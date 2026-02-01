Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026 körömtrendje: K-beauty kreatív ötletek a következő manikűrös időpontodra

TikTok / @connie.wi -
inspiráció körömtrend K-beauty
Új körömötletet keresel? A 2026-ös körömtrendeket a K-beauty stílusok uralják. Mutatjuk a legjobb műköröm és gél lakk ötleteket a K-beauty trendben!

Nagyon úgy tűnik, hogy a 2026-os körömtrendeket a K-beauty stílus fogja uralni, és mi egyszerűen imádjuk. Készülj fel a kreatív mintákra, új festési technikákra és végtelenül egyedi dizájnokra. Mindegy, hogy gél lakkot vagy műkörmöt szeretnél, ezek az ötletek tökéletesek minden manikűrre!

k-beauty 2026 körömtrend
2026-os körömtrend: íme a K-beauty manikűr.
Forrás: Instagram / @mooinail___

K-beauty avagy a legvagányabb 2026-os körömtrend

  • A koreai manikűr az év legnépszerűbb elképzelése. 
  • Ez az új irányzat kreatív inspirációkat tartogat magában. 
  • Ideális rövid gél lakkra vagy hosszú műkörömre is. 

A K-beauty trend tulajdonképpen egy kreatív, egyedi és gyönyörű irányzat a körömtrendeken belül. Gyakran elmosott, vízfesték hatású dizájnokat használnak, és sokszor látni gyümölcsös hangulatú tervezéseket is. Az apró minták és 3D elemek nagyon népszerűek, így a körmeid ékszerekké válnak. Mutatjuk a legjobb ötleteket és inspirációs képeket ebben a manikűrirányzatban!

gyümölcsös köröm
Vízfestékes almamanikűr.
Forrás: Instagram / @bellsiris

A K-beauty trendben gyakran láthatsz különböző gyümölcsöket és zöldségeket. Kifejezetten kedvelik az alma, barack, avokádó és citrommintákat. Ez a dizájn rövid körmökön áll a legjobban, de egy minimális módosítással műkörömre is elkészíthetőek. Ha valami vidám, játékos, de nem gyerekes ötletet keresel, ez az ideális számodra. 

tetovált köröm
Tetoválásminta nude körmökön.
Forrás: Instagram / @kawaiinailsnyc

A másik nagyon népszerű körömdizájn a tetovált köröm ötlete. A nude alapra egy mély, indigólila színt festenek fel az adott mintában, ami a tetoválásokkor használt stencilt idézi meg. Ez a dizájn elképesztően vagány, egyedi és stílusos. Jobb, ha hosszabb körmökre készítteted el, így több hely marad a tetoválásmintának. 

aura köröm
Martini ihletésű aura körömdizájn.
Forrás: Instagram / @jd___nail

Ez a martini inspirálta auraköröm uralja most a TikTokot. Még Hailey Biber is viselt ehhez hasonló körmöt az elmúlt hónapokban. Az aurafestés lényege, hogy más színt használnak a köröm belső részén, mint ami az alap. Így egy átmenetes, aurás végeredményt kapnak. 

kötött pulóveres köröm
Kötött pulcsis mintás köröm.
Forrás: Instagram / @llinsnail_

Ezt a körömötlet a régi, gyerekkorunkból ismert kötött pulóvereket idézi meg. Mosott festési technikával készül, így ugyanazt a gyapjú csíkozást eredményezi, mint ami a vintage pulcsiknak van. Díszítheted plusz gyöngyökkel, kövekkel vagy 3D formákkal is.

tiktok köröm trend
Ez a csillogós, tükrös köröm teljesen felrobbantotta a TikTokot.
Forrás: TikTok / @connie.wi

Az elmúlt hetekben ez a tükröződő köröm teljesen felrobbantotta a TikTokot. Több milliós kedveltségű videókat találsz ilyen dizájnokkal és ez teljesen érthető. Az egyedi, csillogós manikűr és a mesefilmek varázsát idézi meg. Egyszerre rózsaszín, smaragdzöld és ezüst. 

Smaragd vagy hegyikristály? Dobd fel a telet luxushatású drágaköves körmökkel

Az idei téli körömötletek luxushatást hoznak magukkal. A drágaköves körömtrend uralja most a közösségi médiát — ezeket az ötleteket te is imádni fogod!

5 koktél ihlette manikűr, ami azonnal levesz a lábadról

A koktél-inspirálta körömtrend új szintre emeli a manikűrödet, ahol az Aperol Spritz, az Espresso Martini és a Limoncello nem csupán egy ínycsiklandó ital, hanem művészet kifejezetten a te kezeidre szabva.

Katalin hercegné királyi manikűrje lesz a január sztárja

Januárban nem a smink, hanem a körmök veszik át a reflektorfényt. Katalin hercegné új manikűrje trendet teremtett. Mutatjuk az inspirácókat!

 

 

