtrendeken belül. Gyakran elmosott, vízfesték hatású dizájnokat használnak, és sokszor látni gyümölcsös hangulatú tervezéseket is. Az apró minták és 3D elemek nagyon népszerűek, így a körmeid ékszerekké válnak. Mutatjuk a legjobb ötleteket és inspirációs képeket ebben a manikűrirányzatban!

Vízfestékes almamanikűr.

Forrás: Instagram / @bellsiris

A K-beauty trendben gyakran láthatsz különböző gyümölcsöket és zöldségeket. Kifejezetten kedvelik az alma, barack, avokádó és citrommintákat. Ez a dizájn rövid körmökön áll a legjobban, de egy minimális módosítással műkörömre is elkészíthetőek. Ha valami vidám, játékos, de nem gyerekes ötletet keresel, ez az ideális számodra.

Tetoválásminta nude körmökön.

Forrás: Instagram / @kawaiinailsnyc

A másik nagyon népszerű körömdizájn a tetovált köröm ötlete. A nude alapra egy mély, indigólila színt festenek fel az adott mintában, ami a tetoválásokkor használt stencilt idézi meg. Ez a dizájn elképesztően vagány, egyedi és stílusos. Jobb, ha hosszabb körmökre készítteted el, így több hely marad a tetoválásmintának.

Martini ihletésű aura körömdizájn.

Forrás: Instagram / @jd___nail

Ez a martini inspirálta auraköröm uralja most a TikTokot. Még Hailey Biber is viselt ehhez hasonló körmöt az elmúlt hónapokban. Az aurafestés lényege, hogy más színt használnak a köröm belső részén, mint ami az alap. Így egy átmenetes, aurás végeredményt kapnak.

Kötött pulcsis mintás köröm.

Forrás: Instagram / @llinsnail_

Ezt a körömötlet a régi, gyerekkorunkból ismert kötött pulóvereket idézi meg. Mosott festési technikával készül, így ugyanazt a gyapjú csíkozást eredményezi, mint ami a vintage pulcsiknak van. Díszítheted plusz gyöngyökkel, kövekkel vagy 3D formákkal is.